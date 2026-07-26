Meta витратить $145 мільярдів на ШІ. Що чекає на компанію?

Meta Platforms ризикує стати наступним технологічним гігантом, чий грошовий потік опиниться під тиском через стрімке зростання витрат на інфраструктуру для штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє Emeraldbook.

Інвестори очікують на новий квартальний звіт, щоб оцінити, чи перевищать капітальні витрати компанії її операційний дохід.

Головні ризики для інвесторів Meta

Рекордні капітальні витрати:

у 2026 році інвестиції Meta в інфраструктуру ШІ можуть сягнути $145 млрд (дата-центри, сервери, чипи).

Повільна монетизація:

доходи від нових ШІ-інструментів та моделі Llama зростають повільніше, ніж витрати на їхнє утримання.

Відсутність хмарного бізнесу:

на відміну від Google чи Amazon, Meta не має власного хмарного сервісу, який міг би компенсувати витрати на обчислювальні потужності.

Чому ринок побоюється повторення сценарію Alphabet

Занепокоєння ринку посилилося після звіту материнської компанії Google – Alphabet.

У другому кварталі 2026 року компанія зафіксувала негативний вільний грошовий потік у розмірі $5,9 млрд саме через інвестиції в штучний інтелект. При операційному потоці в $39,1 млрд капітальні витрати Alphabet за квартал зросли на 100% – до $44,9 млрд.

Якщо операційний грошовий потік Meta виявиться нижчим за її капітальні витрати, акції компанії можуть потрапити під хвилю розпродажів.

Аналітики зазначають, що весь сектор великих технологічних компаній остаточно вступив у масштабну інфраструктурну гонку.

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Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року компанія Meta запровадила платну підписку на свій чат-бот Meta AI, прагнучи створити новий напрям доходу для покриття масштабних інвестицій у штучний інтелект.

Безкоштовна версія інструменту залишається доступною, однак за активного використання користувачі стикатимуться з обмеженнями.

Як інші технологічні компанії інвестують у ШІ

Нагадаємо, Microsoft оголосив про створення нової операційної структури з капіталом $2,5 млрд, яка допомагатиме корпоративним клієнтам підбирати та інтегрувати технології штучного інтелекту під конкретні потреби їхнього бізнесу.

Аналітики вказують на фінансові ризики в галузі ШІ

Масштабні капіталовкладення техгігантів відбуваються на тлі дедалі гучніших попереджень аналітиків про перегрів ринку.

Зокрема, у нещодавньому звіті Банку міжнародних розрахунків (BIS) зазначається, що потужний приплив інвестицій у штучний інтелект, який розігнав світові біржі до рекордів, може створити фінансову бульбашку та зрештою завершитися крахом через повільну окупність технологій.

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