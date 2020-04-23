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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині COVID-19 підтверджено у 109 медпрацівників, - ОДА

На Рівненщині COVID-19 підтверджено у 109 медпрацівників, - ОДА

У Рівненській області станом на вечір 23 квітня підтверджено 420 випадків захворювання COVID-19, серед яких 109 - у медичних працівників.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на вечір 23 квітня в Рівненській області підтверджено 18 нових випадків захворювання COVID-19", - написав Коваль на своїй сторінці в Фейсбуці.

Таким чином, в області зареєстровано вже 420 випадків захворювання COVID-19, з них 11 летальних випадків і 41 особа одужала.

"Серед хворих в області на COVID-19 - 109 медпрацівників. З них - 74 в Рівненській обласній клінічній лікарні. Зокрема 26 інфікованих - лікарі", - зазначив голова ОДА.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 72 зразки, результати будуть відомі вранці.

Читайте також: На Рівненщині підтверджено 31 новий випадок захворювання на COVID-19, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1190)


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Вот оно-самое "слабое звено 'нашего социума, во всех смыслах.
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23.04.2020 19:40 Відповісти
Вот это настоящая беда, когда инфицировались столько медиков! Это значит, что скоро придется выживать самостоятельно, лечить будет некому да и небезопасно.
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23.04.2020 19:42 Відповісти
Слово медиков возьмите в кавычки, а слово будет, вообще, лишнее.
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23.04.2020 19:46 Відповісти
Так лікуйся у бабок-ворожок.
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23.04.2020 20:02 Відповісти
Это одни и те же бабки.Халат помтирай.
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23.04.2020 20:08 Відповісти
 
 