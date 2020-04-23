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Діти на зйомках "Дау. Дегенерація" плакали не від болю, - режисер Хржановський

Діти на зйомках

Ніяких дослідів над дітьми ніхто не ставив, їхній плач - це природна реакція немовлят на навколишній світ. З дітьми були медсестри і нянечки, а зйомки проходили "в легальному полі".

Про це російський режисер Ілля Хржановський заявив у програмі "Обережно, Собчак", інформує Цензор.НЕТ.

"З ними нічого не робили, жодних дослідів. З усіма цими немовлятами були медсестри і нянечки - це видно в кадрі. Коли діти плакали, коли їх, там, переодягали, що в принципі властиво, як ми з тобою знаємо, як батьки немовлят. Так? І плач цей не означає вираз болю, а просто реакцію на світ", - сказав режисер.

Він підтвердив, що діти, задіяні в зйомках, справді сироти з соцзакладу.

"Це були немовлята з дитячого будинку. Це були немовлята, від яких відмовилися батьки. І мені було важливо саме показати цих немовлят, різних, зокрема немовлят, які не були абсолютно здорові. Але це знову-таки погоджено з лікарями, з різними установами. Але мені було важливо показати ось цю крихкість людини, з якої незрозуміло, що може вирости", - пояснив Хржановський.

Читайте також: Звинувачення на адресу Хржановського суб'єктивні та емоційні. Чекаємо результатів розслідування, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"

Від зазначив, що не думав, що його можуть звинуватити в жорстокому поводженні або просто неетичності, і вважає, що нічого не порушив, адже все відбувалося "в легальному полі".

Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження у ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.

Раніше Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До програми Берлінського кінофестивалю внесли два фільми з проєкту "Дау" режисера Хржановського. Стрічки заборонено в РФ

Автор: 

діти (5148) Хржановський Ілля (13)


