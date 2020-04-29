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Увага, шахраї! Коронавірус допомагає аферистам створювати нові шахрайські схеми

Увага, шахраї! Коронавірус допомагає аферистам створювати нові шахрайські схеми

На фоні паніки, пов’язаної з Covid-19, українці втрачають пильність та стають більш вразливими та довірливими. Цим залюбки користуються аферисти й намагаються будь-якими способами дістатись до гаманців своїх жертв.

Банк ПУМБ розповідає про найпопулярніші шахрайські схеми, які з’явились завдяки коронавірусу та про методи боротьби з ними

Сайти-підробки

Шахраї створюють фальшиві сайти, для ніби поповнення мобільного рахунку, сплати за інтернет чи комунальні послуги без комісії. Закінчуються такі історії однаково – клієнт втрачає усі гроші зі своєї банківської картки.

Як не потрапити на гачок

Не користуйтесь невідомими ресурсами, де потрібно вводити свої конфіденційні карткові дані. Заведіть окрему банківську картку для розрахунків в інтернеті та поповнюйте її по мірі необхідності. Підключіть 3-D Secure (технологія, що дозволяє банку ідентифікувати власника картки при проведенні операції онлайн). Найбезпечніше поповнювати мобільний рахунок, оплачувати комуналку чи інтернет через інтернет-банкінг банку, у якому ви обслуговуєтесь. Більшість шахрайських сайтів можна знайти у базах на сайтах https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/ та https://cyberpolice.gov.ua/

Дзвінки чи SMS від імені банку

Шахраї телефонують українцям під виглядом банківських співробітників для перевірки даних клієнта, щоб людина під час карантину нібито могла уникнути штрафів за непогашення своїх платежів за кредитом. Маючи всі необхідні дані, які людина сама ж продиктувала шахраям, аферисти легко знімають з рахунку всі гроші. Також українці почали отримувати SMS ніби від Нацбанку про нараховану соціальну допомогу й з проханням перетелефонувати за номерами у повідомленні.

Як не потрапити на гачок

Навіть якщо на другому кінці дроту представились обслуговуючим банком та назвали ваші ініціали чи будь-які інші дані – не довіряйте співрозмовнику. Краще покладіть слухавку та зателефонуйте до свого банку самостійно.

Листи від Всесвітніх організацій по охороні здоров’я

Аферисти надсилають листи ніби від імені благодійних організацій й просять перевести кошти для боротьби з вірусом, перехоплюючи конфіденційні дані своїх "жертв". Іноді, навіть відкривши подібний лист, можна піймати електронний вірус.

Як не потрапити на гачок

Довіряйте тільки офіційним організаціям охорони здоров’я та остерігайтесь ресурсів, де потрібно вводити конфіденційні дані: термін дії картки, CVV-код (3 цифри на звороті картки), коди підтверджень операцій з SMS-повідомлень від банку, тощо).

Продаж товарів для боротьби з вірусом

В інтернеті можна знайти оголошення від шахраїв з продажу масок, дезінфекторів, неіснуючих ліків від вірусу та подібні товари. Людина, відправляючи передплатою гроші за потрібний товар, так і не отримує його. В гіршому випадку – шахраї ще й крадуть конфіденційні дані людини та знімають з її рахунку всі кошти.

Як не потрапити на гачок

Будьте пильними та не здійснюйте оплату за подібні товари на невідомих сайтах або невідомим продавцям. Ніколи не вводьте свої конфіденційні карткові дані на ресурсах, які відправляють у повідомленнях незнайомі вам люди.

Автор: 

банки (7784) шахрайство (1109) ПУМБ (78)


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Топ коментарі
+18
Главные аферисты - это зелёная власть. Влезла в кошельки по самое нехочу.
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29.04.2020 09:32 Відповісти
+8
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
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29.04.2020 09:41 Відповісти
+4
Лох - это судьба и короновирус тут ни причем!
https://youtu.be/zpWFKLmTiYg "Какое небо голубое!"

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!


