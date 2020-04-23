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Профільний комітет розглянув 94% правок в "антиколомойський" законопроєкт, - Железняк

Профільний комітет розглянув 94% правок в

Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув вже 15631 поправку до так званого банківського закону, який має запобігти поверненню виведених із ринку банків колишнім власникам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці член комітету Ярослав Железняк.

Він зазначив: "Сьогодні дуже ефективно попрацювали над банківським законопроєктом.

94% (!!!) вже пройдено і зупинилися ми на 15631 правці. Залишилось лише 8 абзаців. Продовжимо у понеділок з 10:00 ранку.
Виглядає так, що це буде фінальне засідання з цього питання)

Варто зазначити, що є блок правок (щодо нотаріального посвідчення та скасування призначених відкритих торгів ФГВФО) до яких ще повернеться Комітет в кінці розгляду, але загальна ситуація зрозуміла".

Читайте також: Якщо закон про банки провалять, буде архіскладно. Наслідки відчують усі українці, - міністр фінансів Марченко

У вівторок, 21 квітня, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документа йде за абзацами, яких більше 70.

Читайте: Оновлений держбюджет-2020 розраховано на пряму підтримку МВФ, - міністр фінансів Марченко

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію / ліквідацію банків і повернення несправедливою компенсації з держбюджету їхнім колишнім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли в нього понад 16 тисяч поправок.

Автор: 

банки (7781) законопроєкт (3623) Коломойський Ігор (3126) Железняк Ярослав (564)


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Топ коментарі
+4
украинскому народу пох на зеленых п*доров - они плохо кончат в любом случае
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23.04.2020 19:40 Відповісти
+3
Простой как двери. Даже зебилоидным это понятно.

Кто вносил эти поправки - ааа? не бенины слуги c позафракційним поляковим, которій шантажировал своими условиями по отзіву своих поправок ?
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23.04.2020 18:17 Відповісти
+3
Тролль, тебе слово не давали. Сиди в кабинке и зарабітівай свои деньги на постах, они тебе вскорее пригодятся.
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23.04.2020 18:19 Відповісти
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Таки договорились с бабушкой беней.
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23.04.2020 18:04 Відповісти
С чего такой вывод?
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23.04.2020 18:10 Відповісти
ляпает не думая. тут таких полно.
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23.04.2020 18:14 Відповісти
Тролль, тебе слово не давали. Сиди в кабинке и зарабітівай свои деньги на постах, они тебе вскорее пригодятся.
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23.04.2020 18:19 Відповісти
Простой как двери. Даже зебилоидным это понятно.

Кто вносил эти поправки - ааа? не бенины слуги c позафракційним поляковим, которій шантажировал своими условиями по отзіву своих поправок ?
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23.04.2020 18:17 Відповісти
Зебилоид, тогда ответь на простой вопрос: чего ПЭС единогласно проголосовал в первом чтении, не смотря на их вопли ранее на этот счет и чего вновь будет у ПЭСа всеобщее "Одобрямс!"?
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23.04.2020 18:20 Відповісти
Иди проспись, чудо безмоглое, "зебилоид" Поржал бустугга, тебя часто на форуме спрашивают - ты дурак? Я присоединяюсь к этому вопросу. Что касается темы. ДУМАЙ -те
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23.04.2020 18:28 Відповісти
Т.е., когда ПЭСы вновь поставят под этим законом свое "Одобрямс!", ты признаешь себя зебилоидом? Молодец!
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23.04.2020 18:41 Відповісти
бустууга, объясняю тебе на пальцах. Речь в этой ветке идет по правкам, а не о законе, читать научись. Физически их за такой короткий период НЕ- ВО- ЗМОЖ - НО рассмотреть, так же как и написать за пару дней. Сценарий с поправками был уже заранее подготовлен. Это же 95 квартал. СН голосовало, что бы развести МВФ, а партия Порошенко и Голос за Украину. Отдать банк бене - подписать приговор Украине. Не включай дуру, на форуме уже думают, что ты действительно она.
PS: Ну что за тролли пошли, берут всяких без образования, хотя, что здесь удивляться, на ВР посмотрите.
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23.04.2020 19:50 Відповісти
Вам не надоело самим с cобой разговаривать,зебилята ?
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23.04.2020 20:41 Відповісти
Это физически невозможно
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23.04.2020 18:20 Відповісти
Закон кроме порохла не кому не нужен. Для страны вообще пецальный.
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23.04.2020 18:33 Відповісти
Значит не будет транша МВФ.
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23.04.2020 19:29 Відповісти
Ах как денег зЭобрезку хочется от мвф.
Да вот баба беня не велит
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23.04.2020 19:29 Відповісти
Да не хочется ему и хозяин не велит.
Просто без этой заплатки на дыру в бюджете ЗЕбанарий и полгода больше не продержится.
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23.04.2020 19:38 Відповісти
украинскому народу пох на зеленых п*доров - они плохо кончат в любом случае
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23.04.2020 19:40 Відповісти
А ти набери повний рот лайна і спробуй обблювати всіх 74%
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23.04.2020 20:15 Відповісти
Профільний комітет розглянув 94% правок в "антиколомойський" законопроєкт, - Железняк - Цензор.НЕТ 6019
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23.04.2020 21:56 Відповісти
 
 