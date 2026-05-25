"Укрзалізниця" залучила незалежного аудитора для розбудови євроколії. Що відомо про будівництво?

"Укрзалізниця" провела відкритий конкурс на аудит і перевірку використання коштів, які Європейський Союз та міжнародні фінансові організації виділяють на розвиток європейської колії в Україні.

Як зазначили в компанії, це потрібно для того, щоб забезпечити прозоре та цільове використання міжнародної допомоги.

Хто став переможцем

Переможцем тендеру стало ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" – одна з провідних аудиторських і консалтингових компаній країни, яка входить до міжнародної мережі Baker Tilly International.

Оплата послуг

Оплата роботи аудиторів здійснюватиметься за рахунок грантових коштів та фінансування міжнародних партнерів.

Завдяки конкурентній процедурі закупівлі вартість послуг вдалося знизити майже на 40% від початково очікуваної.

Що відомо про євроколію в Україні

На сьгодні в рамках розвитку коридорів транс'європейської транспортної мережі (Trans-European Transport Network, TEN-T) на території України триває активна розбудова залізничної колії європейського стандарту, а також модернізація пунктів пропуску на кордонах із сусідніми країнами ЄС: Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Інвестиційними партнерами розбудови євроколії виступають, зокрема:

Європейське виконавче агентство з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), що забезпечує грантове фінансування в рамках програми ЄС "Механізм "Сполучення Європи" (CEF),

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), який надає кредит для повноцінної реалізації відповідних проєктів.

Як повідомлялося, в квітні 2026 року генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Єврокомісії Магда Копчинська заявила, що Європейський Союз зацікавлений у розширенні залізничної мережі європейського стандарту в Україні – з її подальшим з'єднанням зі Львовом, Києвом та Одесою.

Перед тим віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що Україна планує запустити потяг "Інтерсіті" з Ужгорода після завершення електрифікації першої ділянки євроколії.

Нагадаємо, будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія) розпочнеться в 2026 році, а наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування.

"Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).

У вересні 2025 року повідомлялося, що першу в Україні євростандартну залізничну колію, відкриту 5 вересня, збираються продовжити від Ужгорода до Львова та побудувати відрізок Скнилів – Мостиська-2.