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Топ коментарі
+25
Гордон в своей, родной компании.
Почему своих детей не предоставил кацапу?
У него их пятеро.
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23.04.2020 19:43 Відповісти
+19
https://www.facebook.com/serhiyprytula/?__tn__=kCH-R&eid=ARC1FX9m7QiEtzou-rgSlcOGr_8vb_jlkE01CwsNL4Elye1UmRtVJVHBKNoXoVOl9i8vxyGpXKptwkpl&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAld7kBZ73Hywgf_dSa4LhIP3XPYBNRDUxz9J8AoKcPIO2CC-AZP1_hJ2-gDOvFU5CNvr2LZj2gJDL6gTxGBQzMhoZN1mxa4Vp7c8gdNTpM9qMHkX0lWcknc-kvhP52Ojj6Ou9ESQaCsNiuIp97e8Nd2zzUDsYhufbE7-GySxBkMSHMjhWZWOis9quLZ3LXZPPDMeQwM5oNwsqef9h83aXyICc90wCSX-dTep55ntM1lsUE0oAo4DPcr1zts0DCFwWrTAgZozoykQC1KJiFswuPHyqaOSJTsT3fvCykiiJZUqWvrFtqEDIZfmmmF81DANYUqUa1DdpX0ekAtRjwSA Сергій Притула - офіційна сторінка
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місце, де під час окупації Києва було розстріляно більше 150 тисяч людей. Євреїв, ромів, українців. Десятки тисяч вбитих нацистами. Це місце - наша спільна травма.
І саме тут має постати Меморіал Бабиного Яру. Проект довготривалий, він пройшов безліч стадій обговорень та експертиз, в тому числі міжнародних, аж раптом в цьому проекті на запрошення російських олігархів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.
Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення Меморіалу у Києві з'явилось стільки росіян, які будуть вирішувати якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.
Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності!
Зараз варто трішки прискіпливіше розглянути постать нового художнього керівника Меморіалу. Постать режисера Хржановського.
Цей режисер відомий лише одним фільмом - «Дау». Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм справді роблять боляче. Дуже боляче. Фактично над людьми в цьому кіно безжально знущаються заради задоволення якихось психопатичних потреб режисера Хржановського.
Хочете приклад? У фільми Дау дівчину реально ґвалтують пляшкою. В інтерв'ю російському РБК Хржановський відкинув претензії в негуманності, а сцену зґвалтування пляшкою він прокоментував ось так: «А "мучается" - это что? …Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя… А что такое "на самом деле?"».
Одна із французьких кінозірок, з якою спілкувались журналісти французького Le Monde відмовилась від роботи з Хржановським, побачивши його фільм, який мала дублювати, цитую: «Я не можу цього дозволити. Ця жінка страждає насправді!» - кричала вона на режисера. «Та насрати, вона всього лише проститутка, котру я знайшов в БДСМ-борделі», - відповів Хржановський».
"Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя…"
Квантовий садист Хржановський на цьому, звичайно не зупинився.
У його фільмі також мучать дітей. Немовлят! Саме про це написала Яніна Соколова і закликала відреагувати нашого уповноваженого з прав дітей та поліцію, відреагувати на факти насильства російського режисера. Чому на це має реагувати українські чиновники та правоохоронці? Тому що російський режисер використав у своєму кіно українських дітей з сиротниців.
Хржановський у кіно знущався над українськими сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами та антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати Меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання та вбивства нацистів.
С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!
І навіть це не кінець історії. Я познайомився з "концепцією", яку запропонував Хржановський для Меморіалу. І в мене склалось враження, що його мета - переплюнути знущання над немовлятами.
Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - убивць.
Хржановський відверто каже, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту, з історії злочину нацистів проти людяності, він хоче розповісти українцям історію унікального особливого "українського Голокосту". Відчуваєте? Київ - українська столиця. Злочини - нацистів. Тому росіянин розкаже про "особливий український Голокост".
Бабин Яр - це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні, а не тільки людям на знімальному майданчику.
Я закликаю керівників та членів наглядової ради Меморіалу відреагувати негайно. І відреагувати не вступаючи в полеміку про мистецтво, а відразу звільнивши з посади цього Хржанівського. Бо це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати.
А дискусії про мистецтво ми перенесемо на інший раз, я, наприклад, знаю історію про художника, який розпочав світову війну, давайте його призначимо посмертно керівником десь в росії, тим більше, що якийсь час цей художник дуже плідно співпрацював з СРСР, правонаступником якого стала расєюшка.
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23.04.2020 20:00 Відповісти
+14
Засудить и запретить въезд этому уроду навсегда.
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23.04.2020 19:28 Відповісти
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місце, де під час окупації Києва було розстріляно більше 150 тисяч людей. Євреїв, ромів, українців. Десятки тисяч вбитих нацистами. Це місце - наша спільна травма.
І саме тут має постати Меморіал Бабиного Яру. Проект довготривалий, він пройшов безліч стадій обговорень та експертиз, в тому числі міжнародних, аж раптом в цьому проекті на запрошення російських олігархів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.
Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення Меморіалу у Києві з'явилось стільки росіян, які будуть вирішувати якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.
Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності!
Зараз варто трішки прискіпливіше розглянути постать нового художнього керівника Меморіалу. Постать режисера Хржановського.
Цей режисер відомий лише одним фільмом - «Дау». Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм справді роблять боляче. Дуже боляче. Фактично над людьми в цьому кіно безжально знущаються заради задоволення якихось психопатичних потреб режисера Хржановського.
Хочете приклад? У фільми Дау дівчину реально ґвалтують пляшкою. В інтерв'ю російському РБК Хржановський відкинув претензії в негуманності, а сцену зґвалтування пляшкою він прокоментував ось так: «А "мучается" - это что? …Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя… А что такое "на самом деле?"».
Одна із французьких кінозірок, з якою спілкувались журналісти французького Le Monde відмовилась від роботи з Хржановським, побачивши його фільм, який мала дублювати, цитую: «Я не можу цього дозволити. Ця жінка страждає насправді!» - кричала вона на режисера. «Та насрати, вона всього лише проститутка, котру я знайшов в БДСМ-борделі», - відповів Хржановський».
"Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя…"
Квантовий садист Хржановський на цьому, звичайно не зупинився.
У його фільмі також мучать дітей. Немовлят! Саме про це написала Яніна Соколова і закликала відреагувати нашого уповноваженого з прав дітей та поліцію, відреагувати на факти насильства російського режисера. Чому на це має реагувати українські чиновники та правоохоронці? Тому що російський режисер використав у своєму кіно українських дітей з сиротниців.
Хржановський у кіно знущався над українськими сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами та антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати Меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання та вбивства нацистів.
С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!
І навіть це не кінець історії. Я познайомився з "концепцією", яку запропонував Хржановський для Меморіалу. І в мене склалось враження, що його мета - переплюнути знущання над немовлятами.
Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - убивць.
Хржановський відверто каже, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту, з історії злочину нацистів проти людяності, він хоче розповісти українцям історію унікального особливого "українського Голокосту". Відчуваєте? Київ - українська столиця. Злочини - нацистів. Тому росіянин розкаже про "особливий український Голокост".
Бабин Яр - це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні, а не тільки людям на знімальному майданчику.
Я закликаю керівників та членів наглядової ради Меморіалу відреагувати негайно. І відреагувати не вступаючи в полеміку про мистецтво, а відразу звільнивши з посади цього Хржанівського. Бо це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати.
А дискусії про мистецтво ми перенесемо на інший раз, я, наприклад, знаю історію про художника, який розпочав світову війну, давайте його призначимо посмертно керівником десь в росії, тим більше, що якийсь час цей художник дуже плідно співпрацював з СРСР, правонаступником якого стала расєюшка.
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23.04.2020 20:00 Відповісти
http://kinosoyuz.com/news/?pub=2285

