Великий бізнес за пів року забезпечив майже 49% податкових надходжень до бюджету

За перші шість місяців поточного року платники податків в Україні, які включені до Реєстру великих платників на 2026 рік, перерахували до зведеного бюджету України 579,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Як заявила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, це 48,8% усіх податкових надходжень до бюджету країни.

Порівняно з аналогічним періодом минулого рку року надходження від великих платників зросли на 40,1 млрд грн, або на 7,4%.

Зростання надходжень

За підсумками першого півріччя 2026 року найбільше зросли надходження від:

податку на прибуток підприємств – на 19,5 млрд грн (+14,6% до відповідного показника минулого року);

податку та збору на доходи фізичних осіб – на 13,3 млрд грн (+16%);

податку на додану вартість – на 9,9 млрд грн (+7,1%);

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – на 8,6 млрд грн (+15,1%);

рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення – на 7,1 млрд грн (+35,2%).

Приріст за галузями

Найбільший зростання сплати податків продемонстрували підприємства таких галузей:

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – +15,9 млрд грн (+30,9%);

фінансова та страхова діяльність – +15,1 млрд грн (+13,5%);

переробна промисловість – +11,3 млрд грн (+9,5%).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Інші податки

Як повідомлялося, Міністерство фінансів затвердило оновлені форми податкового розрахунку щодо сум доходів, нарахованих (виплачених) фізичним особам, утриманого з них податку та нарахованого єдиного внеску. Нові правила набувають чинності з 17 липня 2026 року.

Також повідомлялося, що лідером за обсягом сплачених податків в Україні за результатами першого півріччя стала переробна промисловість. Це 17,6% загальної суми сплати до зведеного бюджету, тобто практично кожна 5 гривня.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 287,7 млрд грн.

Окрім того, за підсумками січня-червня 2026 року до бюджету надійшло 370,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Також читайте: Мінфін узгодив план боротьби зі штучним дробленням бізнесу