В Україні готують новий законопроєкт про інвестиційні фонди за стандартами Євросоюзу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) спільно з профільним комітетом Верховної Ради розпочала роботу над новим законопроєктом про інститути спільного інвестування (ІСІ).

Про це заявив очільник регулятора Олексій Семенюк, повідомляє Liga.net.

Наближення до євростандартів та підвищення вимог

За словами Семенюка, новий документ покликаний гармонізувати українське законодавство у сфері колективних інвестицій із нормами Європейського Союзу.

"ІСІ – легальний і давно апробований у світі інструмент колективного інвестування. Вимоги до ІСІ треба поступово підвищувати. Разом із профільним комітетом Верховної Ради ми вже готуємо законопроєкт про ІСІ", – розповів голова НКЦПФР.

Він додав, що головна мета регулятора – створити прозорий ринок капіталу, якому довірятимуть як українські громадян та бізнес, так і міжнародні інвестори.

Що таке ІСІ та як вони працюють

Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це спеціалізовані інвестиційні фонди, які акумулюють кошти багатьох інвесторів для їх подальшого прибуткового вкладення.

Зібрані ресурси спрямовують у цінні папери інших компаній-емітентів, корпоративні права та об'єкти нерухомості для отримання доходу.

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Як повідомлялося, раніше Нацкомісія затвердила орієнтовний перелік ситуацій, за яких емітенти фінансових інструментів можуть законно відтермінувати розкриття інсайдерської інформації.

Нагадаємо, 7 липня Нацкомісія з цінних паперів затвердила нову редакцію правил емісії та обігу місцевих облігацій. Документ приведено у відповідність до останніх змін законодавства, а також доопрацьовано з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування.

Раніше НКЦПФР внесла зміни до правил оцінки професійної придатності керівників і ключових фахівців професійних учасників ринків капіталу.

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