"Ответ российских кинематографистов украинским коллегам.
На вечер 8 марта под письмом поставлено более 120 подписей...
Upd (13.03) На момент отправки письма было собрано 169 подписей. На данный момент их уже больше 200.

Дорогие друзья и коллеги!
С болью прочли ваше письмо и выслушали ваше обращение. Вы справедливо говорите о беспрецедентной антиукраинской кампании, развязанной российскими государственными каналами и о народном восстании против позорного режима Януковича.

Мы, как и вы, категорически против лжи в освещении судьбоносных для Украины событий и тем более против российской военной интервенции в Украину. Нас слишком многое связывает, чтобы мы поверили состряпанной пропаганде.

Поэтому отвечаем лаконично и недвусмысленно: не сомневайтесь в нас.
Мы на стороне правды и мы с вами!

Андрей Прошкин
Андрей Смирнов
Виталий Манский
Борис Хлебников
Эльдар Рязанов
Эмма Абайдуллина
Лия Ахеджакова

....
Илья Хржановский

....."
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23.04.2020 21:17 Відповісти
Засудити агресію росії проти України це не подвиг, це звичайна реакція будь якої нормальної людини. Але серед тих хто підписав петицію могли бути і агенти ФСБ, які підписували не тому що вони проти агресії, а тому що ФСБ наказало підписати щоб бути в рядах опозиції! Але потім ці фейкові опозиціонери йдуть виконувати завдання ФСБ в Україні і спотворювати історичну правду і створювати проросійські міфи!
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23.04.2020 22:09 Відповісти
"Дау. Дегенерация" - шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон. "По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка Источник: Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов. Источник: https://censor.net/n3190711
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23.04.2020 19:36 Відповісти
https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html
Приклад їх творчості. Одразу перематуйте на 42:42 і насолоджуйтесь переглядом продуктом дегенератів.
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23.04.2020 19:38 Відповісти
Да. Это явный перебор. А что тогда порно -- высокое искусство?
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23.04.2020 19:51 Відповісти
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23.04.2020 20:09 Відповісти
На то воно і артхаус. У Ларса фон Трієра сцени ще скандальніші є, але він обвішаний призами, як вулична собака блохами.
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23.04.2020 21:02 Відповісти
Спасибо за ссылку. Не фильм, а реальный треш!!!!
К искуству это не имеет никакого отношения.
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24.04.2020 00:05 Відповісти
Гордон в своей, родной компании.
Почему своих детей не предоставил кацапу?
У него их пятеро.
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23.04.2020 19:43 Відповісти
нe п'ятeро, а вжe сім. Богом вибрана нація має збільшувати популяцію. Цe ви, гоі, скорочуйтeсь.

