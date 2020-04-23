Необходимо спасти энергетику - EURACOAL обратился к Зеленскому

Украинской власти необходимо спасти энергетику и обеспечить полную либерализацию рынка электроэнергии.

Об этом говорится в обращении генерального секретаря EURACOAL Брайана Рикеттса к президенту Украины Владимиру Зеленскому.



"Призываю правительство Украины предпринять необходимые шаги для полной либерализации рынка электроэнергии страны, как это предусмотрено в Третьем энергетическом пакете ЕС. Сообщения о закрытых угольных шахтах показывают, что дом начинает разрушаться. Сейчас самое время спасти дом", - говорится в обращении.



По словам генсекретаря EURACOAL, Украине следует выстраивать экономически устойчивый энергетический сектор. Он подчеркнул, что цены на электроэнергию не должны быть искусственно занижены, поскольку это не стимулирует потребителей к энергоэффективности, в то же время социально уязвимые слои населения следует защитить через субсидии.



"Заглядывая в будущее, украинский энергетический сектор должен быть экономически устойчивым. Тарифы на электроэнергию не могут быть искусственно занижены, ниже производственных затрат. Более высокие показатели заставят пользователей быть более эффективными… Конечно, те, кто имеет низкие доходы, должны быть защищены с помощью хорошо продуманных социальных выплат", - написал Рикеттс.



Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.



В свою очередь народный депутат Михаил Волынец считает, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.