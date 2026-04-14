Зобов’язання перед МВФ: Зеленський підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, які передбачають продовження сплати військового збору за підвищеною ставкою протягом 3-х років після припинення/скасування воєнного стану.

Закон із підписом голови держави повернули до Верховної Ради 14 квітня, повідомляється на сторінці відповідного урядового законопроєкту №15110 на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон 7 квітня. Це одне із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) за новою програмою співпраці, схваленою у лютому.

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У Міністерстві фінансів пояснювали, що чинні ставки військового збору залишаться без змін:

5% – для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони – 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);

10% від мінімальної зарплати – для ФОП 1, 2 і 4 груп;

1% від доходу – для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів);

Водночас кошти від військового збору спрямовуватимуть до спеціального фонду держбюджету на потреби Збройних Сил України.

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Як повідомлялося, 26 лютого рада директорів МВФ затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Вона розрахована на 2026-2029 роки і передбачає фінансування у розмірі $8,1 млрд, перший транш обсягом $1,5 млрд Україна вже отримала.

Щоб розглянути нову чотирирічну програму кредитування для України на суму $8,1 млрд до кінця лютого МВФ ухвалив безпрецедентне рішення ‒ скасував попередні умови для нової кредитної програми України. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, податків на посилки, податку на доходи від цифрових платформ і продовження дії військового збору.

Загалом у меморандумі передбачено 12 структурних маяків. Також передбачено посилення контролю за прихованою зайнятістю: подання змін до Трудового кодексу щодо визначення "зайнятості", посилення інспекцій праці, виключення з другої групи спрощенців певних видів діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин тощо.