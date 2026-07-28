Нацкомісія з енергетики перевірятиме правильність встановлення тарифів на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це повідомила пресслужба Комісії.

Документ підготовлено на виконання Закону України №4777-IX. Він визначає механізм проведення НКРЕКП контрольних перевірок рішень органів місцевого самоврядування щодо тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також критерії оцінки їхньої відповідності вимогам законодавства та чинним методикам.

Як проходитимуть перевірки

Проєкт Порядку передбачає проведення планових і позапланових перевірок без виїзду до органів місцевого самоврядування.

Аналіз здійснюватиметься на основі документів, розрахунків, пояснень та інших матеріалів, які використовувалися під час затвердження тарифів.

Під час контрольних заходів НКРЕКП перевірятиме:

дотримання процедури ухвалення тарифних рішень;

відповідність розрахунків вимогам законодавства;

обґрунтованість витрат, включених до тарифу;

повноту документів, на підставі яких встановлювалися тарифи.

11 березня 2026 року набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування енергетичних ринків, конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та посилення енергетичної стійкості" від 10 лютого 2026 року №4777-IX. Документом передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення або скасування повноваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення належать органам місцевого самоврядування. Водночас контроль за правильністю встановлення таких тарифів здійснюватиме НКРЕКП.

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Нагадаємо, для відновлення та комплексної модернізації водної інфраструктури України впродовж наступного десятиліття необхідно залучити близько $17,5 млрд.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року в Україні прискорилося зростання споживчих цін. Зокрема, подорожчали окремі житлово-комунальні послуги. У річному вимірі їхня вартість зросла приблизно на 2%, а найбільше підвищився тариф на вивезення побутових відходів.

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