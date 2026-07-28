"Інтерпайп" розробив нове різьбове з’єднання для сланцевих свердловин

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Українська промислова компанія "Інтерпайп" представила нове напівпреміальне різьбове з'єднання INTREPID-SP HT для обсадних труб, розроблене для нафтогазового сектору та адаптоване для використання у горизонтальних свердловинах на сланцевих родовищах.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Як зазначається в повідомленні, нова конструкція з підвищеними операційними характеристиками успішно пройшла всі необхідні етапи перевірки на незалежному випробувальному стенді.

"INTREPID-SP HT сумісне зі стандартною різьбою API Buttress, тому не потребує додаткових аксесуарів під час експлуатації. З'єднання пройшло випробування на втому до 100 тис. циклів, а також кваліфікацію відповідно до Shale Test Protocol, який застосовують у нафтогазовій галузі для обладнання сланцевих родовищ", - говориться у повідомленні.

Конструкція розроблена для обсадних труб діаметром від 114,3 до 339,7 мм. Високий крутний момент з’єднання спрощує згвинчування колони труб та підвищує швидкість спуску труб у свердловину.

Оптимізована форма з'єднання підвищує структурну стійкість колони та надає покращене ущільнення та розподіл навантаження.

"Ми завжди прагнемо краще розуміти потреби наших клієнтів та пропонувати найефективніші рішення. Власне з’єднання INTREPID-SP HT є яскравим прикладом, оскільки воно було спеціально розроблене для задоволення суворих вимог нафтогазового сектору. Ми очікуємо, що нове рішення буде надійним та допоможе зміцнити позиції Компанії на світовому ринку", – зазначив віцепрезидент "Інтерпайпу" з технічних продажів у Західній півкулі Майк Вебер.

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Як повідомлялося раніше, R&D-центр "Інтерпайпу" додав до власної лінійки різьбових з'єднань UPJ нову розробку - напівпреміальне рішення UPJ-QR "Quick Run" для вдвічі швидшого спуску у свердловину. Нова розробка компанії вже успішно використовується на газових родовищах України.

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