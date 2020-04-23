Необхідно врятувати енергетику - EURACOAL звернувся до Зеленського

Українській владі необхідно врятувати енергетику і забезпечити повну лібералізацію ринку електроенергії.

Про це йдеться у зверненні генерального секретаря EURACOAL Браяна Рікеттса до президента України Володимира Зеленського.

"Закликаю уряд України вжити необхідних заходів для повної лібералізації ринку електроенергії країни, як це передбачено в Третьому енергетичному пакеті ЄС. Повідомлення про закриті вугільні шахти показують, що будинок починає руйнуватися. Зараз саме час врятувати дім", - сказано у зверненні.

За словами генсекретаря EURACOAL, Україні слід вибудовувати економічно стійкий енергетичний сектор. Він підкреслив, що ціни на електроенергію не повинні бути штучно занижені, оскільки це не стимулює споживачів до енергоефективності, водночас соціально вразливі верстви населення слід захистити через субсидії.

"Заглядаючи в майбутнє, український енергетичний сектор має бути економічно стійким. Тарифи на електроенергію не можуть бути штучно занижені, нижче виробничих витрат. Вищі показники змусять користувачів бути ефективнішими ... Звичайно, ті, хто має низькі доходи, мають бути захищені за допомогою добре продуманих соціальних виплат", - написав Рікеттс.

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Нагадаємо, раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що через кризу в енергетиці з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково -виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

У свою чергу народний депутат Михайло Волинець вважає, що енергетична криза і зупинка вугільної галузі України були спровоковані діями голови парламентського комітету Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля й електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.