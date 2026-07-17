Cкільки міжнародні компанії сплатили до бюджету України за пів року?

У першому півріччі 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до державного бюджету понад 8,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомили в Державній податковій службі.

У валютному еквіваленті сума надходжень становить 82,4 млн євро та $106,7 млн. Порівняно з першим півріччям минулого року, ці показники зросли на 5,9 млн євро та $21 млн відповідно.

У податковій зазначають, що найбільшими платниками податку залишаються Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix. При цьому коло платників розширюється – у 2026 році на облік стали ще 16 іноземних компаній.

Загалом станом на 1 липня 2026 року платниками "податку на Google" в Україні зареєстровані 157 компаній-нерезидентів.

Таке оподаткування забезпечує справедливі й рівні правила гри та конкуренцію для всіх цифрових платформ, незалежно від країни їхньої реєстрації.

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Інші податки

Нагадаємо, загалом за перше півріччя 2026 року великий бізнес в Україні забезпечив майже 49% податкових надходжень, сплативши до бюджету 579,6 млрд грн.

Зокрема, підприємства державного сектору економіки перерахували 148,7 млрд грн, а надходження від військового збору склали 94,2 млрд грн.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів затвердило оновлені форми податкового розрахунку щодо сум доходів, нарахованих (виплачених) фізичним особам, утриманого з них податку та нарахованого єдиного внеску. Нові правила набувають чинності з 17 липня 2026 року.

Також повідомлялося, що лідером за обсягом сплачених податків в Україні за результатами першого півріччя стала переробна промисловість. Це 17,6% загальної суми сплати до зведеного бюджету, тобто практично кожна 5 гривня.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 287,7 млрд грн.

Окрім того, за підсумками січня-червня 2026 року до бюджету надійшло 370,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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