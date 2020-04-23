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Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером

Нацсовет проверит

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что внепланово проверит телеканал "112 Украина" из-за трансляции мультфильма российского производства "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием запрещенного актера.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета, передает Цензор.НЕТ.

Регулятор выяснил, что 19 апреля телеканал транслировал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием российского актера Александра Михайлова. Его фамилия внесена в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.

Отмечается, что Нацсовет проверит деятельность "112 Украина" после окончания карантина.

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Автор: 

Нацсовет ТРВ (573) СМИ (3840) 112 Украина (174)


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Топ комментарии
+18
я бы Шария сначала закрыл в буцигарню
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23.04.2020 18:06 Ответить
+14
Проверка ничего не даст-они как срали кацапским теледерьмом так и продолжать срать.Эту медведчуковскую помойку нужно лишать лицензии.
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23.04.2020 18:28 Ответить
+13
закрити цей гадюшник без розслідуваня
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23.04.2020 18:00 Ответить
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Памятники Ленину закончились можно и по мультфильмам вдарить.
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23.04.2020 17:57 Ответить
я бы Шария сначала закрыл в буцигарню
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23.04.2020 18:06 Ответить
за то что он не любит пролетариат? (с)
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23.04.2020 18:24 Ответить
Шаріков, ой, вибачте, шарій тільки на пролетаріаті и виїзжає.
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23.04.2020 19:00 Ответить
Не смеши - твой шариков и есть типичное тупое пролетарское быдло.
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23.04.2020 21:07 Ответить
Если ты про шария, то он не мой, а больше твой )))
Вопрос состоит в том, что у каждого есть своё мнение, которое нужно хотя бы учитывать
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24.04.2020 09:33 Ответить
за педофилию и путинофилию
неизвестно что хуже
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24.04.2020 11:23 Ответить
А тобі яке діло? Закон для всіх один... Хай хоч тут його дотримуються... Людина порушила закон України. Згідно з законом на нього накладаються обмеження (в даному випадку - заборона використання продукту за його участі). Телеканал цю заборону порушив... У чому проблема?!...
А пам"ятники "кривавому упирю" ще не всі знесли - лише в Одеській області, по селах, ще три стоять... У мене вдома, наприклад, його знесли ще в 90-ті... І поставили пам"ятник Шевченку... ВІн на це заслуговує набагато більше - він провів там свої дитячі роки, вчився і описав ті місця в своїх поезіях...
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23.04.2020 18:07 Ответить
Проблема есть. В СССР 70-80-х годов, когда актёр сбегал к "врагу" и фильмы с его участием запрещались. Добро пожаловать в Совок, Яр!
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23.04.2020 19:01 Ответить
Не треба плутать "хер" з пальцем... Тоді "актор, що тікав до ворога", представляв самого себе, а в даному випадку "актор представляє ворога" - державу, що здійснює агресію проти України...". Якщо цього не роз"ясняють вам куратори, то я допомогти нічим не можу...
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23.04.2020 19:05 Ответить
Какая махрово-совковая демагогия Актёр он и есть актёр и представляет не ворога, а своего героя.
Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 3090
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23.04.2020 19:11 Ответить
А его не за "представление своего героя" под санкции кинули, а за действия по поддержке агрессии против Украины.... Кацап, сходи в "Зарядье", купи петуха и долби ему мозги... Ты, "быдло", будешь ещё спорить с юристом о юридической стороне и законости применения закона к правонарушителю?!!!....
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23.04.2020 21:15 Ответить
Яр сегодня был голодный, проглотил утюг Холодный (с)
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23.04.2020 21:24 Ответить
Убейся головой об стену... Может, легче станет - не поймёшь, как ты глуп...
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23.04.2020 21:45 Ответить
почему у вас на раше нет наших акреров и наших фильмов?
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23.04.2020 19:08 Ответить
Понимаешь, кацапы привыкли видеть на экранах "хахлов" в виде этаких "недалёких", но "хозяйственных" мужичков, хитроватых, работящих, не претендующих на "первые роли"... Они такое отношение впитывать начинали с молоком матери... Для того, чтобы они начинали, хоть приблизительно, воспринимать украинца равным себе, от него требовалось отречься от украинского - забыть язык, принять их стиль и образ жизни... И тогда они "соизволят разрешить" быть с ними почти на равных... Обрати внимание, хотя-бы, на историю жизни Гоголя... А теперь "вишенка на тортик" - при том, что украинцы составляли только ПЯТУЮ часть населения СССР, сержантский состав СА насчитывал около 50% украинцев, а офицерский состав среднего звена - около 45%... В секретном справочнике, составленном психологами КГБ для командиров в/ч, указывалось, что украинцев, в подразделениях, предпочтительнее назначать на низшие руководящие должности, так как они выделяются своими лидерскими качествами и инициативностью... А теперь вспомни слова Жукова: "Армией командую я и сержант; остальные просто передают мои распоряжения...". Думаешь, "просто так" главный центр подготовки сержантского состава для ударной группировки Сухопутных войск, дислоцированной в странах ВД, располагался а "Десне"? Откуда туда контингент набирали? У меня отец и тесть её прошли: отец выпустился командиром артрасчёта, тесть - командиром мотострелкового отделения... Только в разные годы...В 2008 году разговаривал с "землячком",оставшимся служить в России: он сказал, что сами "рассеяне" признают, что в профессиональном плане офицерский состав в армии, с уходом "хахлов", стал хуже...(А человек работал военным психологом в МО РФ...То есть, знал, о чём говорил...).
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24.04.2020 06:04 Ответить
полностью согласен, тем более что часть своей жизни я прожил в ссср-россии и знаю это изнутри. у меня погоняло во дворовое было "хохол". вся газовая и нефтяная промышленность держалась (да и сейчас держится ) на украинцах. разговаривал с сестрой, она спросила сколько у нас заболевших от короновируса. у них это закрытая информация так как они просто не могут сказать своему стаду что в украине всех зараженных 6тыс а в раше 6 тыс каждый день. шаблоны рвутся ))
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24.04.2020 19:26 Ответить
Да є ще пам'ятники сифілітику.
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23.04.2020 18:10 Ответить
закрити цей гадюшник без розслідуваня
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23.04.2020 18:00 Ответить
Мультфільм з актором.
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23.04.2020 18:09 Ответить
"Озвучка" голосом - теж "участь"... В законодавчому акті нема чіткого визначення, яка саме участь приводить до санкційних обмежень...
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23.04.2020 19:09 Ответить
озвучка... хрень какая-то, если честно!
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23.04.2020 21:13 Ответить
Что конкретно Вам непонятно?...
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23.04.2020 21:19 Ответить
Закрыть нельзя помиловать.
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23.04.2020 18:15 Ответить
Сєрафіма? Ну хіба це ім'я для дівчини?
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23.04.2020 18:16 Ответить
Маю підозру, що це подвійне ім'я, - Сара-Фіма. Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 2548
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23.04.2020 18:49 Ответить
Реально вот так актер Михайлов угрожает национальной безопасности! Угрожает и все тут! А поезда, которые возят наших заробитчан в Москву , не угрожают! И автобусы, и маршрутки тоже не угрожают! А вот надо же было состряпать такой гаденький списочек на таком вшивеньком сайте , и назвать его громко так: МИРОТВОРЕЦ! Гнилой тот народец, который врагов не умеет идентифицировать по-взрослому...
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23.04.2020 18:20 Ответить
Це добре, що вас кацапів глючить!
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23.04.2020 18:26 Ответить
миротворец клевый сайт гадюк ватоголовых идентифицирует хорошо. а хахлов которые шуруют в масквабад,я бы обратно не впускал,пускай и дальше тусуюся на рашке.даже рад событиям протзошедшим 14го,сразу отсеклись гниды антиукраинские,не нравится украина уперед в резервацию донецкую,там таким отбросам самое место.
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23.04.2020 18:30 Ответить
чем сайт миротворец не нравится,или фейс там засветила когда рашкинским флагом и дынырийским бегала?Собаки подкацапские вы же даже после смерти будете мучатся,в пекле полыхать,и никакой Гундяев аки Киррил который будет в соседнем котле парится вам не поможет.....Амен собаки немытые.
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23.04.2020 18:34 Ответить
В стране несколько, явно антиукраинских каналов, а эти заср...нцы к мультфильму дое...лись! Как говорил один персонаж: - "где бы ни работать, только бы не работать!" И это лучшая характеристика всех этих чинуш.
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23.04.2020 18:21 Ответить
я бы даже сказал не каналов, а пятыханалов )))
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23.04.2020 18:32 Ответить
Актёр мультфильма!
Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 8207
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23.04.2020 18:23 Ответить
Наверное озвучивал?
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23.04.2020 18:25 Ответить
- И что характерно, по голосу тебя опознали!
Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 1774
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23.04.2020 18:29 Ответить
Нужно посмотреть.
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23.04.2020 18:24 Ответить
Проверка ничего не даст-они как срали кацапским теледерьмом так и продолжать срать.Эту медведчуковскую помойку нужно лишать лицензии.
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23.04.2020 18:28 Ответить
Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером - Цензор.НЕТ 1738
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23.04.2020 18:44 Ответить
Там что то балабол Зеленский обещал в прошлом году громкую историю и что она плохо закончится для медведчука.

