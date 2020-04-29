РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10084 посетителя онлайн
Новости
10 576 27

Внимание, мошенники! Коронавирус помогает аферистам создавать новые мошеннические схемы

Внимание, мошенники! Коронавирус помогает аферистам создавать новые мошеннические схемы

На фоне паники, связанной с Covid-19, украинцы теряют бдительность и становятся более уязвимыми и доверчивыми. Этим охотно пользуются аферисты и пытаются любыми способами добраться до кошельков своих жертв.

Банк ПУМБ рассказывает о самых популярных мошеннических схемах, которые появились благодаря коронавирусу, и о способах борьбы с ними.

Сайты-подделки

Мошенники создают фальшивые сайты, на которых якобы можно пополнить мобильный счет, оплатить интернет или коммунальные услуги без комиссии. Заканчиваются такие истории одинаково – клиент теряет все деньги со своей банковской карты.

Как не попасть на крючок

Не пользуйтесь неизвестными ресурсами, где нужно вводить свои конфиденциальные карточные данные. Заведите отдельную банковскую карту для расчетов в интернете и пополняйте ее по мере необходимости. Подключите 3-D Secure (технология, позволяющая банку идентифицировать владельца карты при проведении операции онлайн). Безопаснее всего пополнять мобильный счет, оплачивать коммуналку или интернет через интернет-банкинг финансового учреждения, в котором вы обслуживаетесь. Большинство мошеннических сайтов можно найти в базах на сайтах https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/ и https://cyberpolice.gov.ua/

Звонки или SMS от имени банка

Мошенники звонят украинцам под видом банковских сотрудников для проверки данных клиента, чтобы человек во время карантина якобы мог избежать штрафов за непогашение своих платежей по кредиту. После этого, имея все необходимые данные, которые человек сам же продиктовал мошенникам, аферисты легко снимают со счета все деньги. Также украинцы начали получать SMS будто от Нацбанка о начислении социальной помощи и с просьбой перезвонить по телефонам в сообщении.

Как не попасть на крючок

Даже если на втором конце провода представились вашим обслуживающим банком и назвали ваши инициалы или любые другие данные – не доверяйте собеседнику. Лучше положите трубку и позвоните в свой банк самостоятельно.

Письма от Всемирных организаций здравоохранения

Аферисты присылают письма якобы от имени благотворительных организаций с просьбой перевести средства для борьбы с вирусом и перехватывают конфиденциальные данные своих "жертв". Иногда, даже открыв подобное письмо, можно поймать электронный вирус.

Как не попасть на крючок

Доверяйте только официальным организациям здравоохранения и остерегайтесь ресурсов, на которых нужно вводить конфиденциальные данные: срок действия карты, CVV-код (3 цифры на обратной стороне карты), коды подтверждения операций из SMS-сообщений от банка и т.д.).

Продажа товаров для борьбы с вирусом

В интернете можно найти объявления от мошенников по продаже масок, дезинфекторов, несуществующих лекарств от вируса и подобные товары. Человек, отправляя предоплату за нужный товар, так и не получает его. В худшем случае – мошенники еще и воруют конфиденциальные данные человека и снимают с его счета все средства.

Как не попасть на крючок

Будьте бдительны и не платите за подобные товары на неизвестных сайтах или неизвестным продавцам. Никогда не вводите свои конфиденциальные карточные данные на ресурсах, которые отправляют в сообщениях незнакомые вам люди.

Автор: 

банки (1937) мошенничество (1240) пумб (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Главные аферисты - это зелёная власть. Влезла в кошельки по самое нехочу.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:32 Ответить
+8
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:41 Ответить
+4
Лох - это судьба и короновирус тут ни причем!
https://youtu.be/zpWFKLmTiYg "Какое небо голубое!"

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!


