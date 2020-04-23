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Кабмин назначил Порхуна первым заместителем министра министерства по делам ветеранов

Кабмин назначил Порхуна первым заместителем министра министерства по делам ветеранов

Кабинет Министров Украины назначил Александра Порхуна первым заместителем Министра по делам ветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на Правительственном портале.

"Распоряжением от 22 апреля 2020 № 432-р назначить Порхуна Александра Владимировича первым заместителем Министра по делам ветеранов Украины", - говорится в документе за подписью Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как известно, Александр Порхун в 2015 году получил звание Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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Автор: 

Министерство по делам ветеранов (232) Александр Порхун (17)


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Топ комментарии
+6
шоб ти, хухуйочник, хоч 5 % зробив для захисту України від того, скільки О.Порхун.
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23.04.2020 21:34 Ответить
+4
Щоб тільки цю людину не травмували недоброзичливі чиновники, бо вони гірші, ніж відкриті вороги.
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23.04.2020 21:02 Ответить
+3
Зеленая плесень его использует для пиара, подставит и сольет, обвинив во всех своих грехах...
надеюсь, не посадят, как остальных патриотов.
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23.04.2020 21:24 Ответить
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Щоб тільки цю людину не травмували недоброзичливі чиновники, бо вони гірші, ніж відкриті вороги.
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23.04.2020 21:02 Ответить
Судя по картинке-Ветераны,Вам- ...... ...
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23.04.2020 21:03 Ответить
Я один прочитал фамилию в заголовке как "Порнуха"???
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23.04.2020 21:10 Ответить
шоб ти, хухуйочник, хоч 5 % зробив для захисту України від того, скільки О.Порхун.
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23.04.2020 21:34 Ответить
У даному випадку можна було й промовчати. Навіть якщо так прочитав у першу секунду.
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23.04.2020 22:12 Ответить
походу за 9 месяцев до твоего рождения в вашем городе с гастролями был Петросян
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23.04.2020 22:57 Ответить
Согласно закону Паркинсона, оптимальна численность кабинета 7-9 человек.
При численности более 20 человек, кабинет попросту прекращает выполнять свои функции.
В Украине 15 профильных министерств, возглавляемых министрами, министр кабинета министров, 3 вице-премьер министра и премьер-министр.
Численность кабинета подошла к критической точке: еще одно министерство и кабмин (который и так не работает) просто рухнет.
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23.04.2020 21:10 Ответить
Еще один наивный, убежденный, что Зеля в состоянии что-то сделать?
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23.04.2020 21:12 Ответить
Кабмин назначил Порхуна первым заместителем министра министерства по делам ветеранов

КомбатыБерезы , Тетеруки-Айдары слилсь в раде быстро под айценюков и прочую срань,
строили кроличию стену аж дымкоромыслом

ну посмотрим на ЭтогоМинистра через месяц,
все станет ясно
и быстро
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23.04.2020 21:21 Ответить
Зеленая плесень его использует для пиара, подставит и сольет, обвинив во всех своих грехах...
надеюсь, не посадят, как остальных патриотов.
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23.04.2020 21:24 Ответить
Не думаю, что нормальный адекватный человек пойдёт туда работать..
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23.04.2020 21:45 Ответить
Зачем наперёд парня хаять? Поработает, посмотрим, а потом можно будет и выводы делать. Как по мне, парень не пальцем сделан. Пусть пробует, главное - характер не растерять!
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23.04.2020 21:45 Ответить
Швидко його спаскудять там..Нормальні всі вже пішли звіти..
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23.04.2020 22:14 Ответить
Время Покажет , и по Делам судят и осуждают,- А человек уже успел Многое и думаю еще очень многое может Сделать если будет продолжать Служить Украине , а не Определенным группам .
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23.04.2020 23:08 Ответить
А зе-служка Ігор Герасименко, Герой України, ніколи нічого не хоче сказати ? Як в рот води набрав. Значить, все підтримує - зе-політику і зе-методи, відведення ЗСУ і =нє стрєлять=. До речі, член комітету ВР з нацбезпеки. Цікаво, як дивиться в очі Забродському.
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24.04.2020 06:00 Ответить
Не смотрит. Стыдно.
Забродский его троллит аккуратно. По праву непосредственного командира.
Посмотрим, как Порхун будет работать с Забродским. Тоже был подчинённым.
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24.04.2020 10:00 Ответить
Так, командував 13-м батальйоном.
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28.04.2020 05:57 Ответить
 
 