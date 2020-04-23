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Необходимо спасти энергетику - EURACOAL обратился к Зеленскому

Необходимо спасти энергетику - EURACOAL обратился к Зеленскому

Украинской власти необходимо спасти энергетику и обеспечить полную либерализацию рынка электроэнергии.

 Об этом говорится в обращении генерального секретаря EURACOAL Брайана Рикеттса к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Призываю правительство Украины предпринять необходимые шаги для полной либерализации рынка электроэнергии страны, как это предусмотрено в Третьем энергетическом пакете ЕС. Сообщения о закрытых угольных шахтах показывают, что дом начинает разрушаться. Сейчас самое время спасти дом", - говорится в обращении.

По словам генсекретаря EURACOAL, Украине следует выстраивать экономически устойчивый энергетический сектор. Он подчеркнул, что цены на электроэнергию не должны быть искусственно занижены, поскольку это не стимулирует потребителей к энергоэффективности, в то же время социально уязвимые слои населения следует защитить через субсидии.

"Заглядывая в будущее, украинский энергетический сектор должен быть экономически устойчивым. Тарифы на электроэнергию не могут быть искусственно занижены, ниже производственных затрат. Более высокие показатели заставят пользователей быть более эффективными… Конечно, те, кто имеет низкие доходы, должны быть защищены с помощью хорошо продуманных социальных выплат", - написал Рикеттс.

Напомним, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что из-за кризиса в энергетике с 20 апреля ДТЭК приостанавливает работу 10 шахт и вспомогательных предприятий объединения "ДТЭК Павлоградуголь", обогатительные фабрики Павлоградская, Добропольская, Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК. На этих предприятиях работает около 22 800 человек.

В свою очередь народный депутат Михаил Волынец считает, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины были спровоцированы действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) энергетика (2567)


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Топ комментарии
+11
Призывать Зеленского спасти что-либо в стране, это то же самое, что требовать от козла сохранять капусту на огороде.
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23.04.2020 16:04 Ответить
+11
значит для населения начнут цену повышать...
у них же один рецепт на все - и для спасения кого-то и для типа реформ каких-то...
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23.04.2020 16:08 Ответить
+6
Заглядывая в будущее, украинский энергетический сектор должен быть экономически устойчивым. Тарифы на электроэнергию не могут быть искусственно занижены, ниже производственных затрат. Более высокие показатели заставят пользователей быть более эффективными (с).

Скажіть хто-небудь цьому адвокату ахмєткі, що в Європі при більш високих зарплатах значно меньша ціна на електрику. А ще, що виробничі витрати в ахмєткіной імперії складалися у тому числі з величезних зарплат топ-менеджменту та інших незрозумілих витрат, тому насамперед треба оптимізувати витрати, а не вішати на зубожіле населення непомірну платню за електрику.
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23.04.2020 16:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ось Саакашвілі і спасе!
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23.04.2020 16:02 Ответить
Мішіко це Необходимо спасти энергетику - EURACOAL обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 6080
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23.04.2020 16:10 Ответить
Необхідно врятувати енергетику - EURACOAL звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 9916
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23.04.2020 16:29 Ответить
Призывать Зеленского спасти что-либо в стране, это то же самое, что требовать от козла сохранять капусту на огороде.
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23.04.2020 16:04 Ответить
"Зачем?" - Зеленский.
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23.04.2020 16:04 Ответить
Турбо . За год . Теперь надо спасать .
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23.04.2020 16:05 Ответить
А зачем?! какая разніца? Есть же валежнік, кізяк і солома....
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23.04.2020 16:05 Ответить
Выстроили, ****, государство. Петушило 5 лет переможничал, теперь этот ишак. Скоро за тем, чтобы крышу перекрыли или начали мусор вывозить ходоки к президенту ходить будут. Ближе ж не работает ни хера.
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23.04.2020 16:06 Ответить
А при проффесоре,жил и не тужил?
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23.04.2020 23:12 Ответить
значит для населения начнут цену повышать...
у них же один рецепт на все - и для спасения кого-то и для типа реформ каких-то...
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23.04.2020 16:08 Ответить
не кого-то, а Рината линыдыча....у него ж на миллиард меньше прибыль...а ДТЕК вообще типа банкротит (правда со списание долгов себе в плюс)
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23.04.2020 17:30 Ответить
Заглядывая в будущее, украинский энергетический сектор должен быть экономически устойчивым. Тарифы на электроэнергию не могут быть искусственно занижены, ниже производственных затрат. Более высокие показатели заставят пользователей быть более эффективными (с).

