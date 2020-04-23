Звинувачення на адресу Хржановського суб'єктивні та емоційні. Чекаємо результатів розслідування, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"
Благодійний фонд "Меморіальний центр Голокосту" Бабин Яр "виступив із заявою з приводу звинувачень на адресу художнього керівника проєкту режисера Іллі Хржановського.
Заяву опубліковано на сайті Фонду, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Ілля Хржановський - російський режисер і продюсер. З грудня 2019 року - художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", створення якого частково фінансують російські бізнесмени Павло Фукс, Герман Хан і Михайло Фрідман, а також Віктор Пінчук. 22 квітня відкрито кримінальне провадження за фактом можливого насильства над немовлятами, взятими з дитбудинку, під час зйомок фільму в 2011 році.
"Фонд стоїть на позиції загальнолюдських цінностей. Його основна мета – створення меморіального центру та гідне вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, а також сприяння гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту. Фонд працює над реалізацією численних культурних, історичних, видавничих проектів. Одна з його задач — привернути увагу суспільства до загроз тоталітарної, екстремістської, нацистської та расистської ідеологій, підтримуючи при цьому культурні, етнічні, релігійні та соціальні відмінності; показати значимість спадщини й пам'яті в процесі побудови демократичного суспільства та мирного майбутнього", - йдеться в зверненні.
У Центрі наголошують, що не можуть давати професійну оцінку фільімам Хржановського і методам і прийомам, за якими вони створені. Відзначається важливість розслідування і відповідної експертизи, якщо така буде призначена.
"Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер. Свобода та гідність людини, її життя та її права є найвищими цінностями. Меморіальний центр захищав і захищатиме ці цінності і сповідує їх в своїй діяльності. Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях. Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів".
Художній керівник Ілля Хржановський був залучений до роботи Фонду в кінці 2019 року. Він відомий своїми кінематографічними проектами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство. З позиції наглядової ради фонду, до складу якої, зокрема, входять авторитетні діячі культури та правозахисники, така людина могла б запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проекту", - заявили в Центрі.
Наразі команда Фонду разом з Хржановським працюють над концепцією майбутнього меморіального центру в Бабиному Яру.
Центр закликає ЗМІ та громадськість "бути об'єктивними і зваженими в поширенні коментарів щодо роботи Фонду і усвідомлювати, що Меморіальний центр "Бабин Яр" і проект "Дау" - це абсолютно різні проекти".
Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження у ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіціі в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.
Раніше Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.
"Дау" - міжнародний художній проєкт, створений за участю державних європейських культурних фондів. Він поєднав у собі кіно, науку, перфоманс, релігію, художні експерименти, літературу та архітектуру.
"Дау. Дегенерація" - шестигодинна стрічка про інститут, який уособлює радянське суспільство. Безліч сцен фільму знімалися в Харкові. Участь у зйомках взяли, зокрема, Михайло Бродський, Нестор Шуфрич, Михайло Добкін і Дмитро Гордон.
Творців "Дау" неодноразово звинувачували в порушеннях етики і нелюдське ставлення до учасників. Фактично все насильство, що відбувається у фільмі, було справжнім, а не постановочним. До виконання ролей НКВДистів режисер залучив російських неонацистів. Однак компанія-виробник і сам режисер це спростовували.
Кошти на виробництво "Дау" спочатку виділило Міністерство культури РФ, але їх довелося повернути через зрив термінів виробництва. Українське Державне агентство з питань кіно вклало у виробництво фільму понад 5 млн гривень, і його комісія схвалила і високо оцінила стрічку в квітні 2018 року. За заявою Держкіно, під час доперегляду скандальні моменти не демонструвалися. Остаточну версію фільму Хржановський так і не представив Держкіно, в зв'язку з чим тривають суди з приводу стягнення з компанії-виробника пені.
Прем'єра фільму відбулася в 2019 році, в показаному на екрані матеріалі є зазначені сцени, які викликають питання з приводу прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
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Дякуючи Яніні Соколовій дізнався про жах, який тихо відбувався останніми місяцями в Києві. Це історія про Меморіал Бабиного Яру. Місце нашої спільної трагедії, місце, де під час окупації Києва було розстріляно більше 150 тисяч людей. Євреїв, ромів, українців. Десятки тисяч вбитих нацистами. Це місце - наша спільна травма.
