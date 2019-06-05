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Новости Убийство Кирилла Тлявова
2 009 27

Проведены 3 следственных эксперимента, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Надеюсь, дело пойдет в суд через 6 месяцев, - Труба о расследовании убийства Кирилла Тлявова

Проведены 3 следственных эксперимента, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Надеюсь, дело пойдет в суд через 6 месяцев, - Труба о расследовании убийства Кирилла Тлявова

Полицейские знали, как обращаться с оружием и были осведомлены, к чему может привести неосторожное обращение с ним, поэтому убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в данный момент квалифицирует по статье "Умышленное убийство".

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности , который посвящен ситуации с убийством Кирилла Тлявова, глава ГБР Роман Труба, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Труба подтвердил то, что первые сообщения в СМИ касались того, что ребенок якобы сам упал. По этому поводу в реестр внесены ведомости о производстве, которое имеет целью проверить, не являлась ли эта версия попыткой скрыть вину полицейских.

Также Труба объяснил открытие производства по ст. 115 (Умышленное убийство): "Полицейские знали, как обращаться с оружием и были осведомлены, к чему может привести неосторожное обращение с ним".

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По поводу квалификации преступления Труба заявил, что неизвестно останутся ли текущие статьи в квалификации и в дальнейшем.

По его данным, в деле уже проведены 3 следственных эксперимента, два дополнительных осмотра места происшествия, допрошены свидетели. Также назначены несколько судебных экспертиз.

Он также сообщил, что установлено, из какого оружия стреляли, однако само орудие преступления пока найти не удалось.

Труба уверил, что ГБР качественно проведет расследование, чтобы виновники понесли наказание.

"Цель ГБР - как можно скорее провести расследование и передать дело в суд. Задержка может быть связана с проведением экспертиз. Я надеюсь, что дело пойдет в суд через 6 месяцев", - заявил Труба.

Отвечая на вопрос Мустафы Найема, каким образом был установлен факт алкогольного опьянения, если задержанные отказались от проведения экспертизы. Труба сообщил, что это установлено во время допросов, а также в ходе расследования полиции.

Нардеп Сотник задала вопрос по поводу отсутствия экспертизы, подтверждающей алкогольное опьянение стрелявших. По ее словам, это может привести к тому, что в суде это отягощающее обстоятельство не будет подтверждено. Труба уверил, что у следствия есть достаточно свидетельств, подтверждающих это.

Замгенпрокурора Анжела Стрижевская отметила, что все процессуальные действия полиции и ГБР находятся под контролем ГПУ.

Она сообщила, что устанавливается возможность причастности к преступлению других лиц.

Первичную квалификацию - нанесение тяжких телесных повреждений Стрижевская назвала никчёмной.

"Версия "умышленное убийство" проверяется", - добавила она.

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В свою очередь, глава Нацполиции Князев заявил, что он не видит фактов того, что местная полиция пыталась скрыть вину своих коллег, квалифицировав происшествие по относительно лёгкой статье. Сейчас продолжается служебное расследование. А отвечая на вопрос не означает ли первоначальное заявление родителей о том, что ребенок упал оказание давления на них, Князев сказал, что ребенок упал на глазах других людей.

"Дальнейшие детали уточнит следствие", - заверил глава Нацполиции.

Замглавы МВД Вадим Троян, в свою очередь, сообщил, что данное расследование находится на личном контроле министра Арсена Авакова.

Он подтвердил, что один из обвиняемых был уволен из Нацполиции, однако был восстановлен в должности судом.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Автор: 

расследование (3042) убийство (6491) Князев Сергей (392) Труба Роман (297) Стрижевская (8)


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Топ комментарии
+1
ага сам себе упал малыш...то сам себя зарезал кто а потом повесился. то самоубийство 3 раза выстрелил себе в голову. то несколько раз сам себя в сердце воткнул нож....сколько всякого бреда начитаешся. насмотришся и наслушаешся за свою длинную жизнь...((
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05.06.2019 16:37
+1
діло- труба... ви там,головне,в процесі розслідування на самих себе не вийдіть...
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05.06.2019 16:39
+1
Полицейские знали, как обращаться с оружием и были осведомлены, к чему может привести неосторожное обращение с ним, поэтому убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в данный момент квалифицирует по статье "Умышленное убийство"

Наку.й женіть цього "правовєда". Якщо людина із юр.освітою подібне заявляє, то це свідчить лише про дві речі: 1- він придбав диплом і цієї освіти не має, 2 - (і що набагато страшніше) він готовий порушувати Закон, маніпулюючи ним, щоби комусь догодити. Не важливо кому, владі, чи народу. Важливо що він це робить свідомо та умисно. Після цієї справи, нам зо два десятки подібних "правоведів" потрібно саджати...

