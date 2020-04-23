РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11528 посетителей онлайн
Новости
13 256 82

Дети на съемках "Дау. Дегенерация" плакали не от боли, - режиссер Хржановский

Дети на съемках

Никаких опытов над детьми никто не ставил, их плач — это естественная реакция младенцев на окружающий мир. С детьми находились медсестры и нянечки, а съемки проходили "в легальном поле".

Об этом российский режиссер Илья Хржановский заявил в программе "Осторожно, Собчак", информирует Цензор.НЕТ.

"Над ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами находились медсестры и нянечки — это видно в кадре. Когда младенцы плакали, когда их, там, переодевали, что в принципе свойственно, как мы с тобой знаем, как родители младенцев. Да? И плач этот не означает выражение боли, а просто реакцию на мир", — сказал режиссер.

Он подтвердил, что дети, задействованные в съемках, действительно сироты из соцучреждения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию

"Это были младенцы из детского дома. Это были младенцы, от которых отказались родители. И мне было важно как раз показать этих младенцев, разных, в том числе младенцев, которые не были абсолютно здоровы. Но это опять-таки согласовано с врачами, со всякими учреждениями. Но мне было важно показать вот эту хрупкость человека, из которого непонятно, что может вырасти", — пояснил Хржановский.

От отметил, что не думал, что его могут обвинить в жестоком обращении или просто неэтичности, и считает, что ничего не нарушил, ведь все происходило "в легальном поле".

Также на Цензор.НЕТ: По факту пыток над несовершеннолетними во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" зарегистрировано уголовное производство, - ОГП

Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Читайте также: Обвинения в адрес Хржановского субъективны и эмоциональны. Ждем результатов расследования, - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

Ранее Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Автор: 

дети (6573) Хржановский Илья (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Гордон в своей, родной компании.
Почему своих детей не предоставил кацапу?
У него их пятеро.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:43 Ответить
+19
https://www.facebook.com/serhiyprytula/?__tn__=kCH-R&eid=ARC1FX9m7QiEtzou-rgSlcOGr_8vb_jlkE01CwsNL4Elye1UmRtVJVHBKNoXoVOl9i8vxyGpXKptwkpl&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAld7kBZ73Hywgf_dSa4LhIP3XPYBNRDUxz9J8AoKcPIO2CC-AZP1_hJ2-gDOvFU5CNvr2LZj2gJDL6gTxGBQzMhoZN1mxa4Vp7c8gdNTpM9qMHkX0lWcknc-kvhP52Ojj6Ou9ESQaCsNiuIp97e8Nd2zzUDsYhufbE7-GySxBkMSHMjhWZWOis9quLZ3LXZPPDMeQwM5oNwsqef9h83aXyICc90wCSX-dTep55ntM1lsUE0oAo4DPcr1zts0DCFwWrTAgZozoykQC1KJiFswuPHyqaOSJTsT3fvCykiiJZUqWvrFtqEDIZfmmmF81DANYUqUa1DdpX0ekAtRjwSA Сергій Притула - офіційна сторінка
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/2886911284718328?__xts__%5B0%5D=68.ARAld7kBZ73Hywgf_dSa4LhIP3XPYBNRDUxz9J8AoKcPIO2CC-AZP1_hJ2-gDOvFU5CNvr2LZj2gJDL6gTxGBQzMhoZN1mxa4Vp7c8gdNTpM9qMHkX0lWcknc-kvhP52Ojj6Ou9ESQaCsNiuIp97e8Nd2zzUDsYhufbE7-GySxBkMSHMjhWZWOis9quLZ3LXZPPDMeQwM5oNwsqef9h83aXyICc90wCSX-dTep55ntM1lsUE0oAo4DPcr1zts0DCFwWrTAgZozoykQC1KJiFswuPHyqaOSJTsT3fvCykiiJZUqWvrFtqEDIZfmmmF81DANYUqUa1DdpX0ekAtRjwSA&__tn__=H-R 23 год · https://www.facebook.com/igor.lyashenko.3#