Увага, шахраї! Коронавірус допомагає аферистам створювати нові шахрайські схеми - Цензор.НЕТ 211

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29.04.2020 09:40 Відповісти
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Главные аферисты - это зелёная власть. Влезла в кошельки по самое нехочу.
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29.04.2020 09:32 Відповісти
И сколько у тебя украли?
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29.04.2020 10:33 Відповісти
дохренища
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29.04.2020 10:34 Відповісти
Так сколько конкретно? При каких обстоятельствах? Может тебя еще и Трамп обокрал?
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29.04.2020 10:36 Відповісти
все его накопления в виде 14 копеек.
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29.04.2020 11:33 Відповісти
Поосторожнее, тут есть кадр с ником "6 копеек", любит модеру жаловаться, в т.ч. за искажение ника.
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29.04.2020 12:52 Відповісти
ну и пускай жалуется.. Мне то что ? Это его проблемы.
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29.04.2020 13:45 Відповісти
меня устроит компенсация в $ 1 000 000 000 за каждый месяц моей жизни, проведённой в дурантине. ибо творцы дурантина неоднократно свистели, что каждая жизнь бесценна. свистели? если бесценна, то цена бесконечна. конечная (ненулевая) доля от бесконечного бесконечна. так что как видишь я фантастически недорого прошу, балабон несчастный.
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29.04.2020 11:55 Відповісти
пора тебе на укольчики.. и в кроватку. Буйным ты стал.
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29.04.2020 12:50 Відповісти
приходи в пятницу. безмозглых троллей кормлю по пятницам.
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29.04.2020 12:52 Відповісти
у тебя процедуры на 13:00 !
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29.04.2020 13:09 Відповісти
то есть ты простой иждевенец, притом жадный. Шо ж ты будешь делать когда родители твои умрут? (Здоровья им большого).
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29.04.2020 13:46 Відповісти
отвали, несчастьечко. в пятницу приходи. тупых троллей кормлю по пятницам.
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29.04.2020 13:53 Відповісти
Больше чем у тебя Порох
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29.04.2020 12:15 Відповісти
Вы хотели сказать Потрох?
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29.04.2020 12:49 Відповісти
реформаторы активизировались и продвигают свою безальтернативность.
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29.04.2020 09:33 Відповісти
Лох - это судьба и короновирус тут ни причем!
https://youtu.be/zpWFKLmTiYg "Какое небо голубое!"

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!


Увага, шахраї! Коронавірус допомагає аферистам створювати нові шахрайські схеми - Цензор.НЕТ 211

показати весь коментар
29.04.2020 09:40 Відповісти
Антоненко Володимир Володимирович 2019, https://declarations.com.ua/region/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C З апорізька область,
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%B0%D0%BC Кам'янсько-Дніпровська міська рада Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області , міський голова, 73 (СЕМЬДЕСЯТ ТРИ) !!!!!!! земельных участка, большая часть получена в один день!!!!! Давайте сделаем рвача знаменитым.
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29.04.2020 09:41 Відповісти
Так продажа земли сейчас Запрещена. Нам врут, что как только ее разрешат, так сразу и своруют у Украины Землю. А как же ее годами присваивали до этого, как эти 73 участка?
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29.04.2020 10:35 Відповісти
Вполне ожидаемо. Странно, что пока нет жалоб от коммунальных служб на фишинговые сайты и махинации со сбором личных данных для многоходовочек.
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29.04.2020 09:45 Відповісти
Один хрен знайдуться лошари.
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29.04.2020 09:50 Відповісти
Интересный заголовок...
Такое впечатление, что обращаются прямо к мошенникам...
Двоеточие нужно ставить....
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29.04.2020 10:19 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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29.04.2020 10:33 Відповісти
ЗРАДДАААА!!!!
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29.04.2020 10:37 Відповісти
Высвёврёти!!!
Я регулярно пользуюсь всякими рекламными ссылками и у меня теперь нет перхоти, ушла косточка с пальца, больше не беспокоит энурез, член увеличился на 20 см и я зарабатываю по 30 000 $ в день

а вы и дальше читайте новости.
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29.04.2020 10:41 Відповісти
Цензор нет у вас уже Пумб рассказывает , а завтра Ахметов передаст жесткие диски для серверов ? Можете даже СДД заказать он купит
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29.04.2020 17:33 Відповісти
 
 