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Новости Коронавирус и карантин
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Количество инфицированных коронавирусом в Турции превысило 100 тыс. человек

Количество инфицированных коронавирусом в Турции превысило 100 тыс. человек

В Турции зарегистрировали 101 790 случаев заражения коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, за последние сутки в стране выявили свыше 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Кроме того, 115 человек скончались за последние 24 часа. В общей же сложности, в Турции скончались свыше 2,4 тыс. заразившихся коронавирусом.

В четверг выздоровели свыше 2 тыс. человек, а всего за время эпидемии - 18,4 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция будет предоставлять Украине помощь в контексте COVID-19, - посол Сибига

Автор: 

карантин (16729) Турция (3500) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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А от у Нідерландах зараз у справі про знищення літака рейсу МН17 ручні пресують по дорослому!

Окружной суд Гааги отказался рассекретить имена 12 свидетелей, как того требовала защита россиянина Олега Пулатова, подозреваемого в причастности к катастрофе рейса МН17 на востоке Украины. Об этом сообщает российское информагентство "РИА Новости".
"Суд постановил, что статус свидетеля был предоставлен на верных основаниях. Следственный судья в достаточной степени обосновал, что свидетели получали угрозы, в результате чего не хотели давать показаний", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Адвокаты Пулатова подали апелляцию на решение следственного судьи о присвоении статуса анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая имен.
В отношении одного из свидетелей суд отменил решение об анонимном статусе, поскольку счел, что при предоставлении такового были допущены нарушения.
Решения следственного судьи относительно статуса других 12 свидетелей были оставлены в силе. Это означает, что их личности по-прежнему будут оставаться засекреченными.
Напомним, в марте в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17. Прокуратура Нидерландов на суде представила новых свидетелей, один из которых является гражданином Российской Федерации. Личность этих людей держится в секрете из-за угрозы серьезных преследований со стороны российских спецслужб.https://112.ua/obshchestvo/delo-mn17-okruzhnoy-sud-gaagi-otkazalsya-rassekretit-imena-12-svideteley-po-trebovaniyu-advokatov-podozrevaemogo-533933.html
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24.04.2020 05:08 Ответить
+2
Судячи з усього, ця епідемія ще тільки почалася.
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24.04.2020 03:10 Ответить
+2
Ночная смена?
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24.04.2020 06:33 Ответить
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Судячи з усього, ця епідемія ще тільки почалася.
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24.04.2020 03:10 Ответить
Епідемія паніки https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=1ySb3G677K4&feature=emb_title Хештег Сними свою больницу . Видео людей со всего мира
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24.04.2020 03:54 Ответить
Видео https://www.youtube.com/watch?v=NFUnB5hLmZ0 Медикам особо тяжело
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24.04.2020 03:57 Ответить
Це не запитання і не відповідь. Напишіть в іншому місці.
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24.04.2020 05:00 Ответить
что бесит правда?) вже американці сотні відео знімають пустих лікарень! Фейкові відео в новинах з манекенами ахаха Вас лякають як лохів)
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24.04.2020 05:13 Ответить
Мені все рівно. Я це не читав і не збираюся читати. Не розміщуйте свою інформацію під моїми коментарями. Розмова закінчена.
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24.04.2020 05:28 Ответить
ты кацап селёдки хочешь...?
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24.04.2020 06:37 Ответить
Время покупать баксы, через год, за 200$ можно будет в Турцию на недельку слетать отдохнуть
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24.04.2020 04:20 Ответить
Вже 400 років так любимо.
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24.04.2020 05:01 Ответить
А от у Нідерландах зараз у справі про знищення літака рейсу МН17 ручні пресують по дорослому!

Окружной суд Гааги отказался рассекретить имена 12 свидетелей, как того требовала защита россиянина Олега Пулатова, подозреваемого в причастности к катастрофе рейса МН17 на востоке Украины. Об этом сообщает российское информагентство "РИА Новости".
"Суд постановил, что статус свидетеля был предоставлен на верных основаниях. Следственный судья в достаточной степени обосновал, что свидетели получали угрозы, в результате чего не хотели давать показаний", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Адвокаты Пулатова подали апелляцию на решение следственного судьи о присвоении статуса анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая имен.
В отношении одного из свидетелей суд отменил решение об анонимном статусе, поскольку счел, что при предоставлении такового были допущены нарушения.
Решения следственного судьи относительно статуса других 12 свидетелей были оставлены в силе. Это означает, что их личности по-прежнему будут оставаться засекреченными.
Напомним, в марте в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17. Прокуратура Нидерландов на суде представила новых свидетелей, один из которых является гражданином Российской Федерации. Личность этих людей держится в секрете из-за угрозы серьезных преследований со стороны российских спецслужб.https://112.ua/obshchestvo/delo-mn17-okruzhnoy-sud-gaagi-otkazalsya-rassekretit-imena-12-svideteley-po-trebovaniyu-advokatov-podozrevaemogo-533933.html
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24.04.2020 05:08 Ответить
За полтора месяца карантина, который уже продлили до 11 мая, полиция выявила уже около 8 тыс. нарушений ограничительных мер, в столице - около 900. Часть этих административных дел уже слушается в судах. По прогнозам большинства юристов, вместе с продлением карантина в стране будет увеличиваться и число нарушителей, которых выявит полиция.Как рассказал нам адвокат Николай Бирюк, в практике которого появилось подобное дело (он защищает интересы "пловца из Гидропарка"), у большинства граждан могут появиться шансы избежать огромного штрафа, если применить несколько простых правил.«Я ни в коем случае не сторонник нарушений карантина, - говорит Бирюк. - Самое важное, что могу порекомендовать - когда правоохранительными органами составляется протокол, то лишь кратко отвечать. Не следует чего-то требовать от полиции вписывать в протокол. Объясняю почему. Бывает много случаев, когда полицейские составляют протоколы неправильно. Когда граждане требуют указывать конкретную информацию, то тем самым они помогают полиции составить протокол правильно. То есть, вредят сами себе. Другими словами, выход один: не подсказывать, ничего не требовать, кратко отвечать. О неправильном составлении протокола нужно говорить лишь в суде».При этом адвокат отметил, что в Украине нет закона, который обязывает носить маску.«Соответственно, нет и ответственности за неношение маски», - уточнил он.По словам Бирюка, постановления Кабмина в данном случае недостаточно.«Как у юриста и адвоката, у меня есть ряд вопросов. Например, какие маски нужно носить - это непонятно, потому как нет стандартов. Нигде не прописано то, как именно нужно носить маски - прикрывать рот или нос, или то и другое. То есть, чем предусмотрены все эти моменты? Все эти вопросы можно задавать и правоохранительным органам, и суду».Напомним, ранее эксперты составили прогноз того, как Украина сможет выходить из карантина.Также сообщалось о том, как страны Европы постепенно выходят из карантина. Подробности - в сюжете.

