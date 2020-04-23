Изменения в Избирательный кодекс нарушат права граждан, – мэры украинских городов

Мажоритарная система выборов для депутатов городских советов, а также право на самовыдвижение на должность сельского, поселкового или городского головы, строятся на авторитете и профессионализме кандидатов, а не на программах политических партий.

Об этом представители Ассоциации городов Украины заявили в письме к главе фракции "Слуга народа" в парламенте Давиду Арахамии, сообщает "Наше Місто".

Как известно, сейчас активно обсуждается необходимость внесения изменений в избирательное законодательство в части местных выборов. Речь идёт о внедрении пропорциональной избирательной системы практически для всех громад, распределении мандатов в местных советах согласно общенациональному рейтингу партии и ограничении возможности самовыдвижения для кандидатов на должность сельского, поселкового и городского головы.

Мэры украинских городов уверены: большинство инициатив попросту нарушают конституционные права граждан.

"Указанные предложения не только вредят местному самоуправлению, но и ограничивают конституционное право граждан быть избранными, ставя их в зависимость от членства в партии", — сообщается в тексте обращения.

В Ассоциации городов Украины также озвучили свои предложения по внесению правок в Избирательный кодекс. Прежде всего, это — открытое и прозрачное обсуждение изменений.

Вместе с тем в ассоциации предлагают сохранить существующее положение об использовании пропорциональной системы выборов в громадах, где более 90 тыс. избирателей, и не допустить установления общенационального рейтинга партий для распределения мандатов в городских советах.

Также необходима гарантия права граждан на самовыдвижение на должность сельского, поселкового или городского головы — независимо от количества избирателей.

Размер избирательного денежного залога для кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы, а также депутатов местных советов должен быть отменён либо существенно уменьшен.

Денежный залог не может быть единственным или основным источником финансирования местных выборов — эту функцию должен брать на себя государственный бюджет, – убеждены в ассоциации.