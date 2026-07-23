Майже 167 мільйонів гривень за розкішні авто. Які регіони стали лідерами за сплатою податку?

У першому півріччі 2026 року власники дороговартісних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 166,8 млн грн транспортного податку.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

Це на 61,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 103,4 млн грн.

Регіони-лідери за сплатою податку:

Київ – 46,7 млн грн;

Дніпропетровська область – 15,7 млн грн;

Львівська область – 12,6 млн грн;

Одеська область – 12,4 млн грн.

Транспортний податок зараховується безпосередньо до місцевих бюджетів і є важливим джерелом фінансування потреб територіальних громад, зокрема соціальних програм та інфраструктури.

Хто і скільки має сплачувати

Під оподаткування підпадають автомобілі віком до п’яти років, середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Фіксована ставка становить 25 тис. грн на рік за кожен такий автомобіль.

Перелік авто, що підлягають оподаткуванню у 2026 році, оприлюднено на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як відбувається сплата

Для фізичних осіб:

податкові органи надсилають повідомлення-рішення із зазначенням суми та реквізитів;

сплатити податок необхідно протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення.

Для юридичних осіб:

підприємства самостійно обчислюють суму станом на 1 січня,

подають декларацію та сплачують податок щокварталу авансовими внесками.

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Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2026 року власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 140,2 млн грн транспортного податку.

Як повідомлялося раніше, на початку року Міністерство економіки оприлюднило перелік легкових автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році.

У 2025 році український автопарк поповнився 81,3 тис. нових легкових авто. Із них 56,6 тис. придбали приватні покупці, ще 24,7 тис. – юридичні особи. Порівняно з 2024 роком продажі нових легковиків у приватному сегменті зросли на 28%, тоді як у корпоративному – знизилися на 2%.

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