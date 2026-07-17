"Укрзалізниця" та національний залізничний оператор Іспанії домовилися про співпрацю. Що передбачено?

"Укрзалізниця" та компанія RENFE – національний залізничний оператор Іспанії – домовилися про стратегічну співпрацю.

Як повідомили в "Укрзалізниці", зокрема, одним із ключових напрямів стане розвиток мереж із двома стандартами колії.

"Іспанія має багаторічний досвід експлуатації мережі зі стандартами 1668 та 1435 мм, а Україна поступово розвиває мережу 1435 мм поряд із традиційною колією 1520 мм. Так, ідеться про впровадження технологій автоматичної зміни ширини колії, організацію стикових пунктів між різними системами та планування розвитку європейської колії", – розповіли в компанії.

Пасажирські перевезення

Окрім того, Україна та Іспанія спільно працюватимуть над розвитком пасажирського залізничного сполучення у Центральній та Східній Європі.

Так, збираються опрацьовувати підготовку та організацію пасажирських маршрутів колією 1435 мм в Україні – як на вже збудованих лініях, так і на ділянках, що будуються або плануються до будівництва.

Також іспанська компанія ділитиметься своїми напрацюваннями в експлуатації високошвидкісних залізниць, побудові сучасних тарифних і комерційних моделей і роботі на ринку пасажирських перевезень Європейського Союзу.

"Окрему увагу сторони приділятимуть розвитку безбар'єрності інфраструктури та рухомого складу для людей із інвалідністю й інших маломобільних груп населення", – зазначили в "Укрзалізниці".

Вантажні перевезення

Серед іншого домовленість охоплює співпрацю в сфері вантажних перевезень та інтермодальної логістики між Україною та країнами ЄС, а також обмін досвідом між технічними командами двох компаній.

Внесок "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" зі свого боку буде ділитися досвідом безперервності перевезень, оперативного відновлення інфраструктури та стійкості залізничної системи в умовах повномасштабної війни.

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Євроколія в Україні

Як повідомлялося, наприкінці травня "Укрзалізниця" провела відкритий конкурс на аудит і перевірку використання коштів, які Європейський Союз та міжнародні фінансові організації виділяють на розвиток європейської колії в Україні.

У квітні 2026 року генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Єврокомісії Магда Копчинська заявила, що Європейський Союз зацікавлений у розширенні залізничної мережі європейського стандарту в Україні – з її подальшим з'єднанням зі Львовом, Києвом та Одесою.

Перед тим тодішній віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що Україна планує запустити потяг "Інтерсіті" з Ужгорода після завершення електрифікації першої ділянки євроколії.

Нагадаємо, будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, а наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.

"Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).

У вересні 2025 року повідомлялося, що першу в Україні євростандартну залізничну колію, відкриту 5 вересня, збираються продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів – Мостиська-2.

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