місце, де під час окупації Києва було розстріляно більше 150 тисяч людей. Євреїв, ромів, українців. Десятки тисяч вбитих нацистами. Це місце - наша спільна травма.
І саме тут має постати Меморіал Бабиного Яру. Проект довготривалий, він пройшов безліч стадій обговорень та експертиз, в тому числі міжнародних, аж раптом в цьому проекті на запрошення російських олігархів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.
Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення Меморіалу у Києві з'явилось стільки росіян, які будуть вирішувати якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.
Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності!
Зараз варто трішки прискіпливіше розглянути постать нового художнього керівника Меморіалу. Постать режисера Хржановського.
Цей режисер відомий лише одним фільмом - «Дау». Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм справді роблять боляче. Дуже боляче. Фактично над людьми в цьому кіно безжально знущаються заради задоволення якихось психопатичних потреб режисера Хржановського.
Хочете приклад? У фільми Дау дівчину реально ґвалтують пляшкою. В інтерв'ю російському РБК Хржановський відкинув претензії в негуманності, а сцену зґвалтування пляшкою він прокоментував ось так: «А "мучается" - это что? …Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя… А что такое "на самом деле?"».
Одна із французьких кінозірок, з якою спілкувались журналісти французького Le Monde відмовилась від роботи з Хржановським, побачивши його фільм, який мала дублювати, цитую: «Я не можу цього дозволити. Ця жінка страждає насправді!» - кричала вона на режисера. «Та насрати, вона всього лише проститутка, котру я знайшов в БДСМ-борделі», - відповів Хржановський».
"Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя…"
Квантовий садист Хржановський на цьому, звичайно не зупинився.
У його фільмі також мучать дітей. Немовлят! Саме про це написала Яніна Соколова і закликала відреагувати нашого уповноваженого з прав дітей та поліцію, відреагувати на факти насильства російського режисера. Чому на це має реагувати українські чиновники та правоохоронці? Тому що російський режисер використав у своєму кіно українських дітей з сиротниців.
Хржановський у кіно знущався над українськими сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами та антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати Меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання та вбивства нацистів.
С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!
І навіть це не кінець історії. Я познайомився з "концепцією", яку запропонував Хржановський для Меморіалу. І в мене склалось враження, що його мета - переплюнути знущання над немовлятами.
Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - убивць.
Хржановський відверто каже, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту, з історії злочину нацистів проти людяності, він хоче розповісти українцям історію унікального особливого "українського Голокосту". Відчуваєте? Київ - українська столиця. Злочини - нацистів. Тому росіянин розкаже про "особливий український Голокост".
Бабин Яр - це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні, а не тільки людям на знімальному майданчику.
Я закликаю керівників та членів наглядової ради Меморіалу відреагувати негайно. І відреагувати не вступаючи в полеміку про мистецтво, а відразу звільнивши з посади цього Хржанівського. Бо це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати.
А дискусії про мистецтво ми перенесемо на інший раз, я, наприклад, знаю історію про художника, який розпочав світову війну, давайте його призначимо посмертно керівником десь в росії, тим більше, що якийсь час цей художник дуже плідно співпрацював з СРСР, правонаступником якого стала расєюшка.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:00 Ответить
+14
Засудить и запретить въезд этому уроду навсегда.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.facebook.com/serhiyprytula/?__tn__=kCH-R&eid=ARC1FX9m7QiEtzou-rgSlcOGr_8vb_jlkE01CwsNL4Elye1UmRtVJVHBKNoXoVOl9i8vxyGpXKptwkpl&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAld7kBZ73Hywgf_dSa4LhIP3XPYBNRDUxz9J8AoKcPIO2CC-AZP1_hJ2-gDOvFU5CNvr2LZj2gJDL6gTxGBQzMhoZN1mxa4Vp7c8gdNTpM9qMHkX0lWcknc-kvhP52Ojj6Ou9ESQaCsNiuIp97e8Nd2zzUDsYhufbE7-GySxBkMSHMjhWZWOis9quLZ3LXZPPDMeQwM5oNwsqef9h83aXyICc90wCSX-dTep55ntM1lsUE0oAo4DPcr1zts0DCFwWrTAgZozoykQC1KJiFswuPHyqaOSJTsT3fvCykiiJZUqWvrFtqEDIZfmmmF81DANYUqUa1DdpX0ekAtRjwSA Сергій Притула - офіційна сторінка
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/2886911284718328?__xts__%5B0%5D=68.ARAld7kBZ73Hywgf_dSa4LhIP3XPYBNRDUxz9J8AoKcPIO2CC-AZP1_hJ2-gDOvFU5CNvr2LZj2gJDL6gTxGBQzMhoZN1mxa4Vp7c8gdNTpM9qMHkX0lWcknc-kvhP52Ojj6Ou9ESQaCsNiuIp97e8Nd2zzUDsYhufbE7-GySxBkMSHMjhWZWOis9quLZ3LXZPPDMeQwM5oNwsqef9h83aXyICc90wCSX-dTep55ntM1lsUE0oAo4DPcr1zts0DCFwWrTAgZozoykQC1KJiFswuPHyqaOSJTsT3fvCykiiJZUqWvrFtqEDIZfmmmF81DANYUqUa1DdpX0ekAtRjwSA&__tn__=H-R 23 год · https://www.facebook.com/igor.lyashenko.3#

