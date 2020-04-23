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Необхідно врятувати енергетику - EURACOAL звернувся до Зеленського

Необхідно врятувати енергетику - EURACOAL звернувся до Зеленського

Українській владі необхідно врятувати енергетику і забезпечити повну лібералізацію ринку електроенергії.

Про це йдеться у зверненні генерального секретаря EURACOAL Браяна Рікеттса до президента України Володимира Зеленського.

"Закликаю уряд України вжити необхідних заходів для повної лібералізації ринку електроенергії країни, як це передбачено в Третьому енергетичному пакеті ЄС. Повідомлення про закриті вугільні шахти показують, що будинок починає руйнуватися. Зараз саме час врятувати дім", - сказано у зверненні.

За словами генсекретаря EURACOAL, Україні слід вибудовувати економічно стійкий енергетичний сектор. Він підкреслив, що ціни на електроенергію не повинні бути штучно занижені, оскільки це не стимулює споживачів до енергоефективності, водночас соціально вразливі верстви населення слід захистити через субсидії.

"Заглядаючи в майбутнє, український енергетичний сектор має бути економічно стійким. Тарифи на електроенергію не можуть бути штучно занижені, нижче виробничих витрат. Вищі показники змусять користувачів бути ефективнішими ... Звичайно, ті, хто має низькі доходи, мають бути захищені за допомогою добре продуманих соціальних виплат", - написав Рікеттс.

Читайте також: Зеленському необхідно звернути увагу на зловживання на ринку електроенергії, - експерт

Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково -виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

У свою чергу народний депутат Михайло Волинець вважає, що енергетична криза і зупинка вугільної галузі України були спровоковані діями голови парламентського комітету Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля й електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

Автор: 

Зеленський Володимир (24332) енергетика (2613)


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Топ коментарі
+11
Призывать Зеленского спасти что-либо в стране, это то же самое, что требовать от козла сохранять капусту на огороде.
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23.04.2020 16:04 Відповісти
+11
значит для населения начнут цену повышать...
у них же один рецепт на все - и для спасения кого-то и для типа реформ каких-то...
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23.04.2020 16:08 Відповісти
+6
Заглядывая в будущее, украинский энергетический сектор должен быть экономически устойчивым. Тарифы на электроэнергию не могут быть искусственно занижены, ниже производственных затрат. Более высокие показатели заставят пользователей быть более эффективными (с).

Скажіть хто-небудь цьому адвокату ахмєткі, що в Європі при більш високих зарплатах значно меньша ціна на електрику. А ще, що виробничі витрати в ахмєткіной імперії складалися у тому числі з величезних зарплат топ-менеджменту та інших незрозумілих витрат, тому насамперед треба оптимізувати витрати, а не вішати на зубожіле населення непомірну платню за електрику.
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23.04.2020 16:09 Відповісти
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Ось Саакашвілі і спасе!
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23.04.2020 16:02 Відповісти
Мішіко це Необходимо спасти энергетику - EURACOAL обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 6080
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23.04.2020 16:10 Відповісти
Необхідно врятувати енергетику - EURACOAL звернувся до Зеленського - Цензор.НЕТ 9916
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23.04.2020 16:29 Відповісти
Призывать Зеленского спасти что-либо в стране, это то же самое, что требовать от козла сохранять капусту на огороде.
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23.04.2020 16:04 Відповісти
"Зачем?" - Зеленский.
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23.04.2020 16:04 Відповісти
Турбо . За год . Теперь надо спасать .
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23.04.2020 16:05 Відповісти
А зачем?! какая разніца? Есть же валежнік, кізяк і солома....
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23.04.2020 16:05 Відповісти
Выстроили, ****, государство. Петушило 5 лет переможничал, теперь этот ишак. Скоро за тем, чтобы крышу перекрыли или начали мусор вывозить ходоки к президенту ходить будут. Ближе ж не работает ни хера.
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23.04.2020 16:06 Відповісти
А при проффесоре,жил и не тужил?
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23.04.2020 23:12 Відповісти
значит для населения начнут цену повышать...
у них же один рецепт на все - и для спасения кого-то и для типа реформ каких-то...
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23.04.2020 16:08 Відповісти
не кого-то, а Рината линыдыча....у него ж на миллиард меньше прибыль...а ДТЕК вообще типа банкротит (правда со списание долгов себе в плюс)
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23.04.2020 17:30 Відповісти
Заглядывая в будущее, украинский энергетический сектор должен быть экономически устойчивым. Тарифы на электроэнергию не могут быть искусственно занижены, ниже производственных затрат. Более высокие показатели заставят пользователей быть более эффективными (с).

