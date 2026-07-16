Скільки військового збору сплатили в Україні за пів року?

Упродовж першого півріччя 2026 року до державного бюджету України надійшло 94,2 млрд грн військового збору, що свідчить про суттєве зростання фінансування оборонного сектору країни.

Про це повідомляє пресслужба податкової служби України.

Цей показник на 19,2 млрд грн, або на 25,6% перевищує результати аналогічного періоду минулого року, коли надходження становили 75 млрд грн.

Позитивна динаміка насамперед пов'язана із поступовим збільшенням фонду оплати праці у приватному та державному секторах, а також підвищенням середнього рівня заробітних плат в Україні.

Рейтинг областей за внеском в оборону

Традиційно найбільшу фінансову підтримку армії забезпечили великі промислові та економічні центри країни.

Абсолютним лідером за обсягами відрахувань став Київ, платники якого перерахували до бюджету 31 млрд грн.

Серед регіонів найвищі показники продемонстрували Дніпропетровська область із результатом у 10 млрд грн та Львівська область, яка забезпечила 7,6 млрд грн.

Четвірку лідерів замикає Харківщина, де попри складні безпекові умови бізнес та громадяни сплатили 5,9 млрд грн військового збору.

Важливе попередження про зміну рахунків для платників

Податківці нагадують, що з 1 липня 2026 року в Україні змінилися правила та реквізити для сплати цього збору.

Відтепер кошти зараховуються безпосередньо до спеціального фонду державного бюджету для цільового фінансування потреб оборони, через що Державна казначейська служба відкрила абсолютно нові рахунки.

Зміни стосуються всіх категорій платників, включаючи найманих працівників, фізичних осіб за результатами річного декларування, а також ФОПів та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування.

Платникам наполегливо рекомендують перевіряти актуальні реквізити в Електронному кабінеті перед кожною транзакцією, адже використання застарілих даних призведе до помилкового зарахування коштів.

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Навіщо військовий збір перевели на нові рахунки

Як повідомлялося, зміна реквізитів відбувається через зміну бюджетного фонду – надходження від військового збору тепер будуть використовувати виключно на військових. Реквізити міняють як для ФОПів, так і для товариств із обмеженою відповідальністю (ТОВ) і найманих працівників.

При цьому, якщо вже військовий збір уже заплачений наперед, кошти мають перейти на новий рахунок.

Грошове забезпечення

Нагадаємо, 14 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який визначає, що кошти від військового збору спрямовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

6 травня Бюджетний комітет Ради рекомендував спрямовувати військовий збір на зарплати військовослужбовців.

Надходження від військового збору

Як повідомлялося, за січень-травень цього року платники спрямували до бюджету 77,4 млрд грн військового збору. Це на 25,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли надходження становили 61,6 млрд грн.

У січні-квітні 2026 року платники податків перерахували 60,2 млрд грн військового збору, що на 12,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також стало відомо, що 14 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає продовження сплати військового збору за підвищеною ставкою ще протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану.

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