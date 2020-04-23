Проросійського пропагандиста Шарія зняли з розшуку, - Нацполіція

Анатолія Шарія знято з розшуку за рішенням Солом'янського райсуду столиці. У розшуку він перебував з 2012 року за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Про це Цензор.НЕТ повідомила начальник управління комунікації Національної поліції Оксана Блищик.

За її словами, рішення суду про зняття Шарія з розшуку надійшло до Солом'янського управління поліції ГУНП у місті Києві.

"Виконуючи рішення суду, співробітники поліції припинили його розшук, і інформація на цей рахунок була знята з сайту МВС", - пояснила Блищик.

Суддя Солом'янського райсуду Києва Оксана Криворот винесла рішення про зняття Шарія з розшуку та скасування стосовно нього арешту ще 18 вересня 2019 року.

Прокуратура оскаржила це рішення, але 17 лютого 2020 року програла апеляцію.

Шарія було оголошено в розшук у лютому 2012 року за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про злочин (ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу).

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Його підозрювали в тому, що він нібито намагався інсценувати замах на себе у липні 2011 року. За даними слідства, Шарій сам обстріляв свій автомобіль "Nissan Note" на вулиці Петра Радченка в Києві з мисливської рушниці. Після цього викинув зброю і рукавички, які одягав, щоб замести сліди, зупинив автомобіль таксі, який їхав вулицею, і попросив водія дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати в поліцію.

Після оголошення Шарія в розшук стало відомо, що він покинув Україну і переховується в Литві. Ця країна надала йому статус політичного біженця.

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