В Україні планують змінити правила відкриття та закриття банківських рахунків

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до порядку відкриття та закриття рахунків користувачів надавачами платіжних послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Необхідність оновлення документа пов'язана з імплементацією окремих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні".

Що пропонують змінити?

Зокрема, проєкт передбачає надання банкам фінансової інклюзії права залучати комерційних агентів на підставі відповідних договорів. Такі агенти зможуть від імені банку консультувати клієнтів, пропонувати банківські продукти, готувати та укладати договори банківського рахунку, банківського вкладу, а також рахунку умовного зберігання (ескроу).

Крім того, документом пропонується врегулювати перелік категорій клієнтів, яким банки фінансової інклюзії матимуть право відкривати рахунки.

Відповідні положення містяться у проєкті постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків", який регулятор запропонував для громадського обговорення.

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Нагадаємо, меморандум про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, який набув чинності у 2025 році та встановив щомісячні ліміти на перекази з рахунків фізичних осіб у розмірі 50-100 тис. грн, із серпня планують поширити також на новостворені та так звані "сплячі" рахунки фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб.

Як повідомлялося, з 1 червня 2025 року граничний місячний ліміт на карткові перекази громадян (P2P-операції) та операції через IBAN було знижено зі 150 тис. грн до 100 тис. грн.

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