Пророссийского пропагандиста Шария сняли с розыска, - Нацполиция

Анатолий Шарий снят с розыска по решению Соломенского райсуда столицы. В розыске он находился с 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник управления коммуникации Национальной полиции Оксана Блыщик.

По ее словам, решение суда о снятии Шария с розыска поступило в Соломенское управление полиции ГУНП в городе Киеве.

"Выполняя решение суда, сотрудники полиции прекратили его розыск, и информация на этот счет была снята с сайта МВД", — пояснила Блыщик.

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Судья Соломенского райсуда Киева Оксана Криворот вынесла решение о снятии Шария с розыска и отмене в отношении него ареста еще 18 сентября 2019 года.

Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года проиграла апелляцию.

Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса).

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Его подозревали в том, что он якобы пытался инсценировать покушение на себя и июле 2011 года. По данным следствия, Шарий сам обстреляв свой автомобиль "Nissan Note" на улице Петра Радченко в Киеве из охотничьего ружья. После этого выбросил оружие и перчатки, которые надевал, чтобы замести следы, остановил автомобиль такси, ехавший по улице, и попросил водителя дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию.

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После объявления Шария в розыск стало известно, что он покинул Украину и скрывается в Литве. Эта страна предоставила ему статус политического беженца.