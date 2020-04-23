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Новини Правосуддя
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Проросійського пропагандиста Шарія зняли з розшуку, - Нацполіція

Проросійського пропагандиста Шарія зняли з розшуку, - Нацполіція

Анатолія Шарія знято з розшуку за рішенням Солом'янського райсуду столиці. У розшуку він перебував з 2012 року за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Про це Цензор.НЕТ повідомила начальник управління комунікації Національної поліції Оксана Блищик.

За її словами, рішення суду про зняття Шарія з розшуку надійшло до Солом'янського управління поліції ГУНП у місті Києві.

"Виконуючи рішення суду, співробітники поліції припинили його розшук, і інформація на цей рахунок була знята з сайту МВС", - пояснила Блищик.

Суддя Солом'янського райсуду Києва Оксана Криворот винесла рішення про зняття Шарія з розшуку та скасування стосовно нього арешту ще 18 вересня 2019 року.

Прокуратура оскаржила це рішення, але 17 лютого 2020 року програла апеляцію.

Шарія було оголошено в розшук у лютому 2012 року за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про злочин (ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу).

Дивіться також: "Шарій - це цукерка, яку дитині простягає педофіл": журналіст Щур присвятив сюжет прокремлівському блогеру-пропагандисту. ВIДЕО

Його підозрювали в тому, що він нібито намагався інсценувати замах на себе у липні 2011 року. За даними слідства, Шарій сам обстріляв свій автомобіль "Nissan Note" на вулиці Петра Радченка в Києві з мисливської рушниці. Після цього викинув зброю і рукавички, які одягав, щоб замести сліди, зупинив автомобіль таксі, який їхав вулицею, і попросив водія дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати в поліцію.

Після оголошення Шарія в розшук стало відомо, що він покинув Україну і переховується в Литві. Ця країна надала йому статус політичного біженця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шарій купив ролики, в яких Тайсон і Вуйчич хвалять його, на сервісі Cameo, - Стерненко. ВIДЕО

Автор: 

Нацполіція (15272) розшук (655) суд (11738) юстиція (732) Шарій Анатолій (228)


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Топ коментарі
+67
Ну как никак тоже любитель рашки, как и шмаркля...
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23.04.2020 16:20 Відповісти
+53
Тю, он же не АТОшник и не майдановец, за шо ж его преследовать?
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23.04.2020 16:22 Відповісти
+48
******
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23.04.2020 16:21 Відповісти
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Сєпар і наркоман без Батьківщини. Солодка парочка.
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23.04.2020 18:04 Відповісти
Налоги украинцев теперь пойдут на его охрану, под радостный одобрямс 73%-ного стада...
Украина - страна для украинофобов.
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23.04.2020 17:49 Відповісти
а ну нормально )
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23.04.2020 17:44 Відповісти
А стрельба в спину человеку возле макдональдса у Авакова с Венедиктовой уже вопросов не вызывает?
https://youtu.be/Qm92fAC0ZSQ

Здобули дебили ?
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23.04.2020 17:44 Відповісти
И шо, убил человека нафик?))
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23.04.2020 17:50 Відповісти
А шо, можно тупо всех стрелять, главное чтоб живими остались?
Впрочем кого я спрашиваю...
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23.04.2020 17:53 Відповісти
Как громко звучит - стрелял! А что из травмата то такое, можно опустить
И что у пострадавшего синяк всего навсего остался, и что пострадавший не имеет претензий то мелочь такая
делаем страшные глаза и.... Стреляяяяяялллл! В человека стреляяяллл!(и глаза на выкате)
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23.04.2020 18:00 Відповісти
Ну так если ты на ментов работаешь, то отсутствие претензий от потерпевшего не является проблемой. Опять же, кому я это объясняю....
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23.04.2020 18:27 Відповісти
Ну стрільба з травмата (якщо не дотримані правила необхідної оборони) є 100% ************ і за це кримінальна відповідальність...
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23.04.2020 18:54 Відповісти
Травмат пробивает 400 страничную книгу в твердом переплете. Желаю тебе познакомиться с последствием его использования. По умственному развитию и тупых выводах в теме,в которой вообще не разбираешься,можно сделать вывод что поклонник зе и пидошария.
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23.04.2020 18:56 Відповісти
аааааааааааааааааааааа, какой ужос
я достатачный испуг изобразил?))
смотрю я вот на видео с той стрельбой
https://www.youtube.com/watch?v=Qm92fAC0ZSQ

