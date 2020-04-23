Нацсовет проверит "112 Украина" из-за трансляции российского мультфильма с запрещенным актером

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что внепланово проверит телеканал "112 Украина" из-за трансляции мультфильма российского производства "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием запрещенного актера.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета, передает Цензор.НЕТ.

Регулятор выяснил, что 19 апреля телеканал транслировал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием российского актера Александра Михайлова. Его фамилия внесена в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.

Отмечается, что Нацсовет проверит деятельность "112 Украина" после окончания карантина.

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