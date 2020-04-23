На Рівненщині COVID-19 підтверджено у 109 медпрацівників, - ОДА

У Рівненській області станом на вечір 23 квітня підтверджено 420 випадків захворювання COVID-19, серед яких 109 - у медичних працівників.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на вечір 23 квітня в Рівненській області підтверджено 18 нових випадків захворювання COVID-19", - написав Коваль на своїй сторінці в Фейсбуці.

Таким чином, в області зареєстровано вже 420 випадків захворювання COVID-19, з них 11 летальних випадків і 41 особа одужала.

"Серед хворих в області на COVID-19 - 109 медпрацівників. З них - 74 в Рівненській обласній клінічній лікарні. Зокрема 26 інфікованих - лікарі", - зазначив голова ОДА.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 72 зразки, результати будуть відомі вранці.

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