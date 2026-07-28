Підприємцям нагадали, які документи необхідно зберігати при роботі з касовим апаратом

Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, мають дотримуватися законодавчих вимог щодо оформлення та зберігання документів, пов'язаних із проведенням розрахунків.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Які документи потрібно формувати щодня

Якщо протягом робочого дня або зміни здійснювалися розрахункові операції, підприємці повинні:

формувати фіскальні чеки у паперовій та/або електронній формі;

створювати контрольні стрічки в електронному вигляді;

після завершення зміни формувати Z-звіт касира (продавця).

Строк зберігання документів

Контрольні стрічки мають зберігатися у фіскальній пам'яті РРО протягом усього строку експлуатації пристрою, визначеного виробником, але не менше семи років. Виняток передбачено лише для автоматів із продажу товарів або послуг.

Також безпосередньо у місці проведення розрахункових операцій необхідно мати:

реєстраційне посвідчення РРО або його копію;

останню довідку про опломбування РРО.

Крім цього, підприємці повинні забезпечити зберігання у місці проведення розрахунків документів, що підтверджують облік товарних запасів у випадках, визначених законодавством, а також оригіналу довідки про опломбування РРО.

Водночас інші документи, пов'язані з реєстрацією та обліком РРО, уже є у розпорядженні контролюючого органу, тому достатньо зберігати їх копії.

Сформовані фіскальні звітні документи автоматично зберігаються у фіскальній пам'яті реєстратора та/або на сервері контролюючого органу.

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Як повідомлялося, у січні-червні 2026 року загальна сума розрахункових операцій, здійснених із використанням класичних і програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО), становила 3,1 трлн грн.

Нагадаємо, протягом січня-травня 2026 року понад 100 українських компаній самостійно скоригували ціни контрольованих операцій відповідно до вимог законодавства про трансфертне ціноутворення, добровільно збільшивши податкову базу на 3 млрд грн.

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