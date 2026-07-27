"Енергоатом" спростував інформацію про укрупнення лотів на аукціонах електроенергії

АТ "НАЕК "Енергоатом" заявило, що не ухвалювало жодних рішень щодо укрупнення лотів під час біржових аукціонів із продажу електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Поширена окремими виданнями інформація про нібито рішення АТ "НАЕК "Енергоатом" щодо укрупнення лотів під час біржових аукціонів з продажу електроенергії не відповідає дійсності та ґрунтується на неправильному трактуванні механізму проведення торгів", ‒ наголосили у підприємстві.

Відповідно до Регламенту проведення електронних аукціонів покупці мають право самостійно об'єднувати від 50 до 200 лотів у межах власної зустрічної пропозиції. При цьому продавець не формує, не погоджує та не впливає на цей процес.

Також у компанії пояснили, що під час додаткового періоду торгів електронна торгова система автоматично ранжує зустрічні пропозиції покупців за ціновим критерієм.

Після цього продавець розглядає та ухвалює рішення виключно щодо пропозиції, яку система визначила найкращою на відповідний момент, з урахуванням заявленого обсягу, кількості активних учасників і наявності альтернативного попиту.

"АТ "НАЕК "Енергоатом" реалізує електроенергію виключно через відкриті конкурентні електронні аукціони, де всі учасники мають рівні умови, забезпечено анонімність, а результати торгів формуються на засадах вільного ціноутворення відповідно до вимог чинного законодавства", ‒ зазначили у компанії. Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, в Україні успішно відбулися перші два етапи спеціальної сесії з реалізації електроенергії за довгостроковими двосторонніми договорами.

Як повідомлялося, станом на 11 липня 2026 року середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) в Україні знизилася до 1 992 грн/МВт-год.

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