мужик походу терминатор тогда, да?))
в него из такого страшного оружия запульнули, а он только смотрит удивлённо, даже не упал
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23.04.2020 21:04 Відповісти
Ты видать совсем слабоумный поклонник шарика. Очень хочется усугубить свою тупость? Человек редко падает даже при попадании настоящей пули. Лучше не говорить о том,с чем не имел дело и собственный опыт. Ты бы еще ссылку на своего петушария дал,как светоча правды
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23.04.2020 23:16 Відповісти
Татышо! Акробатические переобувания на лету детектед

В предыдущем посте травмат по твоим словам был страшным оружием, запросто пробивающим толстенные книги! Хорошо что не броники навылет))
Там мужику должно было ноги оторвать от попадания, а тут оказывается что и огнестрел уже так себе)))

Шарию я не совсем поклонник, в некоторых вопросах я его отказываюсь понимать, и категорически с ним не согласен. Но это нормально, не нужно стараться жить чужой головой.

Опыта стрельбы по людям у меня нет, а вот по мишеням довольно большой. Я стрелял из таких вещей, которые ты только в кино и видел))

Но к сабжу - а в ситуации когда на тебя с женой ********** быдлан и тянет тебя на поговорить ты бы не так поступил? При том что персонал и охрана заведения никак не реагируют, ну дадут тебе там на задворках трындюлей, ну так не в заведении же. Что нужно было делать в таком случае? Пытаться поговорить?
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24.04.2020 18:20 Відповісти
Ну ти й довбень, на відео видно що він стриляв у бедро, а не спину, до речі той потерпілий ніяких претензій до Шарія не має,бо сам його спровокував.
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23.04.2020 19:28 Відповісти
Ага, дивлячись йому в обличчя... Коли на ментів працюєш, то багато хто відмовиться від претензій. Але ж дебілам того не зрозуміти.
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23.04.2020 19:44 Відповісти
Пару постов выше ты писал что стрелял в спину
Теперь ты уже сам признаешь что стрелял в ногу и спереди
Это просто какой то акробатический трюк по переобуванию на лету - хей-оп (аплодисменты в зале))))
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23.04.2020 21:17 Відповісти
Стрелял, когда он к нему был повёрнут спиной как последний трус! Включаешь дурачка, как будто не понимаешь этого.
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23.04.2020 23:22 Відповісти
Два поста подряд, в одном "дивлячись йому в обличчя", в следующем "был повёрнут спиной"
Это какой то чемпионский титул по акробатическому переобуванию! ппц
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24.04.2020 18:27 Відповісти
Включать дурачка - привычная тактика сектантов Петушария.
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24.04.2020 18:52 Відповісти
Відсутність претензій не звільнює від відповідальності за злочин. Жертви вбивств також не мають ні до кого претензій.
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23.04.2020 19:50 Відповісти
«Сроки давности привлечения к уг/ответсвенности»
Подозреваю, что по политической целесообразности и рекомендации портняги/бени и сулугуни - «внезапно истекли»....
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23.04.2020 20:30 Відповісти
Аваков Шария уже до дыр залайкал.

https://youtu.be/f3tZv85aD0Q Як Шарій у знаменитостей купує відео на свою підтримку. Спалили пропагандиста + сюрприз для Толі
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23.04.2020 17:51 Відповісти
Ти довбонуте це сайт такий ти теж можеш там купити поздоровлення,агов виповзай з підвалу а то все життя там просидеш недорозуміння.
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23.04.2020 19:24 Відповісти
Еще один "Лучший работник Макдональдса".
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23.04.2020 19:31 Відповісти
Вы уж извините, но дела против него действительно топорная хрень, не выдерживающая критики.
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23.04.2020 17:53 Відповісти
Это он тебе сказал?
https://youtu.be/ac_aNOXqSzI
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23.04.2020 17:56 Відповісти
Ну подробности его дела давно рассмотрены со всех сторон и легко гуглятся. Топорная работа ментов.
А видос про его дело? Точно?
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23.04.2020 18:03 Відповісти
Про лохов, которые его смотрят.
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23.04.2020 18:23 Відповісти
Это видео про лохов, которые и смотрят это видео? Хм...
Так мы вроде дело Шария обуждали
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23.04.2020 21:20 Відповісти
Не извиняем,и никогда не простим ,ответите за все свои преступления ,процесс уже замаячил на горизонте...
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23.04.2020 18:22 Відповісти
Гарик, а вы сейчас про какие процессы? О каких моих преступлениях вы говорите? Я не ангел, и в бурных 90х всякое начудил, но вы же явно не про это. Так что я вас не понимаю, честно говоря.
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23.04.2020 21:25 Відповісти
В какую нахрен эвропу!!!зедыбилье вы отстой Шведской фирмы Stena!
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23.04.2020 17:58 Відповісти
Зебил = российский раб. На свободе зебилы несчастны.
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23.04.2020 18:04 Відповісти
После победы Зеленского вся пророссийская нечисть повылазила из нор и чувствует себя хозяином страны. Оно и понятно - свой на вершине власти.
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23.04.2020 18:02 Відповісти
проросийские щемят проамериканских, ждём когда родятся проукраинские
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23.04.2020 19:01 Відповісти
Подержаться бы за его куриную глотку...
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23.04.2020 18:06 Відповісти
Судья Соломенского райсуда Киева Оксана http://reyestr.court.gov.ua/Review/84473796?fbclid=IwAR1RPDkENMmy2LpvXwbUHCvomA4mOnnPLB-myWylOrxXGIFkkszB_nmlS04 Криворот Источник: https://censor.net/n3191079