місце, де під час окупації Києва було розстріляно більше 150 тисяч людей. Євреїв, ромів, українців. Десятки тисяч вбитих нацистами. Це місце - наша спільна травма.
І саме тут має постати Меморіал Бабиного Яру. Проект довготривалий, він пройшов безліч стадій обговорень та експертиз, в тому числі міжнародних, аж раптом в цьому проекті на запрошення російських олігархів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.
Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення Меморіалу у Києві з'явилось стільки росіян, які будуть вирішувати якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.
Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності!
Зараз варто трішки прискіпливіше розглянути постать нового художнього керівника Меморіалу. Постать режисера Хржановського.
Цей режисер відомий лише одним фільмом - «Дау». Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм справді роблять боляче. Дуже боляче. Фактично над людьми в цьому кіно безжально знущаються заради задоволення якихось психопатичних потреб режисера Хржановського.
Хочете приклад? У фільми Дау дівчину реально ґвалтують пляшкою. В інтерв'ю російському РБК Хржановський відкинув претензії в негуманності, а сцену зґвалтування пляшкою він прокоментував ось так: «А "мучается" - это что? …Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя… А что такое "на самом деле?"».
Одна із французьких кінозірок, з якою спілкувались журналісти французького Le Monde відмовилась від роботи з Хржановським, побачивши його фільм, який мала дублювати, цитую: «Я не можу цього дозволити. Ця жінка страждає насправді!» - кричала вона на режисера. «Та насрати, вона всього лише проститутка, котру я знайшов в БДСМ-борделі», - відповів Хржановський».
"Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя…"
Квантовий садист Хржановський на цьому, звичайно не зупинився.
У його фільмі також мучать дітей. Немовлят! Саме про це написала Яніна Соколова і закликала відреагувати нашого уповноваженого з прав дітей та поліцію, відреагувати на факти насильства російського режисера. Чому на це має реагувати українські чиновники та правоохоронці? Тому що російський режисер використав у своєму кіно українських дітей з сиротниців.
Хржановський у кіно знущався над українськими сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами та антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати Меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання та вбивства нацистів.
С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!
І навіть це не кінець історії. Я познайомився з "концепцією", яку запропонував Хржановський для Меморіалу. І в мене склалось враження, що його мета - переплюнути знущання над немовлятами.
Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - убивць.
Хржановський відверто каже, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту, з історії злочину нацистів проти людяності, він хоче розповісти українцям історію унікального особливого "українського Голокосту". Відчуваєте? Київ - українська столиця. Злочини - нацистів. Тому росіянин розкаже про "особливий український Голокост".
Бабин Яр - це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні, а не тільки людям на знімальному майданчику.
Я закликаю керівників та членів наглядової ради Меморіалу відреагувати негайно. І відреагувати не вступаючи в полеміку про мистецтво, а відразу звільнивши з посади цього Хржанівського. Бо це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати.
А дискусії про мистецтво ми перенесемо на інший раз, я, наприклад, знаю історію про художника, який розпочав світову війну, давайте його призначимо посмертно керівником десь в росії, тим більше, що якийсь час цей художник дуже плідно співпрацював з СРСР, правонаступником якого стала расєюшка.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:00 Ответить
http://kinosoyuz.com/news/?pub=2285

"Ответ российских кинематографистов украинским коллегам.
На вечер 8 марта под письмом поставлено более 120 подписей...
Upd (13.03) На момент отправки письма было собрано 169 подписей. На данный момент их уже больше 200.

Дорогие друзья и коллеги!
С болью прочли ваше письмо и выслушали ваше обращение. Вы справедливо говорите о беспрецедентной антиукраинской кампании, развязанной российскими государственными каналами и о народном восстании против позорного режима Януковича.

Мы, как и вы, категорически против лжи в освещении судьбоносных для Украины событий и тем более против российской военной интервенции в Украину. Нас слишком многое связывает, чтобы мы поверили состряпанной пропаганде.

Поэтому отвечаем лаконично и недвусмысленно: не сомневайтесь в нас.
Мы на стороне правды и мы с вами!