https://glavcom.ua/amp/ru/news/gordon-stal-otcom-v-sedmoy-raz-632407.html
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23.04.2020 21:19 Відповісти
Питання, дe подівався так рeкламований на каналі Мeртвячука ним Смeшко? Чи відняв він відсотки у інших проукраінських сил? Чому Смeшко нe ходить на eфіри зараз, нe виступає із заявами? І хто Гордону вірить після його гадалок та пірамідок...
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23.04.2020 21:23 Відповісти
Вірять. Висуванець Г-на зібрав більше мільйона голосів на президентських виборах. Населення, що обирає маріонеток, яких нав'язують йому аферисти Г-ни через зомбоящик, буде жити так, як заслуговує.
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23.04.2020 21:58 Відповісти
Эти все по фамильно названные подонки - отбросы даже не человеческие. Не удивляюсь, что именно харьковский сиротинець предоставил детейт.
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23.04.2020 19:54 Відповісти
кроме всего прочего, а кто гонорар получил за детей, интересно...

Поведают ли нам список этих "всяких инстанций?"
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23.04.2020 19:28 Відповісти
Засудить и запретить въезд этому уроду навсегда.
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23.04.2020 19:28 Відповісти
За что засудить? Фильм снят 11 лет назад, сюжет никак не касается современной Украины. Этика? Тогда создателей "Списка Шиндлера" и других подобных лент вообще надо повесить публично. Просто дура генпрокурор вытаскивает из архивов какие-то бумажки и тянет всё, что может быть резонансным.
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23.04.2020 19:44 Відповісти
Тогда надо выбрать время и посмотреть. Только там 6 часов !!! Думаю он есть в сети.
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23.04.2020 19:47 Відповісти
Надо обладать недюжей фантазией, чтобы сделать вывод, что детей на самом деле пытали. Да, в сети есть. Тяжелый, как и большинство фильмов о той эпохе. Жуткий даже.
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23.04.2020 19:53 Відповісти
Жуткий как "Человеческая многоножка"?
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23.04.2020 20:15 Відповісти
Не смотрю ужастики. А Дау- психологический триллер, местами отвратительный и жуткий.
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23.04.2020 20:19 Відповісти
"Многожопка" - то зовсім інший різновид жаху. Тут не можна порівнювати холодне зі слизьким.
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23.04.2020 20:28 Відповісти
Нещодавно передивився американський фільм кінця 70-х під назвою "Джонні узяв зброю" (фільм став культовим завдяки знаменитій баладі Metallica - One). Вперше дивився його ще у віці близько 20 років - пам'ятаю, після перегляду кілька днів сидів у глухій депресії та дудлив алкоголь, щоб впоратися з панічними атаками. Оце справді ЖЕСТЬ.

З відгуків:

"Джонни взял ружье" - один из самых страшных фильмов, снятых за всю историю кино. Но это не хоррор, и даже не триллер. Страшны в нем не мясные картины, которые в фильме отсутствуют, а страшен сюжет. Это печальнейшая драма, история человека, который потерял все (и это не метафора). Трудно представить себе судьбу более страшную и жизнь более обреченную. Такие фильмы меняют сознание раз и навсегда.

Скандализующий. Провокационный. Шокирующий фильм. И ранящий в самое сердце не спецэффектами, не изощрённой жестокостью, а сырой жизненной правдой. В ленте режиссер даже не пытался давить на жалость. Слезы польются рекой не от грусти, не от тоски и не от жалости. А от горьких криков возмущения внутри, от несправедливости и от вскрывшихся в подсознании архаичных страхов. Вместе с Джонни мы кричим внутри, не в силах выдавить слово, и мы не грустим, мы боимся до крика, до исступления, до битья головой в стену. Потому что такое может случиться, и такое случается, но о таких историях знают только медсестры, которым приказано молчать, и службы, которым плевать на милосердие.

