Німецькі компанії назвали головні переваги ведення бізнесу в Україні
Німецький бізнес зберігає високий рівень довіри до економічного потенціалу України, незважаючи на виклики, пов'язані з війною.
Про це свідчать результати дослідження German-Ukrainian Business Outlook 2026, проведеного Німецько-українською промислово-торговельною палатою (AHK Ukraine).
Згідно з опитуванням:
- 38% компаній планують розширити діяльність в Україні або вийти на український ринок незалежно від подальшого розвитку воєнної ситуації;
- 63% респондентів мають намір збільшити інвестиції після завершення війни.
Результати дослідження також свідчать, що міжнародний бізнес успішно адаптувався до роботи в Україні.
Наразі 80% компаній оцінюють свою діяльність як задовільну, добру або відмінну, а 49% очікують покращення бізнес-середовища протягом найближчих 12 місяців.
Плани щодо інвестицій та найму працівників
Опитування демонструє позитивні очікування німецького бізнесу щодо розвитку в Україні.
Зокрема:
- 47% компаній планують збільшити кількість працівників протягом наступного року;
- 43% мають намір наростити інвестиції в українську економіку.
Серед компаній, які планують додаткові вкладення, найпривабливішими напрямами стали:
- технології та інновації ‒ 66%;
- розвиток людського капіталу ‒ 59%;
- інфраструктурні проєкти;
- ініціативи у сфері сталого розвитку.
Після завершення війни інвестиційна активність може зрости ще більше. Так, 23% компаній розраховують суттєво збільшити інвестиції вже протягом перших шести місяців після закінчення війни, ще 40% планують їх помірне нарощування.
Що приваблює іноземний бізнес в Україні
Найважливішими перевагами України для ведення бізнесу респонденти назвали:
- ринковий потенціал ‒ 54%;
- наявність кваліфікованих фахівців ‒ 50%;
- високий рівень цифровізації та розвитку ІТ-інфраструктури ‒ 30%;
- вигідне географічне розташування ‒ 28%;
- перспективи участі у відбудові країни ‒ 28%.
Дослідження засвідчує, що міжнародні компанії дедалі частіше розглядають Україну як перспективний напрям для інвестицій і прагнуть зміцнити свої позиції напередодні масштабної післявоєнної відбудови.
Які фактори стримують бізнес
Попри позитивні очікування, компанії продовжують стикатися з низкою ризиків.
Основними перешкодами для розвитку вони назвали:
- воєнні ризики ‒ 56%;
- загрози безпеці працівників ‒ 40%;
- проблеми енергетичної безпеки ‒ 32%;
- корупцію ‒ 32%;
- дефіцит робочої сили ‒ 31%.
Для активізації інвестицій бізнес вважає найважливішими:
- страхування воєнних ризиків ‒ 71%;
- державні гарантії ‒ 60%;
- зміцнення верховенства права ‒ 63%;
- прискорення гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС ‒ 50%;
- посилення безпеки та обороноздатності держави ‒ 50%.
Крім того, 63% опитаних компаній переконані, що прискорення вступу України до Європейського Союзу стане одним із ключових чинників зростання інвестиційної привабливості країни та її довгострокового економічного розвитку.
Як повідомлялося, уряд Німеччини планує створити інвестиційний фонд, який дасть змогу державі напряму отримувати частки в оборонних стартапах у межах ширшої стратегії підтримки інноваційних компаній.
Нагадаємо, з 1 липня українські біженці в Німеччині, як і інші безробітні, замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) почали отримувати базовий дохід (Grundsicherung).
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