Андрей Прошкин
Андрей Смирнов
Виталий Манский
Борис Хлебников
Эльдар Рязанов
Эмма Абайдуллина
Лия Ахеджакова

....
Илья Хржановский

....."
показать весь комментарий
23.04.2020 21:17 Ответить
Засудити агресію росії проти України це не подвиг, це звичайна реакція будь якої нормальної людини. Але серед тих хто підписав петицію могли бути і агенти ФСБ, які підписували не тому що вони проти агресії, а тому що ФСБ наказало підписати щоб бути в рядах опозиції! Але потім ці фейкові опозиціонери йдуть виконувати завдання ФСБ в Україні і спотворювати історичну правду і створювати проросійські міфи!
показать весь комментарий
23.04.2020 22:09 Ответить
"Дау. Дегенерация" - шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон. "По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка Источник: Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов. Источник: https://censor.net/n3190711
показать весь комментарий
23.04.2020 19:36 Ответить
https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html
Приклад їх творчості. Одразу перематуйте на 42:42 і насолоджуйтесь переглядом продуктом дегенератів.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:38 Ответить
Да. Это явный перебор. А что тогда порно -- высокое искусство?
показать весь комментарий
23.04.2020 19:51 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2020 20:09 Ответить
На то воно і артхаус. У Ларса фон Трієра сцени ще скандальніші є, але він обвішаний призами, як вулична собака блохами.
показать весь комментарий
23.04.2020 21:02 Ответить
Спасибо за ссылку. Не фильм, а реальный треш!!!!
К искуству это не имеет никакого отношения.
показать весь комментарий
24.04.2020 00:05 Ответить
Гордон в своей, родной компании.
Почему своих детей не предоставил кацапу?
У него их пятеро.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:43 Ответить
нe п'ятeро, а вжe сім. Богом вибрана нація має збільшувати популяцію. Цe ви, гоі, скорочуйтeсь.

https://glavcom.ua/amp/ru/news/gordon-stal-otcom-v-sedmoy-raz-632407.html
показать весь комментарий
23.04.2020 21:19 Ответить
Питання, дe подівався так рeкламований на каналі Мeртвячука ним Смeшко? Чи відняв він відсотки у інших проукраінських сил? Чому Смeшко нe ходить на eфіри зараз, нe виступає із заявами? І хто Гордону вірить після його гадалок та пірамідок...
показать весь комментарий
23.04.2020 21:23 Ответить
Вірять. Висуванець Г-на зібрав більше мільйона голосів на президентських виборах. Населення, що обирає маріонеток, яких нав'язують йому аферисти Г-ни через зомбоящик, буде жити так, як заслуговує.
показать весь комментарий
23.04.2020 21:58 Ответить
Эти все по фамильно названные подонки - отбросы даже не человеческие. Не удивляюсь, что именно харьковский сиротинець предоставил детейт.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:54 Ответить
кроме всего прочего, а кто гонорар получил за детей, интересно...

Поведают ли нам список этих "всяких инстанций?"
показать весь комментарий
23.04.2020 19:28 Ответить
Засудить и запретить въезд этому уроду навсегда.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:28 Ответить
За что засудить? Фильм снят 11 лет назад, сюжет никак не касается современной Украины. Этика? Тогда создателей "Списка Шиндлера" и других подобных лент вообще надо повесить публично. Просто дура генпрокурор вытаскивает из архивов какие-то бумажки и тянет всё, что может быть резонансным.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:44 Ответить
Тогда надо выбрать время и посмотреть. Только там 6 часов !!! Думаю он есть в сети.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:47 Ответить
Надо обладать недюжей фантазией, чтобы сделать вывод, что детей на самом деле пытали. Да, в сети есть. Тяжелый, как и большинство фильмов о той эпохе. Жуткий даже.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:53 Ответить
Жуткий как "Человеческая многоножка"?
показать весь комментарий
23.04.2020 20:15 Ответить
Не смотрю ужастики. А Дау- психологический триллер, местами отвратительный и жуткий.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:19 Ответить
"Многожопка" - то зовсім інший різновид жаху. Тут не можна порівнювати холодне зі слизьким.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:28 Ответить
Нещодавно передивився американський фільм кінця 70-х під назвою "Джонні узяв зброю" (фільм став культовим завдяки знаменитій баладі Metallica - One). Вперше дивився його ще у віці близько 20 років - пам'ятаю, після перегляду кілька днів сидів у глухій депресії та дудлив алкоголь, щоб впоратися з панічними атаками. Оце справді ЖЕСТЬ.

З відгуків:

"Джонни взял ружье" - один из самых страшных фильмов, снятых за всю историю кино. Но это не хоррор, и даже не триллер. Страшны в нем не мясные картины, которые в фильме отсутствуют, а страшен сюжет. Это печальнейшая драма, история человека, который потерял все (и это не метафора). Трудно представить себе судьбу более страшную и жизнь более обреченную. Такие фильмы меняют сознание раз и навсегда.

