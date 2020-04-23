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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине COVID-19 подтвержден у 109 медработников, - ОГА

На Ривненщине COVID-19 подтвержден у 109 медработников, - ОГА

В Ривненской области по состоянию на вечер 23 апреля подтверждено 420 случаев заболевания COVID-19, среди которых 109 – у медицинских работников.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на вечер 23 апреля в Ривненской области подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Таким образом, в области зарегистрировано уже 420 случаев заболевания COVID-19, из них 11 летальных случаев и 41 человек выздоровел.

"Среди больных в области на COVID-19 - 109 медработников. Из них - 74 в Ривненской областной клинической больнице. В том числе 26 инфицированных – врачи", - отметил глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19, - ОГА

Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 72 образца, результаты которых будут известны утром.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1247)


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Вот оно-самое "слабое звено 'нашего социума, во всех смыслах.
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23.04.2020 19:40 Ответить
Вот это настоящая беда, когда инфицировались столько медиков! Это значит, что скоро придется выживать самостоятельно, лечить будет некому да и небезопасно.
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23.04.2020 19:42 Ответить
Слово медиков возьмите в кавычки, а слово будет, вообще, лишнее.
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23.04.2020 19:46 Ответить
Так лікуйся у бабок-ворожок.
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23.04.2020 20:02 Ответить
Это одни и те же бабки.Халат помтирай.
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23.04.2020 20:08 Ответить
 
 