Скажіть хто-небудь цьому адвокату ахмєткі, що в Європі при більш високих зарплатах значно меньша ціна на електрику. А ще, що виробничі витрати в ахмєткіной імперії складалися у тому числі з величезних зарплат топ-менеджменту та інших незрозумілих витрат, тому насамперед треба оптимізувати витрати, а не вішати на зубожіле населення непомірну платню за електрику.
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23.04.2020 16:09 Відповісти
Нам потрібна ядерна енергетика.а не сонячні батарейки.Ну не можуть батарейки замінити АЕС.Це в світі подуріли з цим і хочуть відмовитись від АЕС.
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23.04.2020 16:09 Відповісти
Найвеличніший лідер світу,отець нації та всіх людей,зупиняльщік війни, рятівник реформ,всея діджіталізації та смартфонізації вже летить на допомогу...
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23.04.2020 16:10 Відповісти
спасти энергетику/ У Зеленского поддержали торговлю с РФ .Это делает нашу экономику сильнее, - рассказал Герус. 25 мая 2019 г. /По мнению председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс./ Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою./ Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход
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23.04.2020 16:10 Відповісти
палкой эбонитовой хорошо лупить янелоха и кошевого лысого по их зеленым шкурам пусть сцуки электростанциями работают
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23.04.2020 16:18 Відповісти
перезагрузит энергосистему .зе.минздрав он уже перезагрузил .укроборон перезагрузил .судебную систему также.давай до кучи и энергетику.
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23.04.2020 16:24 Відповісти
ТЕС завал!АЕС завал! Докерувалися!
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23.04.2020 16:24 Відповісти
Меня тоже нужно спасать,хочу торговать с десятикратной наценкой и без конкуренции,зелька - я второй в очереди на удовлетворение хитрых бизнесприхотей,за этим крутым английским чуваком.
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23.04.2020 16:26 Відповісти
Бред !

Ринок електроенергії - має бути ринком . Коли немає великого споживання - закупляється сама дешева електроенергія з атомних та гідроелектростанцій - ціна\тарифи на електроенергію - мінімальні . Коли споживачам недостатньо потужності - запускаються теплові електростанції (як резервні - їх легше запустити чи зупинити) , але ціна електроенергії - росте ! + зростає забрудненя ....
А імпортувати електроенергію , та ще з країни-агресора - злочин - за це під суд !
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23.04.2020 16:32 Відповісти
Вы забыли о зеленой генерации. Она дорога и ее отключать нельзя.
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23.04.2020 17:08 Відповісти
А покупать бензин и сжиженный газ, вместе с ТВЭЛами значит можно?
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23.04.2020 18:32 Відповісти
"Спасти энергетику"- значит ахмэту бабок налогоплательщиков отстегнуть? Ибо на вРоттердаме+ он ещё не нажрался?
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23.04.2020 16:59 Відповісти
Лібералізація в умовах корупції - це круто! І про останню цей "лібераст" ні пари з вуст.
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23.04.2020 17:20 Відповісти
А чо в в европейскую энергетику когда интегророватся будем?
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23.04.2020 19:07 Відповісти
ахметову нужны деньги ....
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23.04.2020 22:54 Відповісти
надо скинуться и спасать рыжего. он потратился 300 млн долл на виллу.
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24.04.2020 00:08 Відповісти
 
 