Пророссийского пропагандиста Шария сняли с розыска, - Нацполиция
Анатолий Шарий снят с розыска по решению Соломенского райсуда столицы. В розыске он находился с 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.
Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник управления коммуникации Национальной полиции Оксана Блыщик.
По ее словам, решение суда о снятии Шария с розыска поступило в Соломенское управление полиции ГУНП в городе Киеве.
"Выполняя решение суда, сотрудники полиции прекратили его розыск, и информация на этот счет была снята с сайта МВД", — пояснила Блыщик.
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Судья Соломенского райсуда Киева Оксана Криворот вынесла решение о снятии Шария с розыска и отмене в отношении него ареста еще 18 сентября 2019 года.
Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года проиграла апелляцию.
Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса).
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Его подозревали в том, что он якобы пытался инсценировать покушение на себя и июле 2011 года. По данным следствия, Шарий сам обстреляв свой автомобиль "Nissan Note" на улице Петра Радченко в Киеве из охотничьего ружья. После этого выбросил оружие и перчатки, которые надевал, чтобы замести следы, остановил автомобиль такси, ехавший по улице, и попросил водителя дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию.
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После объявления Шария в розыск стало известно, что он покинул Украину и скрывается в Литве. Эта страна предоставила ему статус политического беженца.
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Украина - страна для украинофобов.
https://youtu.be/Qm92fAC0ZSQ
Здобули дебили ?
Впрочем кого я спрашиваю...
И что у пострадавшего синяк всего навсего остался, и что пострадавший не имеет претензий то мелочь такая
делаем страшные глаза и.... Стреляяяяяялллл! В человека стреляяяллл!(и глаза на выкате)
я достатачный испуг изобразил?))
смотрю я вот на видео с той стрельбой
https://www.youtube.com/watch?v=Qm92fAC0ZSQ
мужик походу терминатор тогда, да?))
в него из такого страшного оружия запульнули, а он только смотрит удивлённо, даже не упал
В предыдущем посте травмат по твоим словам был страшным оружием, запросто пробивающим толстенные книги! Хорошо что не броники навылет))
Там мужику должно было ноги оторвать от попадания, а тут оказывается что и огнестрел уже так себе)))
Шарию я не совсем поклонник, в некоторых вопросах я его отказываюсь понимать, и категорически с ним не согласен. Но это нормально, не нужно стараться жить чужой головой.
Опыта стрельбы по людям у меня нет, а вот по мишеням довольно большой. Я стрелял из таких вещей, которые ты только в кино и видел))
Но к сабжу - а в ситуации когда на тебя с женой ********** быдлан и тянет тебя на поговорить ты бы не так поступил? При том что персонал и охрана заведения никак не реагируют, ну дадут тебе там на задворках трындюлей, ну так не в заведении же. Что нужно было делать в таком случае? Пытаться поговорить?
Теперь ты уже сам признаешь что стрелял в ногу и спереди
Это просто какой то акробатический трюк по переобуванию на лету - хей-оп (аплодисменты в зале))))
Это какой то чемпионский титул по акробатическому переобуванию! ппц
Подозреваю, что по политической целесообразности и рекомендации портняги/бени и сулугуни - «внезапно истекли»....
https://youtu.be/f3tZv85aD0Q Як Шарій у знаменитостей купує відео на свою підтримку. Спалили пропагандиста + сюрприз для Толі
https://youtu.be/ac_aNOXqSzI
А видос про его дело? Точно?
Так мы вроде дело Шария обуждали
Какая хорошая фамилия для судьи! И действует она соответственно!
https://twitter.com/dzyndzia
Dzyndzia Andriy
@dzyndzia
·https://twitter.com/dzyndzia/status/1236684008483848195 8 мар.
Сім років тому зі мною звязалася сестра Анатолія Шарія. Вона розсказала все про цього збочинця!
Відео деякий час не було доступне, так як Шарій домігся видалити відео з мережі, але у моєму архіві зберигся оригінал, тому поширюю повторно.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=GUOXuX2JzYs&feature=emb_logo
Очень жаль, что 28 лет после коллапса СССР так и не хватило Украине для наведения элементарного порядка в стране.
https://youtu.be/ac_aNOXqSzI
Банкет за денюжки курченка и авака
https://youtube.com/watch?v=eM-uApQ1xQw
Просто «кремень» - а не какой-то беременный рюкзак !
Забить ему гвоздь в черепушку-он враг Украины!
Сколько же у нас клоунов, одни профессиональные паяцы, другие по призванию.
Смеюсь не могу. Шарик не только лжец и уголовник по очевидности. Он еще и клоун по призванию. Все знаете блогера Стерненко. Это тот парень, которого гипер энержайзер рыговская баба Ген прокурор и Аваков пытаются "упаковать". Посмотрите Стерненко и будете смеяться над этим клоуном-шариком, который убеждает нас, что он друг у Майкла Тайсона и Ника Вучича и в скором времени встретится с ними.
Стерненко: «Нік Вуйчич розмазав Шарія та викрив його брехню про придбані відеозаписи на його підтримку» https://www.youtube.com/watch?v=eM-uApQ1xQw
Ну шарик и клон.
Украинофоба Анатолия Шария сняли с розыска. Теперь московские силы могут успешно возвращаться в Украину при полном параде. Проукраинских деятелей в это время таскают по судам и на допросы в ДБР. Волонтеров и военных бросают в тюрьмы. Оппозиции закрывают рот. Об этом в своем блоге пишет политический аналитик и блогер Андрей Смолий.
Он отмечает, Москва продолжает делать ставки в украинской политике и готовить новые политические силы для полного реванша на местных выборах и на вероятных досрочных парламентских. Такие лица, как Анатолий Шарий будут раскручиваться, к ним присоединят боксера и любителя «русского мира» Александра Усика и еще пару-тройку «спортсменов», «активистов», «деятелей» промосковского толка. Здесь будут и пророссийские политики. Все это будут показывать на целой плеяде каналов, приближенных к Москве.
«Кто в этом виноват? Кто сейчас власть? Кто держит в руках правоохранительную систему? Это всем известные нам лица, избранные 21 апреля и 21 июля. Именно они пропустили масштабный реванш промосковских сил, которые уже на низком старте новых проектов для полной дестабилизации и страны и возвращения ее в лоно Кремля», - резюмировал аналитик.
Даже засцыку Штепу не смогли (не захотели) посадить.
Лично я уверен, был договорняк их не трогать.
Уму непостижимо, настолько нужно быть с напрочь отбитыми мозгами и всеядными, про интеллект вообще промолчим, чтобы смотреть и слушать этих говноедов от рашистской пропаганды, годами засирающим мозги и без того идиотам.
Большинство из свидетелей секты петуШария - убогие, тупорылые ********* типа желающие разобраться, но ведь и хАхлы-малороссцы есть среди его многолетних зрителей и слушателей... Впрочем, чему удивляться после прошлогодней победы на выборах секты ЗеБилов и свидетелей криворожской квартальной шмаркли... все мы видим, что приход к власти идиотов, авантюристов, профанов и просто рашистских подстилок из числа хАхлов-малороссцев ведёт к катастрофе по всем фронтам...