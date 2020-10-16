Зеленский назвал еще три темы общенационального опроса 25 октября

На общенациональном вопросе 25 октября украинцам зададут вопросы о необходимости сокращения количества нардепов, о легализации марихуаны и о вопросе использования Будапешского меморандума.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает БизнесЦензор.

Президент Владимир Зеленский назвал три следующих вопроса общенационального опроса:

Нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Как сообщал БизнесЦензор, второй вопрос в рамках общенационального опроса 25 октября во время местных выборов будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.

Ранее Зеленский сообщил, что в день проведения местных выборов 25 октября украинцам зададут пять общественно важных вопросов.