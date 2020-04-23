Кабмін призначив Порхуна першим заступником очільника Міністерства у справах ветеранів

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на Урядовому порталі.

"Розпорядженням від 22 квітня 2020 №432-р призначити Порхуна Олександра Володимировича першим заступником міністра у справах ветеранів України", - сказано в документі за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як відомо, Олександр Порхун в 2015 році отримав звання Героя України за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

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