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
07.02.2003 N 2

Про судову практику в справах
про злочини проти життя та здоров'я особи

26. У випадках, коли особа, яка позбавила потерпілого життя
чи заподіяла йому тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження,
передбачала можливість настання шкідливих наслідків своїх дій чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення
(злочинна самовпевненість), або ж не передбачала можливості
настання таких наслідків, хоча повинна була й могла їх передбачити
(злочинна недбалість), її дії слід розглядати як убивство через
необережність чи заподіяння необережного тяжкого або середньої
тяжкості тілесною ушкодження і кваліфікувати відповідно за ст. 119
чи ст. 128 КК ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 2341-14 ).
Не можна, зокрема, розглядати як умисне вбивство випадки,
коли смерть потерпілого настала від ушкодження, одержаного при
падінні від поштовху чи удару, якщо винний не бажав або свідомо не
припускав настання таких наслідків. Такі дії, залежно від змісту
суб'єктивної сторони злочину, можуть кваліфікуватись як убивство
через необережність чи як умисне тяжке тілесне ушкодження, що
спричинило смерть потерпілого.
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05.06.2019 16:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага сам себе упал малыш...то сам себя зарезал кто а потом повесился. то самоубийство 3 раза выстрелил себе в голову. то несколько раз сам себя в сердце воткнул нож....сколько всякого бреда начитаешся. насмотришся и наслушаешся за свою длинную жизнь...((
показать весь комментарий
05.06.2019 16:37 Ответить
діло- труба... ви там,головне,в процесі розслідування на самих себе не вийдіть...
показать весь комментарий
05.06.2019 16:39 Ответить
Полицейские знали, как обращаться с оружием и были осведомлены, к чему может привести неосторожное обращение с ним, поэтому убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в данный момент квалифицирует по статье "Умышленное убийство"

Наку.й женіть цього "правовєда". Якщо людина із юр.освітою подібне заявляє, то це свідчить лише про дві речі: 1- він придбав диплом і цієї освіти не має, 2 - (і що набагато страшніше) він готовий порушувати Закон, маніпулюючи ним, щоби комусь догодити. Не важливо кому, владі, чи народу. Важливо що він це робить свідомо та умисно. Після цієї справи, нам зо два десятки подібних "правоведів" потрібно саджати...

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
07.02.2003 N 2

Про судову практику в справах
про злочини проти життя та здоров'я особи

26. У випадках, коли особа, яка позбавила потерпілого життя
чи заподіяла йому тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження,
передбачала можливість настання шкідливих наслідків своїх дій чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення
(злочинна самовпевненість), або ж не передбачала можливості
настання таких наслідків, хоча повинна була й могла їх передбачити
(злочинна недбалість), її дії слід розглядати як убивство через
необережність чи заподіяння необережного тяжкого або середньої
тяжкості тілесною ушкодження і кваліфікувати відповідно за ст. 119
чи ст. 128 КК ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 2341-14 ).
Не можна, зокрема, розглядати як умисне вбивство випадки,
коли смерть потерпілого настала від ушкодження, одержаного при
падінні від поштовху чи удару, якщо винний не бажав або свідомо не
припускав настання таких наслідків. Такі дії, залежно від змісту
суб'єктивної сторони злочину, можуть кваліфікуватись як убивство
через необережність чи як умисне тяжке тілесне ушкодження, що
спричинило смерть потерпілого.
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05.06.2019 16:42 Ответить
я думаю, что он говорит о том, что они сознательно нарушив правила обращения с оружием (а они о них не могли не знать), создали (умышлено) опасную ситуацию для окружающих, что в итоге и привело к самым плачевным последствиям. Их действия носили умышленный характер, отсюда и статья. В общем, все по делу.
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05.06.2019 17:22 Ответить
я виклав пленум ВСУ, те про що ви говорите і охоплюється складом злочину передбаченого ст.119. Як що ж особа " о них не могли не знать" то це взагалі "казус"! Є такий термін у кримінальному праві, почитайте що це таке.
Ми маємо справу з умисним перекручуванням кваліфікації і "натягуванням" особам "особливо тяжкого злочину" з політичних та особистих міркувань
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05.06.2019 18:19 Ответить
Человече, если получаешь права, то это значит, что ты знаком с правилами ПДД и умеешь управлять авто, если получаешь разрешение на огнестрел, то ты знаком с правилами обращения с оружием, его хранением, перемещением и т.д. и это не казус, а факт.
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05.06.2019 19:54 Ответить
Читати вмієш? Саме тому ДТП віднесено до необережних злочинів, бо ти знав і мав передбачати. І тільки якщо ти використав авто як знаряддя, саме з метою вбити людину шляхом наїзду, це буде 115. А цей правовєд, розповідає протилежне. Мовляв як би вони не знали і не могли передбачати... якби було так, то це був би казус.
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05.06.2019 21:38 Ответить
Будемо дивитися на якість розслідування
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05.06.2019 16:43 Ответить
там сдєлают всьо как нада! Родітєлі мальчіка йєщьо і прощєнія просіть будут шо оклєвєталі полюцію
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05.06.2019 19:43 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kniziev-vbyvstvo-dytyny/29982915.html Князєв заявив, що спочатку характер травми 5-річного хлопчика був невідомий, гільзи знайшли за 40 метрів а в это время https://journalist.today/v-dnepropetrovskoj-oblasti-podrostok-vystrelil-iz-pistoleta-v-golovu-svoemu-8-letnemu-bratu/ В Днепропетровской области подросток выстрелил из пистолета в голову своему 8-летнему брату . какая то эпидемия стреляния голов началась и всё от полиции пошло
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05.06.2019 16:44 Ответить
"Полицейские знали, как обращаться с оружием и были осведомлены, к чему может привести неосторожное обращение с ним, поэтому убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в данный момент квалифицирует по статье "Умышленное убийство""