Неизвестный солдат №47. Ранен в последний день Первой Мировой. Руки и ноги оторваны взрывом. Вместо лица - одна огромная влажная дыра. Нет глаз, носа, челюстей, барабанные перепонки лопнули от взрыва. Дыхание через пластиковый клапан. Еда подается из капельницы. Отходы выводятся через трубку.
Но внутри этого куска мяса по-прежнему живёт разум, у которого обрублены все контакты с реальным миром. Джонни слеп, глух, нем, лишен обоняния и вкуса. Доступно лишь осязание, вибрации, ощущения тепла или холода.
Разум не поймёт, где он оказался. Это рай? Ад? Или дурной сон, от которого невозможно проснуться?
"Джонни" способен вогнать в депрессию всерьёз и надолго. Кино буквально сочится отчаянием, а концовка такая, что остается только взять пистолет и застрелиться.
Впрочем, у людей иного мировоззрения (я отношу себя к ним) может наблюдаться иная реакция - радость. Беспричинная. Просто за то, что у тебя есть глаза, лицо, руки и ноги. А твой разум не пойман в капкан.
Пробирающее кино.
К чёрту все оценки.
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23.04.2020 20:20 Відповісти
Такие фильмы действительно действуют на психику. В свое время Список Шиндлера я не смогла с первого раза досмотреть до конца.
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23.04.2020 20:41 Відповісти
Є ще чимось подібний фільм "Скафандр та *********", знятий за автобіографічною книгою. Тобто не вигаданий сюжет, а чиста правда. Але "Джонні..." жахливіший, бо у головного героя не було навіть того, що залишилось у Жана-Домініка - зору та слуху...

"Скафандр и бабочка" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Le scaphandre et le papillon) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC художественный фильм режиссёра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD Джулиана Шнабеля , вышедший на экраны в https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 2007 году . Фильм рассказывает о 43-летнем редакторе журнала https://ru.wikipedia.org/wiki/ELLE ELLE https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA Жане-Доминике Боби , перенёсшем сильнейший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 инсульт , в результате которого он был полностью парализован. Сценарий фильма основан на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0) автобиографической книге Боби.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8 Жан-Доминик Боби , редактор журнала https://ru.wikipedia.org/wiki/ELLE Elle France , 8 декабря 1995 году в возрасте 43 лет перенёс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82 инсульт . Через двадцать дней Боби вышел из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0 комы и обнаружил, что у него парализовано всё тело, кроме левого глаза. Врачи в клинике придумали специальный алфавит для Боби. Подмигивая оставшимся непарализованным левым глазом, когда сидящий рядом человек называл нужную букву, Жан-Доминик рассказал всё о своем внутреннем мире, начиная с психологической пытки, из-за того что ты заперт внутри собственного тела, и заканчивая воображаемыми историями о мирах, которые он посещал лишь в своих мечтах. Жан-Доминик таким образом стал надиктовывать книгу. 9 марта 1997 года, спустя два дня после её публикации, он умер от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F пневмонии .
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23.04.2020 20:55 Відповісти
Попробую посмотреть. Хотя негатива сейчас и так выше крыши.
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23.04.2020 20:58 Відповісти
"Джонні узяв зброю" сильніше. До речі, свого часу він мені допоміг перенести травму хребта (півтора місяці у ліжку, і потім близько місяця знову вчився ходити).
Але згадував "Джонні..." і одразу розумів, що мій трабл - зуйня у порівнянні з його безвихіддю (ще й без жодної можливості навіть самовистругатися).
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23.04.2020 21:14 Відповісти
(пардон, не кінця 70-х, а 1971. Але наприкінці 80-х фільм став знаменитим завдяки згаданим Metallica)
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23.04.2020 20:24 Відповісти
Дай своих попользовать, если есть, тогда будешь делать выводы.
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23.04.2020 22:15 Відповісти
Если такой "натурализм", как и здесь -- это уж слишком.

https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html
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23.04.2020 19:52 Відповісти
Фильм этого цикла.
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23.04.2020 19:59 Відповісти
Та воно більше двох годин іде , на якій хвилині ? Бо повністю дивись всю цю галіматью не хочу .
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23.04.2020 20:03 Відповісти
42.42.
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23.04.2020 20:09 Відповісти
Фігня якась , грають погано , але ї.уться по-справжньому ....
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23.04.2020 20:39 Відповісти
Это один из фрагментов. Там и хуже есть.
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23.04.2020 22:07 Відповісти
Дякую .
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23.04.2020 20:39 Відповісти
Фильм Украино-Российский снят во время российско-украинской войны . С Гитлером фильмов не снимали зато с Путлером. Позор!!!

