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Мы будем носить маски еще большой период времени, - Степанов
Из-за коронавируса в Украине граждане будут вынуждены пользоваться масками очень большой период времени.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, Степанов назвал коронавирус сверхсерьезной болезнью, с которой мир еще не сталкивался.
"Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время", - отметил он.
В то же время министр подчеркнул, что карантин начнут смягчаться, как только появится возможность.
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Алексей Власов #461362
показать весь комментарий23.04.2020 23:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ПРАВДИВЫЙ
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Dav Harep
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Моюсь раз в месяц, в видеообращении президент сказал, что в водопроводной воде нашли вирус. Разжигаем костер во дворе и кипятим в ведрах воду. Газ давно не по-карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и
ставлю квас.* Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой сдать обручальные кольца в ломбард Семёну Марковичу, и купить на двоих один велосипед. Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют
детвору. Город пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президентский кортеж, из новых мерседесов Баварского концерна Брабус.
Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. На дачи и огороды нельзя, вышел новый указ правительства. Очень хочется картохи... Давно не ел этого изысканного блюда - картоха.... Вареной картохи... жареной... печёной...
Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно
сказочно это звучит: картоха каждый день.
С нетерпением ждем лета... Тараканов дома нет... Последнего съели еще в сентябре 2022 года... Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже
боятся... народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой!*
Крысы ушли из города навсегда!
Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить - похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики...)
Что это я разнылся... Ничего, еще потерпим. Главное, чтобы закончилась эпоха бедности, главное, чтобы не было войны.
Всё наладиться. Накормят; да-да, у них там знаете сколько ещё новых реформ для народа, на всех хватит.
Приближаются выборы президента. Из офиса президента Укрпочтой всем прислали смартфоны. Бесплатно, да-да, новая модель ! ЗЕленфон 2024.
Думаем с женой снова голосовать за Владимира Александровича Зеленского !
Может ему всё же удастся посадить в тюрьму этого вора Порошенко. Укравшего у нас счастливое будущее !