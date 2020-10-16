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Зеленский назвал еще три темы общенационального опроса 25 октября

На общенациональном вопросе 25 октября украинцам зададут вопросы о необходимости сокращения количества нардепов, о легализации марихуаны и о вопросе использования Будапешского меморандума.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает БизнесЦензор.

Президент Владимир Зеленский назвал три следующих вопроса общенационального опроса:

  • Нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
  • Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Как сообщал БизнесЦензор, второй вопрос в рамках общенационального опроса 25 октября во время местных выборов будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.

Ранее Зеленский сообщил, что в день проведения местных выборов 25 октября украинцам зададут пять общественно важных вопросов.

Будапештська угода (1) ВР (2867) депутат (127) Зеленський Володимир (2508) коноплі (8) місцеві вибори (17) опитування (329) марихуана (22)


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кго даже не война волнует не волнуют его і проблеми украіни і украінців.головне для нього канабіс..зелений канабіс..
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25.02.2021 08:35 Відповісти

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