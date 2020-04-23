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Профильный комитет рассмотрел 94% правок в "антиКоломойский" законопроект, - Железняк

Профильный комитет рассмотрел 94% правок в

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел уже 15631 поправку к так называемому банковскому закону, который должен предотвратить возвращение выведенных с рынка банков бывшим владельцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке член комитета Ярослав Железняк.

Он отметил: "Сегодня очень эффективно поработали на банковским законопроектом.

94% (!!!) уже пройдено и остановились мы на 15631 правке. Осталось только 8 абзацев. Продолжим в понедельник с 10:00 утра.
Похоже, что это будет финальное заседание по этому вопросу)

Стоит отметить, что есть блок поправок (относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов ФГВФЛ) к которым еще вернется Комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады рассмотрел 15% правок в "антиКоломойский" закон

Во вторник, 21 апреля, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .

Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил журналистам, что рассмотрение документа идет по абзацам, которых более 70.

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Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

Автор: 

банки (1937) законопроект (3233) Коломойский Игорь (1792) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+4
украинскому народу пох на зеленых п*доров - они плохо кончат в любом случае
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23.04.2020 19:40 Ответить
+3
Простой как двери. Даже зебилоидным это понятно.

Кто вносил эти поправки - ааа? не бенины слуги c позафракційним поляковим, которій шантажировал своими условиями по отзіву своих поправок ?
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23.04.2020 18:17 Ответить
+3
Тролль, тебе слово не давали. Сиди в кабинке и зарабітівай свои деньги на постах, они тебе вскорее пригодятся.
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23.04.2020 18:19 Ответить
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Таки договорились с бабушкой беней.
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23.04.2020 18:04 Ответить
С чего такой вывод?
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23.04.2020 18:10 Ответить
ляпает не думая. тут таких полно.
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23.04.2020 18:14 Ответить
Тролль, тебе слово не давали. Сиди в кабинке и зарабітівай свои деньги на постах, они тебе вскорее пригодятся.
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23.04.2020 18:19 Ответить
Простой как двери. Даже зебилоидным это понятно.

Кто вносил эти поправки - ааа? не бенины слуги c позафракційним поляковим, которій шантажировал своими условиями по отзіву своих поправок ?
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23.04.2020 18:17 Ответить
Зебилоид, тогда ответь на простой вопрос: чего ПЭС единогласно проголосовал в первом чтении, не смотря на их вопли ранее на этот счет и чего вновь будет у ПЭСа всеобщее "Одобрямс!"?
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23.04.2020 18:20 Ответить
Иди проспись, чудо безмоглое, "зебилоид" Поржал бустугга, тебя часто на форуме спрашивают - ты дурак? Я присоединяюсь к этому вопросу. Что касается темы. ДУМАЙ -те
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23.04.2020 18:28 Ответить
Т.е., когда ПЭСы вновь поставят под этим законом свое "Одобрямс!", ты признаешь себя зебилоидом? Молодец!
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23.04.2020 18:41 Ответить
бустууга, объясняю тебе на пальцах. Речь в этой ветке идет по правкам, а не о законе, читать научись. Физически их за такой короткий период НЕ- ВО- ЗМОЖ - НО рассмотреть, так же как и написать за пару дней. Сценарий с поправками был уже заранее подготовлен. Это же 95 квартал. СН голосовало, что бы развести МВФ, а партия Порошенко и Голос за Украину. Отдать банк бене - подписать приговор Украине. Не включай дуру, на форуме уже думают, что ты действительно она.
PS: Ну что за тролли пошли, берут всяких без образования, хотя, что здесь удивляться, на ВР посмотрите.
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23.04.2020 19:50 Ответить
Вам не надоело самим с cобой разговаривать,зебилята ?
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23.04.2020 20:41 Ответить
Это физически невозможно
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23.04.2020 18:20 Ответить
Закон кроме порохла не кому не нужен. Для страны вообще пецальный.
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23.04.2020 18:33 Ответить
Значит не будет транша МВФ.
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23.04.2020 19:29 Ответить
Ах как денег зЭобрезку хочется от мвф.
Да вот баба беня не велит
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23.04.2020 19:29 Ответить
Да не хочется ему и хозяин не велит.
Просто без этой заплатки на дыру в бюджете ЗЕбанарий и полгода больше не продержится.
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23.04.2020 19:38 Ответить
украинскому народу пох на зеленых п*доров - они плохо кончат в любом случае
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23.04.2020 19:40 Ответить
А ти набери повний рот лайна і спробуй обблювати всіх 74%
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23.04.2020 20:15 Ответить
Профільний комітет розглянув 94% правок в "антиколомойський" законопроєкт, - Железняк - Цензор.НЕТ 6019
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23.04.2020 21:56 Ответить
 
 