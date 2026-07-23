Єврокомісія оштрафувала Google на 890 мільйонів євро: за що покарали

Європейська Комісія наклала на американську компанію Google штрафи на загальну суму 890 млн євро ($1 млрд) за порушення вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA).

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Компанію визнали винною у наданні переваги власним сервісам у пошуковій системі Google Search та в обмеженнях для розробників застосунків у магазині Google Play.

Просування власних сервісів у пошуку

Зокрема, Єврокомісія оштрафувала Google на 460 млн євро за те, що компанія просувала власні сервіси (зокрема у сферах онлайн-покупок, готелів, транспорту та спорту) вище за аналогічні сервіси сторонніх компаній у пошуковій видачі.

Google розміщував власні сервіси на найпомітніших позиціях, використовуючи покращені візуальні елементи та фільтри, тоді як конкуруючі сервіси не отримували таких самих умов.

Обмеження в Google Play

Другий штраф у розмірі 430 млн євро стосується діяльності Google Play.

Єврокомісія встановила, що Google обмежував розробників застосунків у можливості безкоштовно інформувати користувачів про альтернативні, часто дешевші способи придбання цифрових товарів і послуг поза межами Google Play, зокрема через власні сайти чи сторонні магазини.

Крім того, розмір комісій, які Google стягував у таких випадках, а також тривалість їх застосування були визнані несумісними з вимогами DMA (Digital Markets Act – Закон про цифрові ринки).

Вимоги щодо усунення порушень та можливі санкції

Компанія має забезпечити рівне та недискримінаційне ставлення до сторонніх сервісів у результатах пошуку, а також дозволити розробникам застосунків вільно рекламувати свої пропозиції й укладати угоди з користувачами як у Google Play, так і за його межами.

Google має виконати рішення Єврокомісії протягом 60 днів. У разі невиконання компанії загрожують періодичні штрафи в розмірі до 5% її загального світового обороту.

У Єврокомісії заявили, що продовжить взаємодію з техногігантом для забезпечення повного виконання вимог Закону про цифрові ринки.

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Нагадаємо, на початку липня 2026 року компанія Google остаточно програла апеляцію у справі щодо рекордного штрафу, накладеного Європейським Союзом.

Зокрема у травні Google заявив антимонопольним органам Євросоюзу, що нові вимоги до компанії можуть створити ризики для конфіденційності користувачів. Зокрема, йдеться про ініціативу ЄС, яка передбачає зобов'язання Google надавати дані своєї пошукової системи конкурентам, серед яких OpenAI.

Раніше повідомлялося, що на початку року Google погодилася виплатити $68 млн для врегулювання колективного позову, у якому компанію звинуватили у порушенні конфіденційності користувачів через роботу голосового помічника.

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