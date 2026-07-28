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Новини Співпраця України та Німеччини
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Німецькі компанії назвали головні переваги ведення бізнесу в Україні

Німецькі компанії назвали головні переваги ведення бізнесу в Україні

Німецький бізнес зберігає високий рівень довіри до економічного потенціалу України, незважаючи на виклики, пов'язані з війною.

Про це свідчать результати дослідження German-Ukrainian Business Outlook 2026, проведеного Німецько-українською промислово-торговельною палатою (AHK Ukraine).

Згідно з опитуванням:

  • 38% компаній планують розширити діяльність в Україні або вийти на український ринок незалежно від подальшого розвитку воєнної ситуації;
  • 63% респондентів мають намір збільшити інвестиції після завершення війни.

Результати дослідження також свідчать, що міжнародний бізнес успішно адаптувався до роботи в Україні.

Наразі 80% компаній оцінюють свою діяльність як задовільну, добру або відмінну, а 49% очікують покращення бізнес-середовища протягом найближчих 12 місяців.

Плани щодо інвестицій та найму працівників

Опитування демонструє позитивні очікування німецького бізнесу щодо розвитку в Україні.

Зокрема:

  • 47% компаній планують збільшити кількість працівників протягом наступного року;
  • 43% мають намір наростити інвестиції в українську економіку.

Серед компаній, які планують додаткові вкладення, найпривабливішими напрямами стали:

  • технології та інновації ‒ 66%;
  • розвиток людського капіталу ‒ 59%;
  • інфраструктурні проєкти;
  • ініціативи у сфері сталого розвитку.

Після завершення війни інвестиційна активність може зрости ще більше. Так, 23% компаній розраховують суттєво збільшити інвестиції вже протягом перших шести місяців після закінчення війни, ще 40% планують їх помірне нарощування.

Що приваблює іноземний бізнес в Україні

Найважливішими перевагами України для ведення бізнесу респонденти назвали:

  • ринковий потенціал ‒ 54%;
  • наявність кваліфікованих фахівців ‒ 50%;
  • високий рівень цифровізації та розвитку ІТ-інфраструктури ‒ 30%;
  • вигідне географічне розташування ‒ 28%;
  • перспективи участі у відбудові країни ‒ 28%.

Дослідження засвідчує, що міжнародні компанії дедалі частіше розглядають Україну як перспективний напрям для інвестицій і прагнуть зміцнити свої позиції напередодні масштабної післявоєнної відбудови.

Які фактори стримують бізнес

Попри позитивні очікування, компанії продовжують стикатися з низкою ризиків.

Основними перешкодами для розвитку вони назвали:

  • воєнні ризики ‒ 56%;
  • загрози безпеці працівників ‒ 40%;
  • проблеми енергетичної безпеки ‒ 32%;
  • корупцію ‒ 32%;
  • дефіцит робочої сили ‒ 31%.

Для активізації інвестицій бізнес вважає найважливішими:

  • страхування воєнних ризиків ‒ 71%;
  • державні гарантії ‒ 60%;
  • зміцнення верховенства права ‒ 63%;
  • прискорення гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС ‒ 50%;
  • посилення безпеки та обороноздатності держави ‒ 50%.

Крім того, 63% опитаних компаній переконані, що прискорення вступу України до Європейського Союзу стане одним із ключових чинників зростання інвестиційної привабливості країни та її довгострокового економічного розвитку.

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Як повідомлялося, уряд Німеччини планує створити інвестиційний фонд, який дасть змогу державі напряму отримувати частки в оборонних стартапах у межах ширшої стратегії підтримки інноваційних компаній.

Нагадаємо, з 1 липня українські біженці в Німеччині, як і інші безробітні, замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) почали отримувати базовий дохід (Grundsicherung).

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Автор: 

бізнес (1882) Німеччина (2026) інвестиції (1839) компанія (480) Україна (978)
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