Кабмін призначив Порхуна першим заступником очільника Міністерства у справах ветеранів
Кабінет Міністрів України призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на Урядовому порталі.
"Розпорядженням від 22 квітня 2020 №432-р призначити Порхуна Олександра Володимировича першим заступником міністра у справах ветеранів України", - сказано в документі за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Як відомо, Олександр Порхун в 2015 році отримав звання Героя України за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
Топ коментарі
+6 Вета
показати весь коментар23.04.2020 21:34 Відповісти Посилання
+4 Ali Hasan
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+3 esperansa002014
показати весь коментар23.04.2020 21:24 Відповісти Посилання
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При численности более 20 человек, кабинет попросту прекращает выполнять свои функции.
В Украине 15 профильных министерств, возглавляемых министрами, министр кабинета министров, 3 вице-премьер министра и премьер-министр.
Численность кабинета подошла к критической точке: еще одно министерство и кабмин (который и так не работает) просто рухнет.
КомбатыБерезы , Тетеруки-Айдары слилсь в раде быстро под айценюков и прочую срань,
строили кроличию стену аж дымкоромыслом
ну посмотрим на ЭтогоМинистра через месяц,
все станет ясно
и быстро
надеюсь, не посадят, как остальных патриотов.
Забродский его троллит аккуратно. По праву непосредственного командира.
Посмотрим, как Порхун будет работать с Забродским. Тоже был подчинённым.