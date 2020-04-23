Діти на зйомках "Дау. Дегенерація" плакали не від болю, - режисер Хржановський

Ніяких дослідів над дітьми ніхто не ставив, їхній плач - це природна реакція немовлят на навколишній світ. З дітьми були медсестри і нянечки, а зйомки проходили "в легальному полі".

Про це російський режисер Ілля Хржановський заявив у програмі "Обережно, Собчак", інформує Цензор.НЕТ.

"З ними нічого не робили, жодних дослідів. З усіма цими немовлятами були медсестри і нянечки - це видно в кадрі. Коли діти плакали, коли їх, там, переодягали, що в принципі властиво, як ми з тобою знаємо, як батьки немовлят. Так? І плач цей не означає вираз болю, а просто реакцію на світ", - сказав режисер.

Він підтвердив, що діти, задіяні в зйомках, справді сироти з соцзакладу.

"Це були немовлята з дитячого будинку. Це були немовлята, від яких відмовилися батьки. І мені було важливо саме показати цих немовлят, різних, зокрема немовлят, які не були абсолютно здорові. Але це знову-таки погоджено з лікарями, з різними установами. Але мені було важливо показати ось цю крихкість людини, з якої незрозуміло, що може вирости", - пояснив Хржановський.

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Від зазначив, що не думав, що його можуть звинуватити в жорстокому поводженні або просто неетичності, і вважає, що нічого не порушив, адже все відбувалося "в легальному полі".

Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження у ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.

Раніше Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.

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