https://www.segodnya.ua/ukraine/shtrafy-iz-za-karantina-yurist-rasskazal-kak-otstoyat-svoe-pravo-ne-platit-17-tys-grn-1433258.html
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24.04.2020 05:10 Ответить
В Одессе молодой человек болеет коронавирусом уже семь недель, и врачи не знают, что с ним делать. Максим Головкин находится в самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19 и трех повторных подтверждений в течение этого времени.
Одессит 1995 года рождения заразился в США, и по возвращению 13 марта в Украину обратился в инфекционную больницу после появления характерных симптомов.
Сначала экспресс-тест показал, что у него нет коронавируса, и только спустя несколько дней киевская лаборатория подтвердила факт заражения. Максима отправили на самоизоляцию.
Сейчас он стал "самым долгозаболевшим" человеком в Украине.
По словам Максима, следующий ПЦР-тест ему должны провести 28 апреля. Парень отметил, что местные врачи разводя руками и пробуют понять со своими коллегами в Киеве, что делать, но ничего не обещают.
"Ничего не сказали. Сидите дома", - передал он совет медиков в эфире телеканала "112 Украина".
Головкин также рассказал, что к нему на место самоизоляции "никто не приезжает, кроме мобильных бригад, которые делают тесты".
Крайний - четвертый тест - был сделан 18 апреля. Максим отметил, что врачам приходится звонить и напоминать за несколько дней о необходимости провести новые тесты, иначе могут забыть.
Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики не решили делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.
"Им тесты не делали. И подход у медиков такой, что раз они не были за границей и чувствуют себя не очень плохо, то пока у них не будет температуры 38 градусов - тесты делать не будут", - рассказал он и добавил, что взялся все равно "пробить" этот вопрос.
У Головкина неделю назад снова появились характерные симптомы: маленький кашель, насморк, чихание, боль в горле, но температуры не было.
После того, как тесты показали у него коронавирусную болезнь, врачи госпитализацию и лечение не предлагали, но отправили на самоизоляцию.
"Прошла пневмония, остался фиброз... За границей такая же история. Я звоню своему врачу в Штатах, он сказал, что появляются такие случаи, когда у человека проходят его симптомы, и затем они возобновляются. Они говорят, что все больше и больше у них исследований людей, которые могут заразиться по 2-3 раза", - рассказал парень.
Видео: В Одессе пациент с коронавирусом болеет уже 7 недель
Напомним, что ранее история с одесситом Максимом Головкиным, больным коронавирусом, вызвала громкий скандал. Местные чиновники упрекали его в том, что парень самовольно покинул больницу. Сам же пациент объяснил, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался.
https://censor.net/news/3191185/kolichestvo_infitsirovannyh_koronavirusom_v_turtsii_prevysilo_100_tys_chelovek/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73568986
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24.04.2020 05:26 Ответить
Ночная смена?
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24.04.2020 06:33 Ответить
Ні. У мене нема ніякої "зміни". Не судіть про мене по своїм діям.
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24.04.2020 07:19 Ответить
Количество инфицированных коронавирусом в Турции превысило 100 тыс. человек - Цензор.НЕТ 723
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24.04.2020 06:18 Ответить
С Бодрым Утром, Украина!
Количество инфицированных коронавирусом в Турции превысило 100 тыс. человек - Цензор.НЕТ 6526
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24.04.2020 06:36 Ответить
88% попавших под вентиляторы - умирают. Аппараты ИВЛ - это орудия убийства, а не лечения. Теперь понятны цифры умерших в Италии, Испании и т.д.
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24.04.2020 07:07 Ответить
https://www.theaustralian.com.au/world/the-times/coronavirus-one-tenth-of-patients-survive-on-ventilator/news-story/514b750bdc0f884d5bc30cd5641bb447

Кто по-аглицки спикает.
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24.04.2020 07:08 Ответить
Одна десятая пациентов выживает на аппарате ИВЛ
Основное исследование в США показало, что 88 процентов пациентов, помещенных в аппараты ИВЛ, умерли, и у большинства госпитализированных не было лихорадки.
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24.04.2020 08:30 Ответить
Да, спасибо; я как раз привёл ссылку в подтверждение предыдущего комментария, чтобы мне не говорили что я несу отсебятину.
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24.04.2020 10:59 Ответить
Количество инфицированных коронавирусом в Турции превысило 100 тыс. человек - Цензор.НЕТ 346
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24.04.2020 07:21 Ответить
 
 