НБУ посилить контроль за платіжними операціями: що зміниться

Національний банк України планує запровадити єдині стандарти для моніторингу та контролю платіжних операцій.

Про це повідомили у НБУ.

Нові правила стосуватимуться всіх надавачів платіжних послуг і стануть частиною управління операційними ризиками.

З цією метою регулятор оприлюднив для громадського обговорення відповідний проєкт постанови.

Що саме пропонує НБУ:

визначити чіткі вимоги до того, як фінустанови мають контролювати платежі;

дозволити банкам самостійно впроваджувати додаткові правила моніторингу;

затвердити перелік ознак нетипової поведінки користувачів картками;

дозволити залучати треті особи (аутсорсинг) до окремих процесів перевірки платежів;

впровадити жорсткі заходи для запобігання міскодингу (зміні коду сфери діяльності торговця для махінацій з податками).

Міскодинг – це поширена схема маніпуляцій із кодами категорій торгівлі (MCC), коли, наприклад, платежі за азартні ігри або інші підакцизні товари маскуються під оплату звичайних послуг чи продуктів. Протягом останніх років НБУ активно бореться з цим явищем, штрафуючи банки та платіжні системи за сприяння тіньовому бізнесу.

Крім того, Нацбанк самостійно оцінюватиме, наскільки ефективно фінустанови справляються з контролем операцій своїх клієнтів.

Зауваження та пропозиції до цього проєкту постанови НБУ приймає до 31 липня 2026 року включно, після чого документ буде винесено на фінальне затвердження.

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Раніше НБУ спростив процедуру оформлення переказів без відкриття рахунку. Зокрема, регулятор дозволив не вказувати ПІБ та ідентифікаційний код платника під час оплати житлово-комунальних послуг.

Також повідомлялося, що в Україні в 2025 році більшість операцій із платіжними картками, як і раніше, була безготівковою.

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