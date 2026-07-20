Збанкрутілі банки сплатили кредиторам майже 3 мільярди

У січні-червні 2026 року банки, які перебувають у процедурі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували на задоволення вимог кредиторів 2,96 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.

Понад третину цієї суми – 1,05 млрд грн – перерахував до держбюджету АТ "МР Банк" (колишній "Сбєрбанк").

Ці кошти надійшли державі в особі ДП "Національний фонд інвестицій України" як кредитору дев’ятої черги. Загалом від початку повномасштабного вторгнення цей ліквідований банк направив до державного бюджету понад 3,29 млрд грн.

У травні 2022 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Фонд гарантування замінив російські материнські структури "Промінвестбанку" та "МР Банку" в реєстрі кредиторів на державу Україна.

Крім того, кошти ліквідованих банків розподілили наступним чином:

973,4 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (зокрема юридичні особи-клієнти банків, не пов'язані з фінустановами);

(зокрема юридичні особи-клієнти банків, не пов'язані з фінустановами); 148,9 млн грн спрямували на задоволення вимог 3-ї черги (зокрема на покриття витрат ФГВФО на виплату гарантованого відшкодування вкладникам);

(зокрема на покриття витрат ФГВФО на виплату гарантованого відшкодування вкладникам); решта коштів пішла на розрахунки з кредиторами інших черг.

Як зазначили у Фонді, задоволення вимог відбувалося за рахунок продажу та управління активами банків: погашення кредитів, доходів від цінних паперів та оренди майна.

Загалом станом на 1 липня 2026 року за весь час діяльності Фонду неплатоспроможні банки задовольнили вимоги кредиторів на 77,7 млрд грн.

Із них близько 18 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, у тому числі 16,7 млрд грн – Національному банку України.

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Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів виставив на продаж 35 земельних ділянок на Київщині, які перебувають на балансі ліквідованого "РВС Банку". Крім того, Фонд розпродує комплекс нафтобази, автомобілі та інші основні засоби фінустанови.

Нагадаємо, у березні поточного року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав впровадження програм реструктуризації кредитів для клієнтів "РВС Банку".

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