По этой логике все наезды со смертельным исходом на пешеходов, переходящих проезжую часть на разрешающий сигнал, следует квалифицировать как "умышленное убийство.
Ибо водители знают как обращаться с автомобилем, знают что авто источник повышенной опасности.
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05.06.2019 16:58 Ответить
если бы авто было классифицировано, как оружие, тогда так и было бы.
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05.06.2019 17:24 Ответить
ізображаєм кіпучую дєятєльность!!!
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05.06.2019 17:13 Ответить
Это - убийство по неосторожности. Алкогольное опьянение - отягчающее обстоятельство. Ну и паравозом - незаконное хранение и использование огнестрельного оружия. Ну и в составе группы лиц...
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05.06.2019 17:43 Ответить
нєт уже опьянєнія - мнєнія разошлісь, а суд істолкуєт в пользу обвіняємих
нєт убійства - ніхто не стриляв, пушки нема. А от де пуля, інтірєсно?! Похоже шо пулю щас "додєливают" для какой-то хорошей вєрсії - тіпа, так расплескалась, шо ні на шо нєпохожа. Даже мєталл нє опрєдєліть. Мо, даже і нє мєтал ето? І ващє, бил лі мальчік?
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05.06.2019 17:50 Ответить
сценарій таков: на волнє опчєствєнного возбуждєнія мєнтам прісуждают умишлєннойє, а когда страсті угаснут - жалоба, явно нєправільная статья, оправданійє. А второй раз за одно і тожє нє судят. Бінго! Пси вєрно служат покривающєму іх рєжиму
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05.06.2019 17:45 Ответить
6 місяців для резонансного розслідування?
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05.06.2019 18:50 Ответить
да, шось разбєжалісь! обично лєт 20 нада шоп рєзонанс савсєм угас послє нєсколькіх рецедівов
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05.06.2019 19:41 Ответить
пан труба, а через сколько дней или недель(а не месяцах) это дело попало бы в суд в европе или америке???
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05.06.2019 19:34 Ответить
жятлы вы там все , отформатированные соевым задроченцем и его свитой...
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05.06.2019 19:36 Ответить
а яка, вобще, связь між стрєльбою по банкам та смєртєльним ранєнійєм мальчіка? Могло бить простойє совпадєнійє, а застрєліл мальчіка... снайпєр із зданія гостінніци "мєтраполь"
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05.06.2019 19:39 Ответить
ну, шоп пєрєсоріть нарот і наротную палюцію
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05.06.2019 19:40 Ответить
он же (снайпер) і по стражам стрилял - вон, оттоптани двє полюцейскійє ногі - гдє ето відано?!?!?! рука госдепа!
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05.06.2019 19:48 Ответить
еті двє жертви нєзабудімніпрастім!!!
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05.06.2019 19:49 Ответить
Скільки можна українсько-лягавського,паскудного реалізьму. Може,хоч,раз ,що-небудь зміниться...
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05.06.2019 23:22 Ответить
Ви,мені,нагадали авакянівські гранати під радою...,й багато-чого іншого...
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05.06.2019 23:25 Ответить
 
 