Скандализующий. Провокационный. Шокирующий фильм. И ранящий в самое сердце не спецэффектами, не изощрённой жестокостью, а сырой жизненной правдой. В ленте режиссер даже не пытался давить на жалость. Слезы польются рекой не от грусти, не от тоски и не от жалости. А от горьких криков возмущения внутри, от несправедливости и от вскрывшихся в подсознании архаичных страхов. Вместе с Джонни мы кричим внутри, не в силах выдавить слово, и мы не грустим, мы боимся до крика, до исступления, до битья головой в стену. Потому что такое может случиться, и такое случается, но о таких историях знают только медсестры, которым приказано молчать, и службы, которым плевать на милосердие.

Неизвестный солдат №47. Ранен в последний день Первой Мировой. Руки и ноги оторваны взрывом. Вместо лица - одна огромная влажная дыра. Нет глаз, носа, челюстей, барабанные перепонки лопнули от взрыва. Дыхание через пластиковый клапан. Еда подается из капельницы. Отходы выводятся через трубку.
Но внутри этого куска мяса по-прежнему живёт разум, у которого обрублены все контакты с реальным миром. Джонни слеп, глух, нем, лишен обоняния и вкуса. Доступно лишь осязание, вибрации, ощущения тепла или холода.
Разум не поймёт, где он оказался. Это рай? Ад? Или дурной сон, от которого невозможно проснуться?
"Джонни" способен вогнать в депрессию всерьёз и надолго. Кино буквально сочится отчаянием, а концовка такая, что остается только взять пистолет и застрелиться.
Впрочем, у людей иного мировоззрения (я отношу себя к ним) может наблюдаться иная реакция - радость. Беспричинная. Просто за то, что у тебя есть глаза, лицо, руки и ноги. А твой разум не пойман в капкан.
Пробирающее кино.
К чёрту все оценки.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:20 Ответить
Такие фильмы действительно действуют на психику. В свое время Список Шиндлера я не смогла с первого раза досмотреть до конца.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:41 Ответить
Є ще чимось подібний фільм "Скафандр та *********", знятий за автобіографічною книгою. Тобто не вигаданий сюжет, а чиста правда. Але "Джонні..." жахливіший, бо у головного героя не було навіть того, що залишилось у Жана-Домініка - зору та слуху...

"Скафандр и бабочка" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Le scaphandre et le papillon) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC художественный фильм режиссёра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD Джулиана Шнабеля , вышедший на экраны в https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 2007 году . Фильм рассказывает о 43-летнем редакторе журнала https://ru.wikipedia.org/wiki/ELLE ELLE https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA Жане-Доминике Боби , перенёсшем сильнейший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 инсульт , в результате которого он был полностью парализован. Сценарий фильма основан на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0) автобиографической книге Боби.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8 Жан-Доминик Боби , редактор журнала https://ru.wikipedia.org/wiki/ELLE Elle France , 8 декабря 1995 году в возрасте 43 лет перенёс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 инсульт . Через двадцать дней Боби вышел из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0 комы и обнаружил, что у него парализовано всё тело, кроме левого глаза. Врачи в клинике придумали специальный алфавит для Боби. Подмигивая оставшимся непарализованным левым глазом, когда сидящий рядом человек называл нужную букву, Жан-Доминик рассказал всё о своем внутреннем мире, начиная с психологической пытки, из-за того что ты заперт внутри собственного тела, и заканчивая воображаемыми историями о мирах, которые он посещал лишь в своих мечтах. Жан-Доминик таким образом стал надиктовывать книгу. 9 марта 1997 года, спустя два дня после её публикации, он умер от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F пневмонии .
показать весь комментарий
23.04.2020 20:55 Ответить
Попробую посмотреть. Хотя негатива сейчас и так выше крыши.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:58 Ответить
"Джонні узяв зброю" сильніше. До речі, свого часу він мені допоміг перенести травму хребта (півтора місяці у ліжку, і потім близько місяця знову вчився ходити).
Але згадував "Джонні..." і одразу розумів, що мій трабл - зуйня у порівнянні з його безвихіддю (ще й без жодної можливості навіть самовистругатися).
показать весь комментарий
23.04.2020 21:14 Ответить
(пардон, не кінця 70-х, а 1971. Але наприкінці 80-х фільм став знаменитим завдяки згаданим Metallica)
показать весь комментарий
23.04.2020 20:24 Ответить
Дай своих попользовать, если есть, тогда будешь делать выводы.
показать весь комментарий
23.04.2020 22:15 Ответить
Если такой "натурализм", как и здесь -- это уж слишком.

