Кабмин назначил Порхуна первым заместителем министра министерства по делам ветеранов

Кабинет Министров Украины назначил Александра Порхуна первым заместителем Министра по делам ветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Правительственном портале.

"Распоряжением от 22 апреля 2020 № 432-р назначить Порхуна Александра Владимировича первым заместителем Министра по делам ветеранов Украины", - говорится в документе за подписью Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как известно, Александр Порхун в 2015 году получил звание Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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