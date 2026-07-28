В Україні менше 1% вкладників тримають більше половини всіх грошей у банках

Станом на 1 липня 2026 року загальний обсяг депозитів фізичних осіб у банках України перевищив 1,75 трлн грн, що стало рекордним показником.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Від початку року обсяг коштів населення на банківських рахунках збільшився більш ніж на 130 млрд грн, або на 8%.

За даними Фонду, депозити на суму понад 600 тис. грн мають менш як 1% вкладників. Водночас саме ця категорія клієнтів зберігає понад половину всіх коштів населення, розміщених у банківській системі.

Валютна структура депозитів упродовж останніх років залишається стабільною: 66% вкладів припадає на гривню, ще 34% ‒ на іноземну валюту.

Під час дії воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його завершення в Україні гарантується повне відшкодування коштів за банківськими вкладами. Після цього максимальний розмір гарантованої компенсації становитиме 600 тис. грн. Після вступу України до Європейського Союзу та гармонізації національного законодавства з вимогами європейських директив гарантована сума відшкодування відповідатиме нормам ЄС, які наразі передбачають компенсацію до 100 тис. євро.

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Як повідомлялося, станом на 1 червня 2026 року загальний обсяг вкладів фізичних осіб, зокрема фізичних осіб-підприємців, у банках України перевищував 1,7 трлн грн.

Нагадаємо, у січні-червні 2026 року банки, що перебувають у процедурі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на задоволення вимог кредиторів 2,96 млрд грн.

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