Звинувачення на адресу Хржановського суб'єктивні та емоційні. Чекаємо результатів розслідування, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"

Благодійний фонд "Меморіальний центр Голокосту" Бабин Яр "виступив із заявою з приводу звинувачень на адресу художнього керівника проєкту режисера Іллі Хржановського.

Заяву опубліковано на сайті Фонду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Ілля Хржановський - російський режисер і продюсер. З грудня 2019 року - художній керівник Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", створення якого частково фінансують російські бізнесмени Павло Фукс, Герман Хан і Михайло Фрідман, а також Віктор Пінчук. 22 квітня відкрито кримінальне провадження за фактом можливого насильства над немовлятами, взятими з дитбудинку, під час зйомок фільму в 2011 році.

"Фонд стоїть на позиції загальнолюдських цінностей. Його основна мета – створення меморіального центру та гідне вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, а також сприяння гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту. Фонд працює над реалізацією численних культурних, історичних, видавничих проектів. Одна з його задач — привернути увагу суспільства до загроз тоталітарної, екстремістської, нацистської та расистської ідеологій, підтримуючи при цьому культурні, етнічні, релігійні та соціальні відмінності; показати значимість спадщини й пам'яті в процесі побудови демократичного суспільства та мирного майбутнього", - йдеться в зверненні.

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У Центрі наголошують, що не можуть давати професійну оцінку фільімам Хржановського і методам і прийомам, за якими вони створені. Відзначається важливість розслідування і відповідної експертизи, якщо така буде призначена.

"Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер. Свобода та гідність людини, її життя та її права є найвищими цінностями. Меморіальний центр захищав і захищатиме ці цінності і сповідує їх в своїй діяльності. Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях. Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів".

Художній керівник Ілля Хржановський був залучений до роботи Фонду в кінці 2019 року. Він відомий своїми кінематографічними проектами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство. З позиції наглядової ради фонду, до складу якої, зокрема, входять авторитетні діячі культури та правозахисники, така людина могла б запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проекту", - заявили в Центрі.

Наразі команда Фонду разом з Хржановським працюють над концепцією майбутнього меморіального центру в Бабиному Яру.

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Центр закликає ЗМІ та громадськість "бути об'єктивними і зваженими в поширенні коментарів щодо роботи Фонду і усвідомлювати, що Меморіальний центр "Бабин Яр" і проект "Дау" - це абсолютно різні проекти".

Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження у ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіціі в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.

Раніше Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.

"Дау" - міжнародний художній проєкт, створений за участю державних європейських культурних фондів. Він поєднав у собі кіно, науку, перфоманс, релігію, художні експерименти, літературу та архітектуру.

"Дау. Дегенерація" - шестигодинна стрічка про інститут, який уособлює радянське суспільство. Безліч сцен фільму знімалися в Харкові. Участь у зйомках взяли, зокрема, Михайло Бродський, Нестор Шуфрич, Михайло Добкін і Дмитро Гордон.

Творців "Дау" неодноразово звинувачували в порушеннях етики і нелюдське ставлення до учасників. Фактично все насильство, що відбувається у фільмі, було справжнім, а не постановочним. До виконання ролей НКВДистів режисер залучив російських неонацистів. Однак компанія-виробник і сам режисер це спростовували.

Кошти на виробництво "Дау" спочатку виділило Міністерство культури РФ, але їх довелося повернути через зрив термінів виробництва. Українське Державне агентство з питань кіно вклало у виробництво фільму понад 5 млн гривень, і його комісія схвалила і високо оцінила стрічку в квітні 2018 року. За заявою Держкіно, під час доперегляду скандальні моменти не демонструвалися. Остаточну версію фільму Хржановський так і не представив Держкіно, в зв'язку з чим тривають суди з приводу стягнення з компанії-виробника пені.

Прем'єра фільму відбулася в 2019 році, в показаному на екрані матеріалі є зазначені сцени, які викликають питання з приводу прав людини.