Жанр: https://filmix.co/drama Драмы , https://filmix.co/otechestvennye Отечественные
Показ Мир: 26 февраля 2020
Страна:https://filmix.co/films/c34 Украина , https://filmix.co/films/c6 Россия , https://filmix.co/films/c3 Германия , https://filmix.co/films/c13 Великобритания
Год:https://filmix.co/filmy/y2020 2020
Смотреть подробнее: https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html
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23.04.2020 20:27 Відповісти
Фильм снят в 2009. Вернее, эта конкретная серия. А Вы дали дату показа. Там больше 10 сюжетов/фильмов и не все еще даже получили прокатные удостоверения.
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23.04.2020 20:38 Відповісти
это тот фильм, который на годовщину Зеленского сняли?
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23.04.2020 19:28 Відповісти
Важно что он конкретно делал в кадре с детьми. Иначе его не посадить.
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23.04.2020 19:30 Відповісти
зараза кацапская рекой хлынула изза поребрика.
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23.04.2020 19:32 Відповісти
"Харьковский период съёмок занял около года - с июня 2008 по май 2009"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#%D0%A1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Дау_(фильм)#Съёмки_в_Харькове
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23.04.2020 19:38 Відповісти
и шо,от этого он перестает быть заразой?
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23.04.2020 19:41 Відповісти
Харьков - один из самых ватных городов Украины.
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23.04.2020 19:58 Відповісти
"кастинг прошли около 50 тысяч харьковчан"

Какой-то город актеров-любителей.
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23.04.2020 20:03 Відповісти
Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию/ Хржановский будет потерпевшим.Как Денис Ермак.
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23.04.2020 19:33 Відповісти
Если он и Собчак родители младенцев, то почему своего не взял и у Ксении не одолжил?
Интересно, что ответила бы Собчак на подобное предложение "режиссера"?!!!
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23.04.2020 19:34 Відповісти
***** тоже говорит, что МН17, то не из-за них...
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23.04.2020 19:38 Відповісти
Будь-яке насильство, навіть імітаційне, навіть ще слабо усвідомлене цими дітлахами, може потім зробити цих дітей інвалідами. Пропоную режисерів роздягти наголо й посадити в клітку, привинтивши до їхньої тупої голови дроти. Те саме зробити з усіма "співгероями", не залежно від їхніх посад. А щодо замовників "фільма" - скористатися заочним судочинством чи оголосити у розшук як неонацистів і маніяків.
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23.04.2020 19:59 Відповісти
Чёт мне его рожа не нравится. Чисто по Ламброзо...
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23.04.2020 20:00 Відповісти
ежай **** в росию или лучше в Израиль там тебе су ка башку за еврейских детей быстро отшибут -вылупок слов нет
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23.04.2020 20:01 Відповісти
А про бутылку забыл, извращенец? Неужто память коротка стала, или тоже изменяет?
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23.04.2020 20:01 Відповісти
гуманітарноінжерений проект підвищеного цинізму

