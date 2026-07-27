Надходження від туристичного збору в Україні за пів року зросли до 175 мільйонів

За підсумками першого півріччя 2026 року до місцевих бюджетів в Україні надійшло 174,9 млн грн туристичного збору.

Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух під час зустрічі з Головою Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Наталею Табакою.

За словами Карнаух, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження від збору зросли на 22,6%. Загалом у січні-червні податок сплатили понад 6,1 тис. платників.

У податковій наголошують, що потенціал цих надходжень вичерпаний не повністю, адже за оцінками фахівців від 20% до 30% туристичного ринку досі перебуває в "тіні".

Боротьба з "тінню" та залучення нових громад

Для збільшення надходжень до місцевих бюджетів Держподаткова розпочала пілотний проєкт із удосконалення адміністрування турозбору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей.

Ініціатива передбачає регулярний обмін даними, спільну аналітику та створення системи моніторингу.

"Ми працюємо над тим, щоб кількість громад, які досі не запровадили туристичний збір, зменшувалася. Адже таких сьогодні майже третина від загальної кількості", – наголосила Карнаух.

У аодатковій підкреслили, що прагнуть створити однакові та прозорі правила для всіх, хто надає послуги з тимчасового проживання людей, а також розширювати співпрацю з місцевою владою для виведення бізнесу з тіні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попередні показники

Нагадаємо, туристична галузь України протягом січня-травня цього року продемонструвала позитивну динаміку – за цей період до місцевих бюджетів надійшло 161,8 млн грн туристичного збору.

Як повідомлялося, за січень-квітень 2026 року місцеві бюджети отримали 112 млн грн туристичного збору, що на 13,1% більше, ніж за аналогічний період торік.

Туристичний збір в Україні у 2025 році зріс на 52% порівняно з 2021 роком. Серед ключових факторів такого зростання ‒ розвиток готельної інфраструктури, перегляд ставок туристичного збору, підвищення мінімальної заробітної плати та активніша легалізація готельного бізнесу.

За підсумками 2025 року місцеві бюджети отримали 359 млн грн туристичного збору – це на 86 млн грн (31,5%) більше, ніж роком раніше.

В Україні станом на середину травня 2026 року зареєстровано понад 8 тис. платників туристичного збору, однак, за оцінками, 20-30% цього ринку може залишатися в тіньовому секторі.

Подорожі українців

Також стало відомо, що напередодні літнього сезону 2026 року український туристичний ринок демонстрував помітну зміну споживчих уподобань. Попри те, що середня вартість автобусних турів за рік зросла приблизно на 16% і досягла близько 661 євро, попит на цей формат відпочинку продовжує активно зростати.

Дедалі більше туристів віддають перевагу автобусним маршрутам до європейських курортів, поступово відмовляючись від авіаперельотів.

Читайте також: Скільки військового збору надійшло до бюджету України за пів року. ІНФОГРАФІКА