Кабмин назначил Порхуна первым заместителем министра министерства по делам ветеранов
Кабинет Министров Украины назначил Александра Порхуна первым заместителем Министра по делам ветеранов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Правительственном портале.
"Распоряжением от 22 апреля 2020 № 432-р назначить Порхуна Александра Владимировича первым заместителем Министра по делам ветеранов Украины", - говорится в документе за подписью Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Как известно, Александр Порхун в 2015 году получил звание Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
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При численности более 20 человек, кабинет попросту прекращает выполнять свои функции.
В Украине 15 профильных министерств, возглавляемых министрами, министр кабинета министров, 3 вице-премьер министра и премьер-министр.
Численность кабинета подошла к критической точке: еще одно министерство и кабмин (который и так не работает) просто рухнет.
КомбатыБерезы , Тетеруки-Айдары слилсь в раде быстро под айценюков и прочую срань,
строили кроличию стену аж дымкоромыслом
ну посмотрим на ЭтогоМинистра через месяц,
все станет ясно
и быстро
надеюсь, не посадят, как остальных патриотов.
Забродский его троллит аккуратно. По праву непосредственного командира.
Посмотрим, как Порхун будет работать с Забродским. Тоже был подчинённым.