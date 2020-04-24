Количество инфицированных коронавирусом в Турции превысило 100 тыс. человек

В Турции зарегистрировали 101 790 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, за последние сутки в стране выявили свыше 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Кроме того, 115 человек скончались за последние 24 часа. В общей же сложности, в Турции скончались свыше 2,4 тыс. заразившихся коронавирусом.

В четверг выздоровели свыше 2 тыс. человек, а всего за время эпидемии - 18,4 тыс. человек.

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