https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html
показать весь комментарий
23.04.2020 19:52 Ответить
Фильм этого цикла.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:59 Ответить
Та воно більше двох годин іде , на якій хвилині ? Бо повністю дивись всю цю галіматью не хочу .
показать весь комментарий
23.04.2020 20:03 Ответить
42.42.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:09 Ответить
Фігня якась , грають погано , але ї.уться по-справжньому ....
показать весь комментарий
23.04.2020 20:39 Ответить
Это один из фрагментов. Там и хуже есть.
показать весь комментарий
23.04.2020 22:07 Ответить
Дякую .
показать весь комментарий
23.04.2020 20:39 Ответить
Фильм Украино-Российский снят во время российско-украинской войны . С Гитлером фильмов не снимали зато с Путлером. Позор!!!

Жанр: https://filmix.co/drama Драмы , https://filmix.co/otechestvennye Отечественные
Показ Мир: 26 февраля 2020
Страна:https://filmix.co/films/c34 Украина , https://filmix.co/films/c6 Россия , https://filmix.co/films/c3 Германия , https://filmix.co/films/c13 Великобритания
Год:https://filmix.co/filmy/y2020 2020
Смотреть подробнее: https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html
показать весь комментарий
23.04.2020 20:27 Ответить
Фильм снят в 2009. Вернее, эта конкретная серия. А Вы дали дату показа. Там больше 10 сюжетов/фильмов и не все еще даже получили прокатные удостоверения.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:38 Ответить
это тот фильм, который на годовщину Зеленского сняли?
показать весь комментарий
23.04.2020 19:28 Ответить
Важно что он конкретно делал в кадре с детьми. Иначе его не посадить.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:30 Ответить
зараза кацапская рекой хлынула изза поребрика.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:32 Ответить
"Харьковский период съёмок занял около года - с июня 2008 по май 2009"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дау_(фильм)#Съёмки_в_Харькове
показать весь комментарий
23.04.2020 19:38 Ответить
и шо,от этого он перестает быть заразой?
показать весь комментарий
23.04.2020 19:41 Ответить
Харьков - один из самых ватных городов Украины.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:58 Ответить
"кастинг прошли около 50 тысяч харьковчан"

Какой-то город актеров-любителей.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:03 Ответить
Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию/ Хржановский будет потерпевшим.Как Денис Ермак.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:33 Ответить
Если он и Собчак родители младенцев, то почему своего не взял и у Ксении не одолжил?
Интересно, что ответила бы Собчак на подобное предложение "режиссера"?!!!
показать весь комментарий
23.04.2020 19:34 Ответить
***** тоже говорит, что МН17, то не из-за них...
показать весь комментарий
23.04.2020 19:38 Ответить
Будь-яке насильство, навіть імітаційне, навіть ще слабо усвідомлене цими дітлахами, може потім зробити цих дітей інвалідами. Пропоную режисерів роздягти наголо й посадити в клітку, привинтивши до їхньої тупої голови дроти. Те саме зробити з усіма "співгероями", не залежно від їхніх посад. А щодо замовників "фільма" - скористатися заочним судочинством чи оголосити у розшук як неонацистів і маніяків.
показать весь комментарий
23.04.2020 19:59 Ответить
Чёт мне его рожа не нравится. Чисто по Ламброзо...
показать весь комментарий
23.04.2020 20:00 Ответить
ежай **** в росию или лучше в Израиль там тебе су ка башку за еврейских детей быстро отшибут -вылупок слов нет
показать весь комментарий
23.04.2020 20:01 Ответить
А про бутылку забыл, извращенец? Неужто память коротка стала, или тоже изменяет?
показать весь комментарий
23.04.2020 20:01 Ответить
гуманітарноінжерений проект підвищеного цинізму

