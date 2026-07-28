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Новини Підвищення тарифів Тарифна політика Укрзалізниці
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В Україні може подорожчати пальне через підвищення тарифів Укрзалізниці, – аналітик

В Україні може подорожчати пальне через підвищення тарифів Укрзалізниці, – аналітик

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення може спричинити подорожчання бензину та дизельного пального в Україні, оскільки збільшаться логістичні витрати постачальників.

Таку оцінку озвучив аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко.

За його словами, транспортні витрати є однією з ключових складових ціни пального, тому будь-яке подорожчання перевезень неминуче позначиться на його кінцевій вартості.

"Вартість логістики безумовно впливає на вартість доставки. Якщо раніше середня логістична складова становила близько 2-3 гривень на літр, то тепер ми будемо рухатися до 4-5 гривень. Треба рахувати, але очевидно, що вона буде більшою, ніж раніше", – зазначив Сіренко.

Експерт наголосив, що український ринок уже відчуває вплив зовнішніх чинників. Після загострення ситуації на Близькому Сході в Європі зріс попит на нафтопродукти, передусім на дизельне пальне, що призвело до суттєвого збільшення різниці між ціною нафти та готового дизеля.

"Нафта вже кілька днів дешевшає, але дизельне пальне не реагує на це зниження. Це аномальна ситуація. Україна не має власного виробництва в необхідних обсягах, тому змушена купувати дорогий імпортний ресурс", – пояснив Сіренко.

Він підкерслив, що подорожчання пального позначиться не лише на витратах автомобілістів, а й на собівартості перевезень, аграрної продукції та продовольства. На думку експерта, уряд може знизити ціновий тиск, однак для цього Кабінет Міністрів має оперативно ухвалити відповідні рішення.

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Раніше в "Укрзалізниці" повідомили про намір підвищити тарифи на окремі види вантажних перевезень на 30%.

Водночас у Верховній Раді закликали новий уряд доопрацювати відповідний наказ, наголосивши, що він не відповідає вимогам економічної безпеки та був ухвалений із порушенням законодавства.

Учасники робочої групи Ради також заявили, що нинішні фінансові труднощі "Укрзалізниці" мають вирішуватися завдяки державній підтримці та міжнародному фінансуванню, а не за рахунок українських вантажовідправників.

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Топ коментарі
+10
наступна новина "В Україні може подорожчати пальне через здешевшання нафти"
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28.07.2026 14:44 Відповісти
+4
Якась цікава у трейдерів "формула розрахунків", діє виключно лише в один бік - на підвищення вартості пального, незалежно від ціни на нафту і інші зовнішніі фактори.
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28.07.2026 14:59 Відповісти
+3
Так може ще підвищити зарплати членам наглядової ради Укрзалізниці? В Укрпошті та ж ситуація - у поштаря 12 тисяч зарплата, а у Смілянського майже мільйон! І хто в цьому винен? І нікому до цього нема діла!
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28.07.2026 15:16 Відповісти

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