І саме тут має постати Меморіал Бабиного Яру. Проект довготривалий, він пройшов безліч стадій обговорень та експертиз, в тому числі міжнародних, аж раптом в цьому проекті на запрошення російських олігархів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.
Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення Меморіалу у Києві з'явилось стільки росіян, які будуть вирішувати якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.
Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності!
Зараз варто трішки прискіпливіше розглянути постать нового художнього керівника Меморіалу. Постать режисера Хржановського.
Цей режисер відомий лише одним фільмом - «Дау». Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм справді роблять боляче. Дуже боляче. Фактично над людьми в цьому кіно безжально знущаються заради задоволення якихось психопатичних потреб режисера Хржановського.
Хочете приклад? У фільми Дау дівчину реально ґвалтують пляшкою. В інтерв'ю російському РБК Хржановський відкинув претензії в негуманності, а сцену зґвалтування пляшкою він прокоментував ось так: «А "мучается" - это что? …Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя… А что такое "на самом деле?"».
Одна із французьких кінозірок, з якою спілкувались журналісти французького Le Monde відмовилась від роботи з Хржановським, побачивши його фільм, який мала дублювати, цитую: «Я не можу цього дозволити. Ця жінка страждає насправді!» - кричала вона на режисера. «Та насрати, вона всього лише проститутка, котру я знайшов в БДСМ-борделі», - відповів Хржановський».
"Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя…"
Квантовий садист Хржановський на цьому, звичайно не зупинився.
У його фільмі також мучать дітей. Немовлят! Саме про це написала Яніна Соколова і закликала відреагувати нашого уповноваженого з прав дітей та поліцію, відреагувати на факти насильства російського режисера. Чому на це має реагувати українські чиновники та правоохоронці? Тому що російський режисер використав у своєму кіно українських дітей з сиротниців.
Хржановський у кіно знущався над українськими сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами та антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати Меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання та вбивства нацистів.
С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!
І навіть це не кінець історії. Я познайомився з "концепцією", яку запропонував Хржановський для Меморіалу. І в мене склалось враження, що його мета - переплюнути знущання над немовлятами.
Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - убивць.
Хржановський відверто каже, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту, з історії злочину нацистів проти людяності, він хоче розповісти українцям історію унікального особливого "українського Голокосту". Відчуваєте? Київ - українська столиця. Злочини - нацистів. Тому росіянин розкаже про "особливий український Голокост".
Бабин Яр - це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні, а не тільки людям на знімальному майданчику.
Я закликаю керівників та членів наглядової ради Меморіалу відреагувати негайно. І відреагувати не вступаючи в полеміку про мистецтво, а відразу звільнивши з посади цього Хржанівського. Бо це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати.
А дискусії про мистецтво ми перенесемо на інший раз, я, наприклад, знаю історію про художника, який розпочав світову війну, давайте його призначимо посмертно керівником десь в росії, тим більше, що якийсь час цей художник дуже плідно співпрацював з СРСР, правонаступником якого стала расєюшка.
тут его не обвинять тут 3.14дить надо
"Бабий Яр" это по-сути кладбище - место массовых расстрелов . И в друг у него появляется такой деятель как "художественный руководитель" !
Ещё бы назначили "распорядителя карнавала" ...
Да и вообще -- какое-то софкоидное отношение пусть даже и к проститутке . Где бы он её не нашёл . В личной жизни может и он сам себе что угодно в дупу вставлять ...
А на экране - хера лысого !
Или может на истфаке ?!
Как раз в преступления большевизма даже школьников посвящают .
Итак 1. Как долго продержались бы в своих креслах чиновники в Израиле после разрешения на съемку фильма режиссеру из Палестины на территории Израиля?
2. Как отреагировало бы еврейское общество, узнав что в съемках фильма в сценах насилия в качестве актеров привлекались сироты(если таковые есть в Израиле, информацией не владею), еврейские женщины?
3. После обнародованой информации продолжил ли бы фонд совместную работу с этим режиссером?
Странно другое, что тот кто пишет статьи от имени "института мировой политики" с трудом представляет что есть собой американская система образования , охватывающая 90% всех развитых стран .