Я, здається, знаю, яким буде Меморіал Голокосту у Бабиному Ярі. Це той, який фінансують росіяни Хан та Фрідман. І, якщо правильно розумію, на нас усіх чекає великий і скажений п….ць. Побоювання і раніше були, але вони стосувалися російського фінансування. Та це не найстрашніше.
Два слова, про джерело моїх припущень. Подивилася 8 перших годин фільму "https://gazeta.ua/articles/np/_nasillya-nad-ditmi-u-filmi-dau-degeneraciya-prokuratura-vidkrila-dva-provadzhennya-18-/961779 Дау " Іллі Хржановського. Він же - недавно призначений арт-директор Меморіалу. Після призначення частина людей встигла звідти звільнитися в "нєдоумєнії".
Так от, ось вам мої обережні прогнози про Меморіал. Наголошую - базовані на фільмі та ідеях режисера, він же арт-директор.
Ходити музеєм і читати інфу про загиблих - це олдскул. Це звично, нудно і не дає відвідувачам справжнього розуміння трагедії. Ну, так, ми можемо собі уявити, що було страшно, жорстоко, блаблабла. Але найстрашніші історії ніколи не пояснять нам трагедії у Бабиному Ярі. Пояснить лише занурення та особистий досвід. Що відчувала жертва? Що відчував агресор?
Уявіть собі, що вас проводять серією перформенсів. Кожен з яких усе більше і більше викликає толерантність до насильства. З вами працюють спеціальні люди (приміром, колишні кадебісти, неонацисти, учасники допитів на війні). Подати інформацію вони вміють, залежно від психотипу відвідувача. І ось, ви доходите до того, що одягаєте нацистську форму, вам дають спеціальну зброю та пускають на такий собі арт-об'єкт. Це міні-копія урвища з "трупами", ви ходите по них і маєте завдання - застрелити тих, хто рухається. А згодом до вас підходить куратор, ляскає по спині і каже: бачите, як працює людська психологія. Ще недавно ви і не підозрювали, що таке зробите. Тепер знатимете - людину можна змусити до чого-завгодно. - https://gazeta.ua/blog/53266/v-dau-nibi-zasudzhuyetsya-totalitarizm-i-nacizm-ale-rezhiser-diye-timi-zh-metodami
показать весь комментарий
23.04.2020 20:05 Ответить
...Насильство у кіно показували вже по-всякому, а кожен митець прагне нового слова. Хржановський обрав реаліті. Справжні приниження, справжній секс, справжні зґвалтування та побої. Режисер запросив російських неонацистів на чолі з Максимом Марцинкевичем, який зараз сидить у в'язниці. Його адвокат каже, що з ним намагаються навіть нікого не селити у камеру. Марцинкевич по-справжньому ріже свиню, вона хрипить, актори навколо шоковані. Потім свиню розрізають на шматки і готують.
Частина запрошених до зйомок ох..ли та повтікали. Частина лишилася, але потім про все публічно розповіла. Приміром чоловік, який грав французького фізика. Його навмисне напоїли так, щоб він займався сексом на камеру. Взагалі, алкоголь став помічником режисера. У кадрі часто усі бухі і роблять казна-що.

Втім, частина учасників твердить, що на усе була згода. Що ніякого насильства не було. Приміром, сцена залякування кадебістом буфетниці Наташі. Він б'є її, принижує, примушує роздягтися та вводить їй у вагіну пляшку з-під коньяку. Акторка-Наташа каже, що усе було добровільно. Асистента тої ж таки Абрамовіч, який грав психолога, насмерть залякали Марцинкевич з бандою. Чувак всерйоз думав, що його убють через гомофобію.
Чому одні розказують жахи, а інші їх заперечують - питання просте. Я в житті такого бачила пачками. Тому не завадило б навкого цього фільму провести серйозні розслідування.
Всього зняли 700 годин. Їх розділять на окремі фільми, два з яких вже у доступі. "Дау" показували закордоном, глядачі і преса мають дуже полярні погляди - від крайнього засудження до захоплення.
Я особисто дуже люблю тему насильства у мистецтві, завжди її захищаю, якою б жорстокою вона не здавалися. "Дау" мені теоретично теж видався доволі цікавим проєктом. Але. Реальне насильство не можна виправдати нічим. Який би там шедевр не відбувся. Це цілком і повністю неприпустимо.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:08 Ответить
ОЙ вэй, вы такое расскажите я расплачусь, украинцам нельзя одевать форму СС, даже для перфоманса, иначе мы, треклятые шлемазлы, забываем свое место в этом кошерном мире, и перестаем считать Б-гоизб`ганных хозяев - людьми. Нам нельзя вспоминать, как выглядит свобода от иуды. Иначе будет большая война с мировыми иудами.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:14 Ответить
Симулятор нациста? Правоохоронні органи приколу не зрозуміють.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:47 Ответить
помнится у наших, запорожских, казаков была отличная забава для таких как этот творец, "творюга", я бы сказал, забава отражена на на одной из картин с казаком Мамаем и родичем этого садиста. Хочется прямо слямзить у победобесных фразу - "Можем повторить!"
показать весь комментарий
23.04.2020 20:11 Ответить
Это такая типа пиар акция в поддержку фильма? Ведь много где в кино снимают детей и они там плачут, но только об этом фильме столько подробностей этих съемок. Негативный пиар тоже пиар. Не прочитай я этих постов, которых уже много в разных сми, я и не знал что за фильм такой вообще.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:14 Ответить
Надо спросить у этих сирот, как они это пережили ? Что они помнят ? Дети стали известными. Может появятся желающие их усыновить...Эта новость далеко не самая ужасная за сегодня.
показать весь комментарий
23.04.2020 20:16 Ответить
Якась мутна русня знімає фільми в Україні, використовуючи при цьому неволят з дитячого будинку... Точно, дегенерація...
показать весь комментарий
23.04.2020 20:26 Ответить
тем более во время российско-украинской войны.

