НАБУ и САП расследуют занижение стоимости арестованного имущества "Газпрома" экс-чиновниками Минюста: После повторной оценки стоимость упала с 630 до 40 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением экс-руководством Министерства юстиции Украины.

Как сообщает пресс-служба САП, следствием установлен факт продажи имущества по заниженной стоимости, передает Цензор.НЕТ.

"Своим решением Антимонопольный комитет Украины наложил на ОАО "Газпром" штраф в размере, превышающем 85 млрд грн, за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг транзита природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины. В связи с неуплатой штрафа имущество указанной компании на территории Украины было арестовано. В рамках исполнительного производства была проведена оценка арестованного актива: доли акций одной из международных газовых компаний, принадлежащих российскому газовому монополисту, которая составила более 630 млн грн", - указывается в сообщении.

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Следователи установили, что через полгода была проведена еще одна оценка акций, по итогам которой стоимость акций упала до 40 млн грн, тогда как ежегодная нераспределенная прибыль компании превышала 100 млн грн.

"Несмотря на вышеизложенное, по результатам аукциона указанный актив был продан одной из инвестиционных компаний за 41 млн грн. То есть, коррупционная скидка составила 93%, а государство недополучило примерно 600 млн грн дохода", - заявляют правоохранители.

На основании собранных доказательств прокурор обратился в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об аресте этого имущественного актива, которое следственным судьей было удовлетворено.

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На сегодня на основании постановления следственного судьи ценные бумаги переданы в управление Агентства по розыску и менеджемнту активов.