Я, здається, знаю, яким буде Меморіал Голокосту у Бабиному Ярі. Це той, який фінансують росіяни Хан та Фрідман. І, якщо правильно розумію, на нас усіх чекає великий і скажений п….ць. Побоювання і раніше були, але вони стосувалися російського фінансування. Та це не найстрашніше.
Два слова, про джерело моїх припущень. Подивилася 8 перших годин фільму "https://gazeta.ua/articles/np/_nasillya-nad-ditmi-u-filmi-dau-degeneraciya-prokuratura-vidkrila-dva-provadzhennya-18-/961779 Дау " Іллі Хржановського. Він же - недавно призначений арт-директор Меморіалу. Після призначення частина людей встигла звідти звільнитися в "нєдоумєнії".
Так от, ось вам мої обережні прогнози про Меморіал. Наголошую - базовані на фільмі та ідеях режисера, він же арт-директор.
Ходити музеєм і читати інфу про загиблих - це олдскул. Це звично, нудно і не дає відвідувачам справжнього розуміння трагедії. Ну, так, ми можемо собі уявити, що було страшно, жорстоко, блаблабла. Але найстрашніші історії ніколи не пояснять нам трагедії у Бабиному Ярі. Пояснить лише занурення та особистий досвід. Що відчувала жертва? Що відчував агресор?
Уявіть собі, що вас проводять серією перформенсів. Кожен з яких усе більше і більше викликає толерантність до насильства. З вами працюють спеціальні люди (приміром, колишні кадебісти, неонацисти, учасники допитів на війні). Подати інформацію вони вміють, залежно від психотипу відвідувача. І ось, ви доходите до того, що одягаєте нацистську форму, вам дають спеціальну зброю та пускають на такий собі арт-об'єкт. Це міні-копія урвища з "трупами", ви ходите по них і маєте завдання - застрелити тих, хто рухається. А згодом до вас підходить куратор, ляскає по спині і каже: бачите, як працює людська психологія. Ще недавно ви і не підозрювали, що таке зробите. Тепер знатимете - людину можна змусити до чого-завгодно. - https://gazeta.ua/blog/53266/v-dau-nibi-zasudzhuyetsya-totalitarizm-i-nacizm-ale-rezhiser-diye-timi-zh-metodami
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23.04.2020 20:05 Відповісти
...Насильство у кіно показували вже по-всякому, а кожен митець прагне нового слова. Хржановський обрав реаліті. Справжні приниження, справжній секс, справжні зґвалтування та побої. Режисер запросив російських неонацистів на чолі з Максимом Марцинкевичем, який зараз сидить у в'язниці. Його адвокат каже, що з ним намагаються навіть нікого не селити у камеру. Марцинкевич по-справжньому ріже свиню, вона хрипить, актори навколо шоковані. Потім свиню розрізають на шматки і готують.
Частина запрошених до зйомок ох..ли та повтікали. Частина лишилася, але потім про все публічно розповіла. Приміром чоловік, який грав французького фізика. Його навмисне напоїли так, щоб він займався сексом на камеру. Взагалі, алкоголь став помічником режисера. У кадрі часто усі бухі і роблять казна-що.

Втім, частина учасників твердить, що на усе була згода. Що ніякого насильства не було. Приміром, сцена залякування кадебістом буфетниці Наташі. Він б'є її, принижує, примушує роздягтися та вводить їй у вагіну пляшку з-під коньяку. Акторка-Наташа каже, що усе було добровільно. Асистента тої ж таки Абрамовіч, який грав психолога, насмерть залякали Марцинкевич з бандою. Чувак всерйоз думав, що його убють через гомофобію.
Чому одні розказують жахи, а інші їх заперечують - питання просте. Я в житті такого бачила пачками. Тому не завадило б навкого цього фільму провести серйозні розслідування.
Всього зняли 700 годин. Їх розділять на окремі фільми, два з яких вже у доступі. "Дау" показували закордоном, глядачі і преса мають дуже полярні погляди - від крайнього засудження до захоплення.
Я особисто дуже люблю тему насильства у мистецтві, завжди її захищаю, якою б жорстокою вона не здавалися. "Дау" мені теоретично теж видався доволі цікавим проєктом. Але. Реальне насильство не можна виправдати нічим. Який би там шедевр не відбувся. Це цілком і повністю неприпустимо.
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23.04.2020 20:08 Відповісти
ОЙ вэй, вы такое расскажите я расплачусь, украинцам нельзя одевать форму СС, даже для перфоманса, иначе мы, треклятые шлемазлы, забываем свое место в этом кошерном мире, и перестаем считать Б-гоизб`ганных хозяев - людьми. Нам нельзя вспоминать, как выглядит свобода от иуды. Иначе будет большая война с мировыми иудами.
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23.04.2020 20:14 Відповісти
Симулятор нациста? Правоохоронні органи приколу не зрозуміють.
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23.04.2020 20:47 Відповісти
помнится у наших, запорожских, казаков была отличная забава для таких как этот творец, "творюга", я бы сказал, забава отражена на на одной из картин с казаком Мамаем и родичем этого садиста. Хочется прямо слямзить у победобесных фразу - "Можем повторить!"
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23.04.2020 20:11 Відповісти
Это такая типа пиар акция в поддержку фильма? Ведь много где в кино снимают детей и они там плачут, но только об этом фильме столько подробностей этих съемок. Негативный пиар тоже пиар. Не прочитай я этих постов, которых уже много в разных сми, я и не знал что за фильм такой вообще.
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23.04.2020 20:14 Відповісти
Надо спросить у этих сирот, как они это пережили ? Что они помнят ? Дети стали известными. Может появятся желающие их усыновить...Эта новость далеко не самая ужасная за сегодня.
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23.04.2020 20:16 Відповісти
Якась мутна русня знімає фільми в Україні, використовуючи при цьому неволят з дитячого будинку... Точно, дегенерація...
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23.04.2020 20:26 Відповісти
тем более во время российско-украинской войны.