ДАУ. Наташа
Смотреть подробнее: https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html

Жанр: https://filmix.co/drama Драмы , https://filmix.co/otechestvennye Отечественные
Показ Мир: 26 февраля 2020
Страна:https://filmix.co/films/c34 Украина , https://filmix.co/films/c6 Россия , https://filmix.co/films/c3 Германия , https://filmix.co/films/c13 Великобритания
Год:https://filmix.co/filmy/y2020 2020
Смотреть подробнее: https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.htm
показать весь комментарий
23.04.2020 20:32 Ответить
та шож єта такоє апять маланці з кацапами вінаваті...
показать весь комментарий
23.04.2020 20:30 Ответить
Дети на съемках "Дау. Дегенерация" плакали не от боли, они хотели голосовать на будущих выборах, избиратели будущие избиратели нашего парламентского большинства- режиссер Хржановский
показать весь комментарий
23.04.2020 20:34 Ответить
хорошо, режиссер реально психически болен, а вот те, что были на съемках (Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон)
, те кто давал разрешение снимать детей у них нормально с восприятием творившегося.И ведь у всех есть дети и не по-одному и неужели ни у одного не сжалось сердце глядя на творимую мерзость
показать весь комментарий
23.04.2020 20:35 Ответить
Навіщо цензор розкручує цього критина? навіщо дописи що воно, десь, колись сказало?
показать весь комментарий
23.04.2020 20:48 Ответить
Так берите своих московских младенцев из дома-ребёнка и снимайте. Так нет, у себя побоялись, а над нашими можно и поиздеваться(((
показать весь комментарий
23.04.2020 20:51 Ответить
Немовлята не могли дати усвідомленої згоди на зйомку. Вони в кадрі плачуть, бо перелякані й всім на них насрати, вони не мають батьків. Крапка. Ще не вистачало щоб ви їх болем катували, вилупки
показать весь комментарий
23.04.2020 21:02 Ответить
"а съемки проходили "в легальном поле".Источник: https://censor.net/n3191139"
нацистские концлагеря и гулаг тоже были в легальном поле )))
показать весь комментарий
23.04.2020 21:10 Ответить
Вы бы лучше Ермаков посадили или хотя бы расследовали все это.
Нашли чем заняться в прокуратуре...
показать весь комментарий
23.04.2020 21:15 Ответить
Детей использовать,как реквизит. Ну, не *****...
показать весь комментарий
23.04.2020 21:16 Ответить
Иногда то, что норовят сейчас назвать арт-хаусом, просто откровенное...фекалия словом. А уж растягивать её на 6 часов...Это значит, что режиссёру просто нечего сказать зрителям.
показать весь комментарий
23.04.2020 21:19 Ответить
В топку шитофских ублюдков
показать весь комментарий
23.04.2020 21:25 Ответить
А от чего,от счастья? Что их снимает великий кацапский рижысер?
показать весь комментарий
23.04.2020 21:30 Ответить
А мона чтобы это недоделанное плакало или рыдало а лучше просило о том чтобы его пристрелили
показать весь комментарий
23.04.2020 22:14 Ответить
Придурки! Подняли шум на ровном месте Никогда грудничков не видели??? Они так орут, что голова лопается, редко когда спокойные дети бывают. В основном это почти постоянный крик и плачь, и это нормально. Мой, например так голосил, что все 9 этажей просыпались...и что? Мамочки со мной согласятся.
Ничего,к году спокойнее стал, и вырос здоровым, умным, красивым. Жестокое обращение говорите???.. ))))
показать весь комментарий
23.04.2020 23:29 Ответить
наши дети не плачут. зрада. зе виноват всегда.
показать весь комментарий
23.04.2020 23:54 Ответить
 
 