Перші п’ять родин відбудували приватні будинки за програмою "єВідновлення"

Перші п'ять українських родин завершили будівництво приватних будинків на власних земельних ділянках у межах державної програми "єВідновлення" та готують їх до введення в експлуатацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та трапспорту України.

Чотири з повністю відбудованих будинків розташовані у Київській області та один – у Харківській.

Загалом на їхнє відновлення держава виділила 12,2 млн грн.

Скільки родин вже отримали гроші

Механізм виплати грошей на відбудову приватних будинків на власній землі працює з квітня 2025 року.

За цей час комісії погодили 1 185 компенсацій, а середній розмір виплати становить 2,2 млн грн.

Виплату грошей розбили на два етапи:

820 родин уже одержали перший транш на загальну суму 983,7 млн грн;

432 родини отримали і другий транш на 543,6 млн грн.

Найбільше будинків зараз відбудовують у Київській області (544 компенсації на 1,5 млрд грн), Чернігівській (148 компенсацій на 281,8 млн грн) та Харківській (49 компенсацій на 107,4 млн грн).

Також виплати погодили для жителів ще 12 областей України.

"єВідновлення" – це державна програма грошової допомоги та компенсацій для українців, чиє житло було пошкоджене або повністю знищене внаслідок російської атаки. Проєкт стартував у травні 2023 року.

Як працює механізм виплат

Власники повністю знищених приватних будинків можуть обрати: отримати житловий сертифікат на купівлю нової квартири чи будинку або взяти гроші й побудувати нове житло на власній землі.

При цьому ділянка може розташовуватися в будь-якому безпечному регіоні України – не обов'язково там, де стояв зруйнований дім.

Щоб одержати гроші, потрібно подати заяву через застосунок "Дія", дочекатися рішення комісії та офіційно припинити право власності на знищену будівлю (право на землю залишається за власником).

Після цього слід подати повідомлення про початок будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Гроші зараховують двома траншами по 50% на спеціальну картку "єВідновлення". Половину суми виплачують одразу, а другу – після подання проміжного звіту про виконані роботи.

Витратити ці кошти можна тільки на будівельні матеріали та оплату послуг підрядників, які є учасниками програми.

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Нагадаємо, за три роки реалізації державної програми "єВідновлення" компенсації отримали 196 067 родин на загальну суму 89,7 млрд грн.

Як повідомлялося, на початку травня відкрилася можливість оформлення житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій у межах програми "єВідновлення".

Скористатися цією програмою можуть громадяни України зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки.

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