ДАУ. Наташа
Смотреть подробнее: https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html

Жанр: https://filmix.co/drama Драмы , https://filmix.co/otechestvennye Отечественные
Показ Мир: 26 февраля 2020
Страна:https://filmix.co/films/c34 Украина , https://filmix.co/films/c6 Россия , https://filmix.co/films/c3 Германия , https://filmix.co/films/c13 Великобритания
Год:https://filmix.co/filmy/y2020 2020
Смотреть подробнее: https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.htm
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23.04.2020 20:32 Відповісти
та шож єта такоє апять маланці з кацапами вінаваті...
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23.04.2020 20:30 Відповісти
Дети на съемках "Дау. Дегенерация" плакали не от боли, они хотели голосовать на будущих выборах, избиратели будущие избиратели нашего парламентского большинства- режиссер Хржановский
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23.04.2020 20:34 Відповісти
хорошо, режиссер реально психически болен, а вот те, что были на съемках (Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон)
, те кто давал разрешение снимать детей у них нормально с восприятием творившегося.И ведь у всех есть дети и не по-одному и неужели ни у одного не сжалось сердце глядя на творимую мерзость
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23.04.2020 20:35 Відповісти
Навіщо цензор розкручує цього критина? навіщо дописи що воно, десь, колись сказало?
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23.04.2020 20:48 Відповісти
Так берите своих московских младенцев из дома-ребёнка и снимайте. Так нет, у себя побоялись, а над нашими можно и поиздеваться(((
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23.04.2020 20:51 Відповісти
Немовлята не могли дати усвідомленої згоди на зйомку. Вони в кадрі плачуть, бо перелякані й всім на них насрати, вони не мають батьків. Крапка. Ще не вистачало щоб ви їх болем катували, вилупки
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23.04.2020 21:02 Відповісти
"а съемки проходили "в легальном поле".Источник: https://censor.net/n3191139"
нацистские концлагеря и гулаг тоже были в легальном поле )))
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23.04.2020 21:10 Відповісти
Вы бы лучше Ермаков посадили или хотя бы расследовали все это.
Нашли чем заняться в прокуратуре...
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23.04.2020 21:15 Відповісти
Детей использовать,как реквизит. Ну, не *****...
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23.04.2020 21:16 Відповісти
Иногда то, что норовят сейчас назвать арт-хаусом, просто откровенное...фекалия словом. А уж растягивать её на 6 часов...Это значит, что режиссёру просто нечего сказать зрителям.
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23.04.2020 21:19 Відповісти
В топку шитофских ублюдков
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23.04.2020 21:25 Відповісти
А от чего,от счастья? Что их снимает великий кацапский рижысер?
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23.04.2020 21:30 Відповісти
А мона чтобы это недоделанное плакало или рыдало а лучше просило о том чтобы его пристрелили
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23.04.2020 22:14 Відповісти
Придурки! Подняли шум на ровном месте Никогда грудничков не видели??? Они так орут, что голова лопается, редко когда спокойные дети бывают. В основном это почти постоянный крик и плачь, и это нормально. Мой, например так голосил, что все 9 этажей просыпались...и что? Мамочки со мной согласятся.
Ничего,к году спокойнее стал, и вырос здоровым, умным, красивым. Жестокое обращение говорите???.. ))))
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23.04.2020 23:29 Відповісти
наши дети не плачут. зрада. зе виноват всегда.
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23.04.2020 23:54 Відповісти
 
 