Какая хорошая фамилия для судьи! И действует она соответственно!
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23.04.2020 18:19 Відповісти
Оксана «глубокая глотка» и широкий карман ))
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23.04.2020 20:37 Відповісти
Мордатый шарий расплылся еще больше от радости)) на его лобуду уже даже зелень не клюет.
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23.04.2020 18:19 Відповісти
Проросійського пропагандиста Шарія зняли з розшуку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8757
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23.04.2020 18:38 Відповісти
Хорошо бы зеленскому такое кино снимать после каждого года отсидки им в тюрьме
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23.04.2020 20:36 Відповісти
https://kinokrad.co/282213-krik.html ПРОСТО ФИЛЬМ КРИК !)
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24.04.2020 01:14 Відповісти
Патріоти сидять у тюрмах, а зрадники та сепаратисти розгулюють на свободі. Ось вся суть нинішнього режиму.
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23.04.2020 18:52 Відповісти
Спалить нах этот суд вместе с криворотыми судьями.
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23.04.2020 18:53 Відповісти
https://twitter.com/dzyndzia
https://twitter.com/dzyndzia

Dzyndzia Andriy

@dzyndzia

·https://twitter.com/dzyndzia/status/1236684008483848195 8 мар.

Сім років тому зі мною звязалася сестра Анатолія Шарія. Вона розсказала все про цього збочинця!
Відео деякий час не було доступне, так як Шарій домігся видалити відео з мережі, але у моєму архіві зберигся оригінал, тому поширюю повторно.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=GUOXuX2JzYs&feature=emb_logo
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23.04.2020 18:57 Відповісти
Дивно, чому у судах тоді не розповіла? Чому програла суди у Європі та виплачує Шарію велику матеріальну компенсацію?
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23.04.2020 21:22 Відповісти
Что ж, если государство не соблюдает Законы, то сознательные граждане имеют полное моральное право взять на себя ответственность и вершить правосудие. Как в случаях с коллаборационистом Бузина и боевиком Джумаевым.

Очень жаль, что 28 лет после коллапса СССР так и не хватило Украине для наведения элементарного порядка в стране.
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23.04.2020 19:08 Відповісти
И да, Шарий - рашнявая гнида и пропагандон.
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23.04.2020 19:11 Відповісти
Дебіли невиліковні
https://youtu.be/ac_aNOXqSzI
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23.04.2020 19:47 Відповісти
Ошибаетесь. Он из одной группы «атаки», в которой помимо него : карлсон-сулугуни, портняга и беня.
Банкет за денюжки курченка и авака
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23.04.2020 20:34 Відповісти
Нарешті, хочаб одного адекватного в Україну повернуть.
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23.04.2020 19:21 Відповісти
Нік Вуйчич розмазав Шарія та викрив його брехню про придбані відеозаписи на його підтримку
https://youtube.com/watch?v=eM-uApQ1xQw
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23.04.2020 19:54 Відповісти
чого рішення суду не оскаржили в апеляційному порядку?
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23.04.2020 19:37 Відповісти
Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года http://reyestr.court.gov.ua/Review/88666630?fbclid=IwAR3ctaPcqKLsk-_rVS8G0pvWnsdLjnm0_YxDxuIEMiVVvv6_1f32FxUdv2c проиграла апелляцию .Источник: https://censor.net/n3191079
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23.04.2020 19:57 Відповісти
Собаков ест говно зелёное - ещё и добавки просит )))
Просто «кремень» - а не какой-то беременный рюкзак !
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23.04.2020 19:43 Відповісти
Правильно, с розыска сняли. Осталось просто пристрелить.
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23.04.2020 20:06 Відповісти
Пан Шарій красень,всіх зробив.
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23.04.2020 20:07 Відповісти
зЭбыдло зробыло сэбэ самых. И не в последний раз. Скоро ялынкович с азировым прибудут и персонально опорожнятся каждому зэбилу в рот
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23.04.2020 20:32 Відповісти
вас, шаройопів він зробив
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23.04.2020 20:35 Відповісти
Правильно, с розыска сняли. Осталось просто пристрелить.
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23.04.2020 20:10 Відповісти
С портняжкой на соседнем острове в конче заспе под охраной батальона пластиковых щенков собакова будет себе жить и дальше стране гадить
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23.04.2020 20:31 Відповісти
А зря!
Забить ему гвоздь в черепушку-он враг Украины!
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23.04.2020 20:22 Відповісти
Эту мразь нужно павешать!
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23.04.2020 20:25 Відповісти
Брехня шарика про його підтримку.
Сколько же у нас клоунов, одни профессиональные паяцы, другие по призванию.

