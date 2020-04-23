Профильный комитет рассмотрел 94% правок в "антиКоломойский" законопроект, - Железняк
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел уже 15631 поправку к так называемому банковскому закону, который должен предотвратить возвращение выведенных с рынка банков бывшим владельцам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке член комитета Ярослав Железняк.
Он отметил: "Сегодня очень эффективно поработали на банковским законопроектом.
94% (!!!) уже пройдено и остановились мы на 15631 правке. Осталось только 8 абзацев. Продолжим в понедельник с 10:00 утра.
Похоже, что это будет финальное заседание по этому вопросу)
Стоит отметить, что есть блок поправок (относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов ФГВФЛ) к которым еще вернется Комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна".
Во вторник, 21 апреля, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .
Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил журналистам, что рассмотрение документа идет по абзацам, которых более 70.
Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.
Закон, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.
За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.
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Кто вносил эти поправки - ааа? не бенины слуги c позафракційним поляковим, которій шантажировал своими условиями по отзіву своих поправок ?
PS: Ну что за тролли пошли, берут всяких без образования, хотя, что здесь удивляться, на ВР посмотрите.
Да вот баба беня не велит
Просто без этой заплатки на дыру в бюджете ЗЕбанарий и полгода больше не продержится.