Скажіть хто-небудь цьому адвокату ахмєткі, що в Європі при більш високих зарплатах значно меньша ціна на електрику. А ще, що виробничі витрати в ахмєткіной імперії складалися у тому числі з величезних зарплат топ-менеджменту та інших незрозумілих витрат, тому насамперед треба оптимізувати витрати, а не вішати на зубожіле населення непомірну платню за електрику.
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23.04.2020 16:09 Ответить
Нам потрібна ядерна енергетика.а не сонячні батарейки.Ну не можуть батарейки замінити АЕС.Це в світі подуріли з цим і хочуть відмовитись від АЕС.
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23.04.2020 16:09 Ответить
Найвеличніший лідер світу,отець нації та всіх людей,зупиняльщік війни, рятівник реформ,всея діджіталізації та смартфонізації вже летить на допомогу...
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23.04.2020 16:10 Ответить
спасти энергетику/ У Зеленского поддержали торговлю с РФ .Это делает нашу экономику сильнее, - рассказал Герус. 25 мая 2019 г. /По мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс./ Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход
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23.04.2020 16:10 Ответить
палкой эбонитовой хорошо лупить янелоха и кошевого лысого по их зеленым шкурам пусть сцуки электростанциями работают
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23.04.2020 16:18 Ответить
перезагрузит энергосистему .зе.минздрав он уже перезагрузил .укроборон перезагрузил .судебную систему также.давай до кучи и энергетику.
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23.04.2020 16:24 Ответить
ТЕС завал!АЕС завал! Докерувалися!
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23.04.2020 16:24 Ответить
Меня тоже нужно спасать,хочу торговать с десятикратной наценкой и без конкуренции,зелька - я второй в очереди на удовлетворение хитрых бизнесприхотей,за этим крутым английским чуваком.
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23.04.2020 16:26 Ответить
Бред !

Ринок електроенергії - має бути ринком . Коли немає великого споживання - закупляється сама дешева електроенергія з атомних та гідроелектростанцій - ціна\тарифи на електроенергію - мінімальні . Коли споживачам недостатньо потужності - запускаються теплові електростанції (як резервні - їх легше запустити чи зупинити) , але ціна електроенергії - росте ! + зростає забрудненя ....
А імпортувати електроенергію , та ще з країни-агресора - злочин - за це під суд !
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23.04.2020 16:32 Ответить
Вы забыли о зеленой генерации. Она дорога и ее отключать нельзя.
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23.04.2020 17:08 Ответить
А покупать бензин и сжиженный газ, вместе с ТВЭЛами значит можно?
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23.04.2020 18:32 Ответить
"Спасти энергетику"- значит ахмэту бабок налогоплательщиков отстегнуть? Ибо на вРоттердаме+ он ещё не нажрался?
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23.04.2020 16:59 Ответить
Лібералізація в умовах корупції - це круто! І про останню цей "лібераст" ні пари з вуст.
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23.04.2020 17:20 Ответить
А чо в в европейскую энергетику когда интегророватся будем?
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23.04.2020 19:07 Ответить
ахметову нужны деньги ....
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23.04.2020 22:54 Ответить
надо скинуться и спасать рыжего. он потратился 300 млн долл на виллу.
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24.04.2020 00:08 Ответить
 
 