партия Медведчука - это его партия или временное объединение, и кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии.
Откуда деньги на финансирование каналов 112, Зик, Newsone? У нас есть ответы: откуда и с какой страны они получают "кэш".
Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - подчеркнул Зеленский. А на деле балабол Зе.. обосrался.

https://censor.net/ua/news/3145754/zelenskyyi_poobitsyav_guchnu_istoriyu_u_zvyazku_z_finansuvannyam_partiyi_medvedchuka_zza_kordonu
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23.04.2020 18:48 Ответить
Играл роль Серафимы в мультике?
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23.04.2020 18:59 Ответить
Добро пожаловать в карикатурную пародию СССР. Какие нах. актеры в мультике? Озвучивал какого-то персонажа?
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23.04.2020 22:35 Ответить
Почекайте, та він же вимкнений з ефіру. Супутник не вважаємо. Чи вже увімкнули ?
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23.04.2020 19:06 Ответить
Так что Любовь и голуби вы уже не посмотрите? Бедненькие, за что же вас так...
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23.04.2020 19:12 Ответить
Треш. угар и ад... АКТЕР УГРОЖАЕТ НАЦ. БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ...*****. куда мы катимся?
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23.04.2020 22:34 Ответить
уже блох вылавливают. позор.
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23.04.2020 23:57 Ответить
Не розумію, що вже перевірять ??? Це вже просто щоб заткнути пельку людям та й далі профінансувати москальський канал.

В ефір виходила заборонена продукція ? ВИХОДИЛА ! Позбавили нахер ліцензії й націоналізували канал, ВСЕ ! КРАПКА ! ЩО ТАМ перевіряти ?
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24.04.2020 05:59 Ответить
 
 