На Ривненщине COVID-19 подтвержден у 109 медработников, - ОГА

В Ривненской области по состоянию на вечер 23 апреля подтверждено 420 случаев заболевания COVID-19, среди которых 109 – у медицинских работников.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на вечер 23 апреля в Ривненской области подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Таким образом, в области зарегистрировано уже 420 случаев заболевания COVID-19, из них 11 летальных случаев и 41 человек выздоровел.

"Среди больных в области на COVID-19 - 109 медработников. Из них - 74 в Ривненской областной клинической больнице. В том числе 26 инфицированных – врачи", - отметил глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19, - ОГА

Сейчас на проверке в Ривненском областном лабораторном центре 72 образца, результаты которых будут известны утром.