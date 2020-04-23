Проросійського пропагандиста Шарія зняли з розшуку, - Нацполіція
Анатолія Шарія знято з розшуку за рішенням Солом'янського райсуду столиці. У розшуку він перебував з 2012 року за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про злочин.
Про це Цензор.НЕТ повідомила начальник управління комунікації Національної поліції Оксана Блищик.
За її словами, рішення суду про зняття Шарія з розшуку надійшло до Солом'янського управління поліції ГУНП у місті Києві.
"Виконуючи рішення суду, співробітники поліції припинили його розшук, і інформація на цей рахунок була знята з сайту МВС", - пояснила Блищик.
Суддя Солом'янського райсуду Києва Оксана Криворот винесла рішення про зняття Шарія з розшуку та скасування стосовно нього арешту ще 18 вересня 2019 року.
Прокуратура оскаржила це рішення, але 17 лютого 2020 року програла апеляцію.
Шарія було оголошено в розшук у лютому 2012 року за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про злочин (ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу).
Його підозрювали в тому, що він нібито намагався інсценувати замах на себе у липні 2011 року. За даними слідства, Шарій сам обстріляв свій автомобіль "Nissan Note" на вулиці Петра Радченка в Києві з мисливської рушниці. Після цього викинув зброю і рукавички, які одягав, щоб замести сліди, зупинив автомобіль таксі, який їхав вулицею, і попросив водія дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати в поліцію.
Після оголошення Шарія в розшук стало відомо, що він покинув Україну і переховується в Литві. Ця країна надала йому статус політичного біженця.
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Украина - страна для украинофобов.
https://youtu.be/Qm92fAC0ZSQ
Здобули дебили ?
Впрочем кого я спрашиваю...
И что у пострадавшего синяк всего навсего остался, и что пострадавший не имеет претензий то мелочь такая
делаем страшные глаза и.... Стреляяяяяялллл! В человека стреляяяллл!(и глаза на выкате)
я достатачный испуг изобразил?))
смотрю я вот на видео с той стрельбой
https://www.youtube.com/watch?v=Qm92fAC0ZSQ
мужик походу терминатор тогда, да?))
в него из такого страшного оружия запульнули, а он только смотрит удивлённо, даже не упал
В предыдущем посте травмат по твоим словам был страшным оружием, запросто пробивающим толстенные книги! Хорошо что не броники навылет))
Там мужику должно было ноги оторвать от попадания, а тут оказывается что и огнестрел уже так себе)))
Шарию я не совсем поклонник, в некоторых вопросах я его отказываюсь понимать, и категорически с ним не согласен. Но это нормально, не нужно стараться жить чужой головой.
Опыта стрельбы по людям у меня нет, а вот по мишеням довольно большой. Я стрелял из таких вещей, которые ты только в кино и видел))
Но к сабжу - а в ситуации когда на тебя с женой ********** быдлан и тянет тебя на поговорить ты бы не так поступил? При том что персонал и охрана заведения никак не реагируют, ну дадут тебе там на задворках трындюлей, ну так не в заведении же. Что нужно было делать в таком случае? Пытаться поговорить?
Теперь ты уже сам признаешь что стрелял в ногу и спереди
Это просто какой то акробатический трюк по переобуванию на лету - хей-оп (аплодисменты в зале))))
Это какой то чемпионский титул по акробатическому переобуванию! ппц
Подозреваю, что по политической целесообразности и рекомендации портняги/бени и сулугуни - «внезапно истекли»....
https://youtu.be/f3tZv85aD0Q Як Шарій у знаменитостей купує відео на свою підтримку. Спалили пропагандиста + сюрприз для Толі
https://youtu.be/ac_aNOXqSzI
А видос про его дело? Точно?
Так мы вроде дело Шария обуждали
Какая хорошая фамилия для судьи! И действует она соответственно!
https://twitter.com/dzyndzia
Dzyndzia Andriy
@dzyndzia
·https://twitter.com/dzyndzia/status/1236684008483848195 8 мар.
Сім років тому зі мною звязалася сестра Анатолія Шарія. Вона розсказала все про цього збочинця!
Відео деякий час не було доступне, так як Шарій домігся видалити відео з мережі, але у моєму архіві зберигся оригінал, тому поширюю повторно.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=GUOXuX2JzYs&feature=emb_logo
Очень жаль, что 28 лет после коллапса СССР так и не хватило Украине для наведения элементарного порядка в стране.
https://youtu.be/ac_aNOXqSzI
Банкет за денюжки курченка и авака
https://youtube.com/watch?v=eM-uApQ1xQw
Просто «кремень» - а не какой-то беременный рюкзак !
Забить ему гвоздь в черепушку-он враг Украины!
Сколько же у нас клоунов, одни профессиональные паяцы, другие по призванию.
Смеюсь не могу. Шарик не только лжец и уголовник по очевидности. Он еще и клоун по призванию. Все знаете блогера Стерненко. Это тот парень, которого гипер энержайзер рыговская баба Ген прокурор и Аваков пытаются "упаковать". Посмотрите Стерненко и будете смеяться над этим клоуном-шариком, который убеждает нас, что он друг у Майкла Тайсона и Ника Вучича и в скором времени встретится с ними.
Стерненко: «Нік Вуйчич розмазав Шарія та викрив його брехню про придбані відеозаписи на його підтримку» https://www.youtube.com/watch?v=eM-uApQ1xQw
Ну шарик и клон.
Украинофоба Анатолия Шария сняли с розыска. Теперь московские силы могут успешно возвращаться в Украину при полном параде. Проукраинских деятелей в это время таскают по судам и на допросы в ДБР. Волонтеров и военных бросают в тюрьмы. Оппозиции закрывают рот. Об этом в своем блоге пишет политический аналитик и блогер Андрей Смолий.
Он отмечает, Москва продолжает делать ставки в украинской политике и готовить новые политические силы для полного реванша на местных выборах и на вероятных досрочных парламентских. Такие лица, как Анатолий Шарий будут раскручиваться, к ним присоединят боксера и любителя «русского мира» Александра Усика и еще пару-тройку «спортсменов», «активистов», «деятелей» промосковского толка. Здесь будут и пророссийские политики. Все это будут показывать на целой плеяде каналов, приближенных к Москве.
«Кто в этом виноват? Кто сейчас власть? Кто держит в руках правоохранительную систему? Это всем известные нам лица, избранные 21 апреля и 21 июля. Именно они пропустили масштабный реванш промосковских сил, которые уже на низком старте новых проектов для полной дестабилизации и страны и возвращения ее в лоно Кремля», - резюмировал аналитик.
Даже засцыку Штепу не смогли (не захотели) посадить.
Лично я уверен, был договорняк их не трогать.
Уму непостижимо, настолько нужно быть с напрочь отбитыми мозгами и всеядными, про интеллект вообще промолчим, чтобы смотреть и слушать этих говноедов от рашистской пропаганды, годами засирающим мозги и без того идиотам.
Большинство из свидетелей секты петуШария - убогие, тупорылые ********* типа желающие разобраться, но ведь и хАхлы-малороссцы есть среди его многолетних зрителей и слушателей... Впрочем, чему удивляться после прошлогодней победы на выборах секты ЗеБилов и свидетелей криворожской квартальной шмаркли... все мы видим, что приход к власти идиотов, авантюристов, профанов и просто рашистских подстилок из числа хАхлов-малороссцев ведёт к катастрофе по всем фронтам...