Смеюсь не могу. Шарик не только лжец и уголовник по очевидности. Он еще и клоун по призванию. Все знаете блогера Стерненко. Это тот парень, которого гипер энержайзер рыговская баба Ген прокурор и Аваков пытаются "упаковать". Посмотрите Стерненко и будете смеяться над этим клоуном-шариком, который убеждает нас, что он друг у Майкла Тайсона и Ника Вучича и в скором времени встретится с ними.

Стерненко: «Нік Вуйчич розмазав Шарія та викрив його брехню про придбані відеозаписи на його підтримку» https://www.youtube.com/watch?v=eM-uApQ1xQw

Ну шарик и клон.
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23.04.2020 21:44 Відповісти
К Шарию присоединят Усика и будут раскручивать новый политический проект под выборы, - аналитик
Украинофоба Анатолия Шария сняли с розыска. Теперь московские силы могут успешно возвращаться в Украину при полном параде. Проукраинских деятелей в это время таскают по судам и на допросы в ДБР. Волонтеров и военных бросают в тюрьмы. Оппозиции закрывают рот. Об этом в своем блоге пишет политический аналитик и блогер Андрей Смолий.
Он отмечает, Москва продолжает делать ставки в украинской политике и готовить новые политические силы для полного реванша на местных выборах и на вероятных досрочных парламентских. Такие лица, как Анатолий Шарий будут раскручиваться, к ним присоединят боксера и любителя «русского мира» Александра Усика и еще пару-тройку «спортсменов», «активистов», «деятелей» промосковского толка. Здесь будут и пророссийские политики. Все это будут показывать на целой плеяде каналов, приближенных к Москве.
«Кто в этом виноват? Кто сейчас власть? Кто держит в руках правоохранительную систему? Это всем известные нам лица, избранные 21 апреля и 21 июля. Именно они пропустили масштабный реванш промосковских сил, которые уже на низком старте новых проектов для полной дестабилизации и страны и возвращения ее в лоно Кремля», - резюмировал аналитик.
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23.04.2020 23:49 Відповісти
А аналитик ничего не сказал по поводу,как эти промосковские силы вольготно себя чувствовали на протяжении всего президентства ПАП?
Даже засцыку Штепу не смогли (не захотели) посадить.
Лично я уверен, был договорняк их не трогать.
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24.04.2020 13:49 Відповісти
Вообще-то Штепа при Порохе сидела---пусть без приговора))) и Ефремов сидел. А другая пошесть вроде портнова ,шмария и иже с ними нос в Украину боялись сунуть, и мертвечук не в раде сидел...
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24.04.2020 21:28 Відповісти
ничего пророссийского в нём нет. просто потужного критиковал.
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24.04.2020 00:06 Відповісти
ИДИ К ДЯДЯМ !) ДАЮ 100$ ЗА ТУШКУ !)
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24.04.2020 01:11 Відповісти
Достаньте урода1 Кол ему в сраку!
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24.04.2020 04:46 Відповісти
петуШарий, мордатый, с вечной подлой, тошнотворной ухмылочкой мудак - одна из самый мерзких тварей, работающих на обосРашку. Можно ещё припомнить убогую монтян, правда та слишком мелкая сейчас в ряду пропаГандонов на рашистском антиукраинском фронте, но все равно собирает десятки тысяч просмотров.
Уму непостижимо, настолько нужно быть с напрочь отбитыми мозгами и всеядными, про интеллект вообще промолчим, чтобы смотреть и слушать этих говноедов от рашистской пропаганды, годами засирающим мозги и без того идиотам.

Большинство из свидетелей секты петуШария - убогие, тупорылые ********* типа желающие разобраться, но ведь и хАхлы-малороссцы есть среди его многолетних зрителей и слушателей... Впрочем, чему удивляться после прошлогодней победы на выборах секты ЗеБилов и свидетелей криворожской квартальной шмаркли... все мы видим, что приход к власти идиотов, авантюристов, профанов и просто рашистских подстилок из числа хАхлов-малороссцев ведёт к катастрофе по всем фронтам...
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24.04.2020 13:07 Відповісти
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