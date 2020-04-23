Профільний комітет розглянув 94% правок в "антиколомойський" законопроєкт, - Железняк
Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики розглянув вже 15631 поправку до так званого банківського закону, який має запобігти поверненню виведених із ринку банків колишнім власникам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці член комітету Ярослав Железняк.
Він зазначив: "Сьогодні дуже ефективно попрацювали над банківським законопроєктом.
94% (!!!) вже пройдено і зупинилися ми на 15631 правці. Залишилось лише 8 абзаців. Продовжимо у понеділок з 10:00 ранку.
Виглядає так, що це буде фінальне засідання з цього питання)
Варто зазначити, що є блок правок (щодо нотаріального посвідчення та скасування призначених відкритих торгів ФГВФО) до яких ще повернеться Комітет в кінці розгляду, але загальна ситуація зрозуміла".
У вівторок, 21 квітня, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).
Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документа йде за абзацами, яких більше 70.
Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.
Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію / ліквідацію банків і повернення несправедливою компенсації з держбюджету їхнім колишнім власникам.
За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли в нього понад 16 тисяч поправок.
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Кто вносил эти поправки - ааа? не бенины слуги c позафракційним поляковим, которій шантажировал своими условиями по отзіву своих поправок ?
PS: Ну что за тролли пошли, берут всяких без образования, хотя, что здесь удивляться, на ВР посмотрите.
Да вот баба беня не велит
Просто без этой заплатки на дыру в бюджете ЗЕбанарий и полгода больше не продержится.