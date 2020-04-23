Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что внепланово проверит телеканал "112 Украина" из-за трансляции мультфильма российского производства "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием запрещенного актера.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета, передает Цензор.НЕТ.
Регулятор выяснил, что 19 апреля телеканал транслировал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием российского актера Александра Михайлова. Его фамилия внесена в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.
Отмечается, что Нацсовет проверит деятельность "112 Украина" после окончания карантина.
Топ комментарии
+18 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий23.04.2020 18:06 Ответить Ссылка
+14 Oleg Gonchar
показать весь комментарий23.04.2020 18:28 Ответить Ссылка
+13 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий23.04.2020 18:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вопрос состоит в том, что у каждого есть своё мнение, которое нужно хотя бы учитывать
неизвестно что хуже
А пам"ятники "кривавому упирю" ще не всі знесли - лише в Одеській області, по селах, ще три стоять... У мене вдома, наприклад, його знесли ще в 90-ті... І поставили пам"ятник Шевченку... ВІн на це заслуговує набагато більше - він провів там свої дитячі роки, вчився і описав ті місця в своїх поезіях...
партия Медведчука - это его партия или временное объединение, и кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии.
Откуда деньги на финансирование каналов 112, Зик, Newsone? У нас есть ответы: откуда и с какой страны они получают "кэш".
Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - подчеркнул Зеленский. А на деле балабол Зе.. обосrался.
https://censor.net/ua/news/3145754/zelenskyyi_poobitsyav_guchnu_istoriyu_u_zvyazku_z_finansuvannyam_partiyi_medvedchuka_zza_kordonu
В ефір виходила заборонена продукція ? ВИХОДИЛА ! Позбавили нахер ліцензії й націоналізували канал, ВСЕ ! КРАПКА ! ЩО ТАМ перевіряти ?