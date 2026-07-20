Фонд гарантування продасть 35 ділянок на Київщині з балансу "РВС Банку". Його пов’язували з екснардепом Демчаком

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує продаж активів "РВС Банку" в рамках ліквідаційних процедур. Так, на продаж уже виставлені комплекс нафтобази, автомобілі й основні засоби, а на початку серпня почнеться розпродаж активів, які можна назвати "якірними" для цього банку.

Як повідомили в Фонді, зокрема, йдеться про 35 земельних ділянок у Київській області.

Що планують продати

"До продажу готуються 35 земельних ділянок загальною площею майже 35 гектарів сільськогосподарського призначення та для будівництва й обслуговування житлового будинку, розташованих у Київській області. Більшість аукціонів, як планується, відбудуться уже восени", – розповіли в Фонді.

Зокрема, серед майбутніх лотів:

20 земельних ділянок у Броварському районі загальною площею 4,3 га;

9 ділянок у Макарівському районі площею 15,7 га;

4 ділянки у Вишгородському районі площею 13,6 га;

2 ділянки у Білоцерківському районі загальною площею 1,1 га.

Продаж відбуватиметься через електронну систему "Прозорро.Продажі", а взяти участь у торгах можуть усі зацікавлені – від приватних інвесторів до великого бізнесу.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямують на розрахунок із кредиторами "РВС Банку".

Що вже виставлено на продаж

Окрім того, інформація про перший земельний лот "РВС Банку" вже наявна в системі "Прозорро.Продажі".

Аукціон відбудеться 3 серпня за англійською моделлю – тобто зі зростанням ціни.

Стартова ціна ділянки – 291 тис. грн.

У складі лоту – земельна ділянка загальною площею 0,25 га, у с. Макіївка Білоцерківського району Київської області.

Цільове призначення ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

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Як повідомлялося, в березні поточного року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав впровадження програм реструктуризації кредитів для клієнтів "РВС Банку".

Кому належить "РВС Банк"

Нагадаємо, Національний банк України 4 листопада 2025 року ухвалив рішення про віднесення акціонерного товариства "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних.

11 грудня торік Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обрав інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного АТ "РВС Банк".

За даними самого банку, станом на 1 січня 2025 року, 99% акцій "РВС Банку" належало Олександру Стецюку, ще 1% – Катерині Демчак, доньці екснардепа Руслана Демчака, який певний час очлював наглядову раду банку. Станом на початок 2024 року, власником цього пакета акцій був вказаний сам Демчак.

У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Чим завершилася ця справа, невідомо.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Демчака у розшук у справі про незаконне отриманні коштів з держбюджету на оренду житла. У квітні 2025 року суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену Демчаком з прокурором у цій справі. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі, але звільнив його від його відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Він також відшкодував 800 тис. грн збитків та перерахував 2 млн грн на благодійність.

Увесь цей час Демчак у соцмережах вказував, що з 2021 року працює на посаді радника з економічних питань Посольства України у Республіці Корея і з 2022 року подавав відповідні декларації про доходи, востаннє - у вересні 2025 року перед звільненням.

"РВС Банк" було створено у 2015 році на базі неплатоспроможного "Омега Банку", викупленого у 2015 році ТОВ "Українською бізнес групою", основним власником якого на той час був Олександр Стецюк. Зараз він володіє акціями банку напряму, а його причетність до ТОВ "Українська бізнес група" у пресслужбі банку заперечують.

Втім, за даними програми журналістських розслідувань Наші гроші, Олександр Стецюк раніше був помічником нардепа Руслана Демчака, а також його сусідом. Своєю чергою у пресслужбі Демчака у 2015 році стверджували, що він вийшов зі складу акціонерів "Української бізнес групи" у 2011 році, а власником компанії став Олександр Стецюк.

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