Зупинка роботи портів загрожує агросектору хвилею банкрутств

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Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) звернулася до прем'єр-міністра України з проханням терміново вжити антикризових заходів через припинення заходу суден до українських чорноморських портів.

Про це повідомляє пресслужба ВАР.

В асоціації наголошують, що через зупинку портів, пошкоджені причали, обмеження експорту та дороге пальне українським фермерам загрожують масові банкрутства.

Ризик товарного надлишку та падіння цін

За оцінками експертів, у 2026-2027 роках виростять близько 81,4 млн тонн зернових та олійних культур, а разом із залишками минулих врожаїв обсяг продукції сягне 85 млн тонн.

Для нормальної роботи Україні потрібно продати за кордон близько 67 млн тонн агропродукції. Однак морем вдасться вивозити не більше 1,7 млн тонн на місяць.

Через це у країні може накопичитися від 27,4 до 32,4 млн тонн зайвого зерна, яке тиснутиме на ринок.

Трейдери вже зупинили закупівлі, а ціни на внутрішньому ринку впали до 7 тис грн за тонну, що навіть не покриває витрат на вирощування.

Чого вимагають аграрії від уряду

Щоб урятувати галузь від краху, ВАР пропонує уряду запровадити термінову підтримку:

надати дешеві кредити під осінню посівну та змінити умови програми "5-7-9%";

відстрочити виплату старих боргів за агрокредитами та надати державні гарантії;

перевірити пошкодження портів Одеси та Дунаю і терміново виділити гроші на їхній ремонт.

Фермери закликають очільника уряду провести особисту зустріч, адже такі рішення виходять за межі повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики).

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Як розповів Бізнес Цензору заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, поки у світі ціни на зерно зростають, в Україні, навпаки, "немає ціни" для продажу.

"Те, що на умовах FOB, наприклад, в Румунії коштує $240 на тонні, в Україні не продасте більше ніж за $170-160. І це пропозиція для серйозного середнього гравця, від якого готуються забрати велику партію. До малих приїжджають, пропонують 3 тисячі гривень. Це просто катастрофа. Так він не зможе навіть перекрити базові затрати, які поніс", – каже Денис Марчук.

За його словами, через такі низькі ціни дрібні господарства можуть просто не пережити цей сезон, адже не зможуть покрити навіть базові витрати.

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