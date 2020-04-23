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Ми будемо носити маски ще тривалий період часу, - Степанов
Через коронавірус в Україні громадяни будуть змушені користуватися масками дуже тривалий період часу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Зокрема, Степанов назвав коронавірус надсерйозною хворобою, з якою світ ще не стикався.
"Тому дуже тривалий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження існуватимуть досить тривалий час", - зазначив він.
Водночас міністр підкреслив, що карантин почнуть пом'якшувати, щойно з'явиться можливість.
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Алексей Власов #461362
показати весь коментар23.04.2020 23:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПРАВДИВЫЙ
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Dav Harep
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Весна... Начали питаться голубями, отлавливая капканами на балконах.
Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая.
В магазинах иногда удаётся купить батон, только по спец удостоверению и в костюме химзащиты.
Вчера в Борисполе приземлился борт из Китая с очередной партией масок.
Давно хожу пешком, так как всегда одиннадцатый, а в общественный транспорт пускают только десятерых. Узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре.
На день рождения закололи дворовых кошек. На балконе валяются вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти.
Моюсь раз в месяц, в видеообращении президент сказал, что в водопроводной воде нашли вирус. Разжигаем костер во дворе и кипятим в ведрах воду. Газ давно не по-карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и
ставлю квас.* Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой сдать обручальные кольца в ломбард Семёну Марковичу, и купить на двоих один велосипед. Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют
детвору. Город пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президентский кортеж, из новых мерседесов Баварского концерна Брабус.
Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. На дачи и огороды нельзя, вышел новый указ правительства. Очень хочется картохи... Давно не ел этого изысканного блюда - картоха.... Вареной картохи... жареной... печёной...
Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно
сказочно это звучит: картоха каждый день.
С нетерпением ждем лета... Тараканов дома нет... Последнего съели еще в сентябре 2022 года... Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже
боятся... народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой!*
Крысы ушли из города навсегда!
Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить - похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики...)
Что это я разнылся... Ничего, еще потерпим. Главное, чтобы закончилась эпоха бедности, главное, чтобы не было войны.
Всё наладиться. Накормят; да-да, у них там знаете сколько ещё новых реформ для народа, на всех хватит.
Приближаются выборы президента. Из офиса президента Укрпочтой всем прислали смартфоны. Бесплатно, да-да, новая модель ! ЗЕленфон 2024.
Думаем с женой снова голосовать за Владимира Александровича Зеленского !
Может ему всё же удастся посадить в тюрьму этого вора Порошенко. Укравшего у нас счастливое будущее !