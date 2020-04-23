Дети на съемках "Дау. Дегенерация" плакали не от боли, - режиссер Хржановский

Никаких опытов над детьми никто не ставил, их плач — это естественная реакция младенцев на окружающий мир. С детьми находились медсестры и нянечки, а съемки проходили "в легальном поле".

Об этом российский режиссер Илья Хржановский заявил в программе "Осторожно, Собчак", информирует Цензор.НЕТ.

"Над ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами находились медсестры и нянечки — это видно в кадре. Когда младенцы плакали, когда их, там, переодевали, что в принципе свойственно, как мы с тобой знаем, как родители младенцев. Да? И плач этот не означает выражение боли, а просто реакцию на мир", — сказал режиссер.

Он подтвердил, что дети, задействованные в съемках, действительно сироты из соцучреждения.

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"Это были младенцы из детского дома. Это были младенцы, от которых отказались родители. И мне было важно как раз показать этих младенцев, разных, в том числе младенцев, которые не были абсолютно здоровы. Но это опять-таки согласовано с врачами, со всякими учреждениями. Но мне было важно показать вот эту хрупкость человека, из которого непонятно, что может вырасти", — пояснил Хржановский.

От отметил, что не думал, что его могут обвинить в жестоком обращении или просто неэтичности, и считает, что ничего не нарушил, ведь все происходило "в легальном поле".

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Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

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Ранее Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.