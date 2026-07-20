Підвищення тарифу "Укрзалізниці" на 30% необґрунтоване: у Раді закликали уряд переглянути рішення

Робоча група Верховної Ради з підвищення ефективності управління державними підприємствами звернулася до парламентського Комітету з питань економічного розвитку із пропозицією повернути на доопрацювання наказ про підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 30%.

Як сказано в заяві, уряд має знайти більш збалансовану модель фінансування залізниці, адже запропоновані тарифи є економічно необґрунтованими, а процедура їх затвердження викликає питання щодо дотримання вимог законодавства.

Остаточне рішення

Співголова робочої групи, народний депутат Муса Магомедов зазначив, що остаточне рішення доцільно залишити новому складу уряду – саме він має вийти на більш збалансоване рішення стосовно підняття тарифів.

За його пропозицією це питання також мають розглянути на спільному засіданні парламентських Комітетів із питань економічного розвитку та транспорту. Перший має оцінити наслідки для промисловості, другий – фінансові та інфраструктурні проблеми залізниці.

Позиція промисловості

Представники промисловості заявили, що запропоноване зростання на 30% є несправедливим, оскільки фактично перекладає фінансові проблеми державної компанії на вантажовідправників.

Зокрема, президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков зазначив, що різке підвищення тарифів призведе до скорочення вантажопотоку, виробництва та валового внутрішнього продукту.

За оцінками, які базуються на розрахунках "Укрпромзовнішекспертизи", втрати державного бюджету можуть становити щонайменше 36 млрд грн.

"Щоб закрити збитки вантажних перевезень, може йтися про підняття тарифів на 5-14%. Все інше повинна фінансувати держава, напевне, з допомогою наших партнерів", – сказав Каленков.

Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак наголосив, що значна частина підприємств уже працює на межі виживання. Нове подорожчання логістики може змусити їх не лише відмовлятися від залізничних перевезень, а й повністю зупиняти виробництво.

В Американській торговельній палаті також назвали підвищення на 30% надто різким: керівниця інфраструктурного напряму Палати Яна Гриценко заявила, що воно може спричинити шокове зростання логістичних витрат.

Також представники Палати звернули увагу, що тарифи мають формуватися на основі економічно обґрунтованих витрат, прибутку та інвестиційної складової. Однак фінансовий план "Укрзалізниці" на 2026 рік досі не затверджений, що ставить під сумнів обґрунтованість запропонованого підвищення.

В Українському національному комітеті Міжнародної торговельної палати заявили, що бізнес так і не отримав пояснення, на підставі яких розраховане підвищення загалом на 45%: віцепрезидент комітету Богдан Іванюк наголосив, що кожен експортний контракт сьогодні має стратегічне значення.

За його даними, у першому півріччі експорт України становив $21 млрд, тоді як імпорт – $49 млрд.

Європейська Бізнес Асоціація закликала залучити до розгляду тарифного рішення Державну регуляторну службу та Антимонопольний комітет. Такий підхід має дати оцінку дотриманню регуляторної процедури, економічній обґрунтованості рішення та його впливу на конкуренцію.

Підвищення тарифів

Нагадаємо, в червні Міністерство розвитку громад ітериторій оприлюднило проєкт наказу, яким пропонується з 1 серпня 2026 року підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення на 30%.

Представники промисловості наполягають, що уряд не повинен затверджувати рішення без повного економічного аналізу, погодження з регуляторними органами та оцінки наслідків для економіки.

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