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Кабмін призначив Порхуна першим заступником очільника Міністерства у справах ветеранів

Кабмін призначив Порхуна першим заступником очільника Міністерства у справах ветеранів

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на Урядовому порталі.

"Розпорядженням від 22 квітня 2020 №432-р призначити Порхуна Олександра Володимировича першим заступником міністра у справах ветеранів України", - сказано в документі за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як відомо, Олександр Порхун в 2015 році отримав звання Героя України за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

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Автор: 

Міністерство у справах ветеранів (305) Олександр Порхун (18)


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Топ коментарі
+6
шоб ти, хухуйочник, хоч 5 % зробив для захисту України від того, скільки О.Порхун.
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23.04.2020 21:34 Відповісти
+4
Щоб тільки цю людину не травмували недоброзичливі чиновники, бо вони гірші, ніж відкриті вороги.
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23.04.2020 21:02 Відповісти
+3
Зеленая плесень его использует для пиара, подставит и сольет, обвинив во всех своих грехах...
надеюсь, не посадят, как остальных патриотов.
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23.04.2020 21:24 Відповісти
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Щоб тільки цю людину не травмували недоброзичливі чиновники, бо вони гірші, ніж відкриті вороги.
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23.04.2020 21:02 Відповісти
Судя по картинке-Ветераны,Вам- ...... ...
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23.04.2020 21:03 Відповісти
Я один прочитал фамилию в заголовке как "Порнуха"???
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23.04.2020 21:10 Відповісти
шоб ти, хухуйочник, хоч 5 % зробив для захисту України від того, скільки О.Порхун.
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23.04.2020 21:34 Відповісти
У даному випадку можна було й промовчати. Навіть якщо так прочитав у першу секунду.
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23.04.2020 22:12 Відповісти
походу за 9 месяцев до твоего рождения в вашем городе с гастролями был Петросян
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23.04.2020 22:57 Відповісти
Согласно закону Паркинсона, оптимальна численность кабинета 7-9 человек.
При численности более 20 человек, кабинет попросту прекращает выполнять свои функции.
В Украине 15 профильных министерств, возглавляемых министрами, министр кабинета министров, 3 вице-премьер министра и премьер-министр.
Численность кабинета подошла к критической точке: еще одно министерство и кабмин (который и так не работает) просто рухнет.
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23.04.2020 21:10 Відповісти
Еще один наивный, убежденный, что Зеля в состоянии что-то сделать?
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23.04.2020 21:12 Відповісти
Кабмин назначил Порхуна первым заместителем министра министерства по делам ветеранов

КомбатыБерезы , Тетеруки-Айдары слилсь в раде быстро под айценюков и прочую срань,
строили кроличию стену аж дымкоромыслом

ну посмотрим на ЭтогоМинистра через месяц,
все станет ясно
и быстро
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23.04.2020 21:21 Відповісти
Зеленая плесень его использует для пиара, подставит и сольет, обвинив во всех своих грехах...
надеюсь, не посадят, как остальных патриотов.
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23.04.2020 21:24 Відповісти
Не думаю, что нормальный адекватный человек пойдёт туда работать..
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23.04.2020 21:45 Відповісти
Зачем наперёд парня хаять? Поработает, посмотрим, а потом можно будет и выводы делать. Как по мне, парень не пальцем сделан. Пусть пробует, главное - характер не растерять!
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23.04.2020 21:45 Відповісти
Швидко його спаскудять там..Нормальні всі вже пішли звіти..
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23.04.2020 22:14 Відповісти
Время Покажет , и по Делам судят и осуждают,- А человек уже успел Многое и думаю еще очень многое может Сделать если будет продолжать Служить Украине , а не Определенным группам .
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23.04.2020 23:08 Відповісти
А зе-служка Ігор Герасименко, Герой України, ніколи нічого не хоче сказати ? Як в рот води набрав. Значить, все підтримує - зе-політику і зе-методи, відведення ЗСУ і =нє стрєлять=. До речі, член комітету ВР з нацбезпеки. Цікаво, як дивиться в очі Забродському.
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24.04.2020 06:00 Відповісти
Не смотрит. Стыдно.
Забродский его троллит аккуратно. По праву непосредственного командира.
Посмотрим, как Порхун будет работать с Забродским. Тоже был подчинённым.
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24.04.2020 10:00 Відповісти
Так, командував 13-м батальйоном.
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28.04.2020 05:57 Відповісти
 
 