РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11515 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 637 103

Мы будем носить маски еще большой период времени, - Степанов

Мы будем носить маски еще большой период времени, - Степанов

Из-за коронавируса в Украине граждане будут вынуждены пользоваться масками очень большой период времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, Степанов назвал коронавирус сверхсерьезной болезнью, с которой мир еще не сталкивался.

"Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время", - отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что карантин начнут смягчаться, как только появится возможность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко против ношения детьми масок в школах: "Лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо"

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії". Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари. А значить і підвищитись добробут людей. А ні! Х*р вам! Вони вирішили зупинити світову економіку створити штучну світову кризу, щоб створити умови для підняття цін на енергоносії такі як нафта та газ і навпаки погіршити матеріальне становище для більшості людей в усьому світі. І це одна з причин, а ще є причина зупинки економічних світових поцесів для запобігання глобального потепліня, та репетиція перед наступним сценарієм, де ціль буде регулювання кількості населення. Також даний експеримент значно підриває довіру та авторитет релігій серед людей. Що дає можливість нівілювати та дискредитувати їх та стати наступним кроком у переході до нового "Бога". Про те що такими злочинними діями порушуються всі права та свободи людей під "благим" соусом, яким покривають дорогу, що веде ми знаємо куди, то тут для мене теж все зрозуміло.
показать весь комментарий
23.04.2020 17:19 Ответить
+12
Може краще надіти намордники на злодіїв, які знищують державу з середини, а її народ заганяють в рабство?
показать весь комментарий
23.04.2020 17:14 Ответить
+11
Шёл четвёртый год карантина.
Весна... Начали питаться голубями, отлавливая капканами на балконах.
Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая.
В магазинах иногда удаётся купить батон, только по спец удостоверению и в костюме химзащиты.
Вчера в Борисполе приземлился борт из Китая с очередной партией масок.
Давно хожу пешком, так как всегда одиннадцатый, а в общественный транспорт пускают только десятерых. Узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре.
На день рождения закололи дворовых кошек. На балконе валяются вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти.
Моюсь раз в месяц, в видеообращении президент сказал, что в водопроводной воде нашли вирус. Разжигаем костер во дворе и кипятим в ведрах воду. Газ давно не по-карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и
ставлю квас.* Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой сдать обручальные кольца в ломбард Семёну Марковичу, и купить на двоих один велосипед. Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют
детвору. Город пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президентский кортеж, из новых мерседесов Баварского концерна Брабус.
Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. На дачи и огороды нельзя, вышел новый указ правительства. Очень хочется картохи... Давно не ел этого изысканного блюда - картоха.... Вареной картохи... жареной... печёной...
Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно
сказочно это звучит: картоха каждый день.
С нетерпением ждем лета... Тараканов дома нет... Последнего съели еще в сентябре 2022 года... Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже
боятся... народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой!*
Крысы ушли из города навсегда!
Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить - похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики...)
Что это я разнылся... Ничего, еще потерпим. Главное, чтобы закончилась эпоха бедности, главное, чтобы не было войны.
Всё наладиться. Накормят; да-да, у них там знаете сколько ещё новых реформ для народа, на всех хватит.
Приближаются выборы президента. Из офиса президента Укрпочтой всем прислали смартфоны. Бесплатно, да-да, новая модель ! ЗЕленфон 2024.
Думаем с женой снова голосовать за Владимира Александровича Зеленского !
Может ему всё же удастся посадить в тюрьму этого вора Порошенко. Укравшего у нас счастливое будущее !
показать весь комментарий
23.04.2020 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Степанов,пнх.
показать весь комментарий
23.04.2020 23:48 Ответить
ТАК ТУТ ХОТЬ ОФИЦИАЛЬНО, А ДО ЭТОГО ВЛАСТЬ СКРЫТНО КЛОУНЧИЛА !)
показать весь комментарий
24.04.2020 01:10 Ответить
Нальотчики аплодують стоячи .
показать весь комментарий
24.04.2020 09:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 