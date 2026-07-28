Попри війну та евакуацію з Маріуполя: "Метінвест Політехніка" провела перший в історії випуск бакалаврів

Перший в Україні приватний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка", заснований за ініціативи Ріната Ахметова, вперше випустив бакалаврів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Понад 100 студентів успішно завершили чотирирічне навчання та отримали дипломи, попри те, що після початку повномасштабної війни університет був змушений повністю перебудувати свою роботу та втратив кампус у Маріуполі.

Шість років тому Група "Метінвест" започаткувала проєкт зі створення сучасного технічного університету європейського рівня для підготовки інженерів нового покоління.

У 2021 році в центрі Маріуполя стартувало будівництво студентського містечка, до якого мали увійти навчальний корпус, гуртожиток і спортивний комплекс. Однак реалізацію проєкту зупинило повномасштабне вторгнення Росії.

Попри це, університету вдалося зберегти викладацький склад, адаптувати освітні програми та вже восени 2022 року провести перший набір студентів. Навчання організували у змішаному форматі, а практичну підготовку студенти проходили на підприємствах "Метінвесту".

Наразі "Метінвест Політехніка" працює у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському. За цей час університет вибудував повний цикл технічної освіти ‒ від фахового молодшого бакалавра до аспірантури.

Усі освітні програми отримали державну акредитацію. Сьогодні у закладі навчаються 1335 студентів, серед яких понад 50 ветеранів війни.

Перший випуск бакалаврів охопив спеціальності у таких сферах:

металургія;

гірництво;

автоматизація;

комп'ютерні науки;

безпека праці.

Значна частина випускників уже працює на підприємствах "Метінвесту", а більшість має намір продовжити навчання в магістратурі.

"Університет, який не вдалося звести в Маріуполі, став символом стійкості української технічної освіти. Випускники "Метінвест Політехніки" – це майбутня інженерна еліта України, яка відіграватиме визначальну роль у відбудові промисловості та економіки загалом. Ми чекаємо на кожного з них на наших підприємствах, щоб разом будувати нову українську металургію", ‒ зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом "Метінвесту" Тетяна Петрук.

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Нагадаємо, нині в університеті "Метінвест Політехніка" триває вступна кампанія на бакалаврат. До 1 серпня абітурієнти можуть подати документи через електронний кабінет та обрати одну з 17 освітніх програм. Навчання поєднує теоретичну підготовку з практикою на виробництві, а для ветеранів і окремих категорій внутрішньо переміщених осіб передбачено спрощений вступ за результатами співбесіди.