Увага, шахраї! Коронавірус допомагає аферистам створювати нові шахрайські схеми - Цензор.НЕТ 211

показать весь комментарий
29.04.2020 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главные аферисты - это зелёная власть. Влезла в кошельки по самое нехочу.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:32 Ответить
И сколько у тебя украли?
показать весь комментарий
29.04.2020 10:33 Ответить
дохренища
показать весь комментарий
29.04.2020 10:34 Ответить
Так сколько конкретно? При каких обстоятельствах? Может тебя еще и Трамп обокрал?
показать весь комментарий
29.04.2020 10:36 Ответить
все его накопления в виде 14 копеек.
показать весь комментарий
29.04.2020 11:33 Ответить
Поосторожнее, тут есть кадр с ником "6 копеек", любит модеру жаловаться, в т.ч. за искажение ника.
показать весь комментарий
29.04.2020 12:52 Ответить
ну и пускай жалуется.. Мне то что ? Это его проблемы.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:45 Ответить
меня устроит компенсация в $ 1 000 000 000 за каждый месяц моей жизни, проведённой в дурантине. ибо творцы дурантина неоднократно свистели, что каждая жизнь бесценна. свистели? если бесценна, то цена бесконечна. конечная (ненулевая) доля от бесконечного бесконечна. так что как видишь я фантастически недорого прошу, балабон несчастный.
показать весь комментарий
29.04.2020 11:55 Ответить
пора тебе на укольчики.. и в кроватку. Буйным ты стал.
показать весь комментарий
29.04.2020 12:50 Ответить
приходи в пятницу. безмозглых троллей кормлю по пятницам.
показать весь комментарий
29.04.2020 12:52 Ответить
у тебя процедуры на 13:00 !
показать весь комментарий
29.04.2020 13:09 Ответить
то есть ты простой иждевенец, притом жадный. Шо ж ты будешь делать когда родители твои умрут? (Здоровья им большого).
показать весь комментарий
29.04.2020 13:46 Ответить
отвали, несчастьечко. в пятницу приходи. тупых троллей кормлю по пятницам.
показать весь комментарий
29.04.2020 13:53 Ответить
Больше чем у тебя Порох
показать весь комментарий
29.04.2020 12:15 Ответить
Вы хотели сказать Потрох?
показать весь комментарий
29.04.2020 12:49 Ответить
реформаторы активизировались и продвигают свою безальтернативность.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:33 Ответить
Лох - это судьба и короновирус тут ни причем!
https://youtu.be/zpWFKLmTiYg "Какое небо голубое!"

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!


Увага, шахраї! Коронавірус допомагає аферистам створювати нові шахрайські схеми - Цензор.НЕТ 211

показать весь комментарий
29.04.2020 09:40 Ответить
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:41 Ответить
Так продажа земли сейчас Запрещена. Нам врут, что как только ее разрешат, так сразу и своруют у Украины Землю. А как же ее годами присваивали до этого, как эти 73 участка?
показать весь комментарий
29.04.2020 10:35 Ответить
Вполне ожидаемо. Странно, что пока нет жалоб от коммунальных служб на фишинговые сайты и махинации со сбором личных данных для многоходовочек.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:45 Ответить
Один хрен знайдуться лошари.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:50 Ответить
Интересный заголовок...
Такое впечатление, что обращаются прямо к мошенникам...
Двоеточие нужно ставить....
показать весь комментарий
29.04.2020 10:19 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
показать весь комментарий
29.04.2020 10:33 Ответить
ЗРАДДАААА!!!!
показать весь комментарий
29.04.2020 10:37 Ответить
Высвёврёти!!!
Я регулярно пользуюсь всякими рекламными ссылками и у меня теперь нет перхоти, ушла косточка с пальца, больше не беспокоит энурез, член увеличился на 20 см и я зарабатываю по 30 000 $ в день

а вы и дальше читайте новости.
показать весь комментарий
29.04.2020 10:41 Ответить
Цензор нет у вас уже Пумб рассказывает , а завтра Ахметов передаст жесткие диски для серверов ? Можете даже СДД заказать он купит
показать весь комментарий
29.04.2020 17:33 Ответить
 
 