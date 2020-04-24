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Количество инфицированных коронавирусом в Турции превысило 100 тыс. человек
В Турции зарегистрировали 101 790 случаев заражения коронавирусом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, за последние сутки в стране выявили свыше 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19.
Кроме того, 115 человек скончались за последние 24 часа. В общей же сложности, в Турции скончались свыше 2,4 тыс. заразившихся коронавирусом.
В четверг выздоровели свыше 2 тыс. человек, а всего за время эпидемии - 18,4 тыс. человек.
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Окружной суд Гааги отказался рассекретить имена 12 свидетелей, как того требовала защита россиянина Олега Пулатова, подозреваемого в причастности к катастрофе рейса МН17 на востоке Украины. Об этом сообщает российское информагентство "РИА Новости".
"Суд постановил, что статус свидетеля был предоставлен на верных основаниях. Следственный судья в достаточной степени обосновал, что свидетели получали угрозы, в результате чего не хотели давать показаний", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Адвокаты Пулатова подали апелляцию на решение следственного судьи о присвоении статуса анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая имен.
В отношении одного из свидетелей суд отменил решение об анонимном статусе, поскольку счел, что при предоставлении такового были допущены нарушения.
Решения следственного судьи относительно статуса других 12 свидетелей были оставлены в силе. Это означает, что их личности по-прежнему будут оставаться засекреченными.
Напомним, в марте в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17. Прокуратура Нидерландов на суде представила новых свидетелей, один из которых является гражданином Российской Федерации. Личность этих людей держится в секрете из-за угрозы серьезных преследований со стороны российских спецслужб.https://112.ua/obshchestvo/delo-mn17-okruzhnoy-sud-gaagi-otkazalsya-rassekretit-imena-12-svideteley-po-trebovaniyu-advokatov-podozrevaemogo-533933.html
https://www.segodnya.ua/ukraine/shtrafy-iz-za-karantina-yurist-rasskazal-kak-otstoyat-svoe-pravo-ne-platit-17-tys-grn-1433258.html
Одессит 1995 года рождения заразился в США, и по возвращению 13 марта в Украину обратился в инфекционную больницу после появления характерных симптомов.
Сначала экспресс-тест показал, что у него нет коронавируса, и только спустя несколько дней киевская лаборатория подтвердила факт заражения. Максима отправили на самоизоляцию.
Сейчас он стал "самым долгозаболевшим" человеком в Украине.
По словам Максима, следующий ПЦР-тест ему должны провести 28 апреля. Парень отметил, что местные врачи разводя руками и пробуют понять со своими коллегами в Киеве, что делать, но ничего не обещают.
"Ничего не сказали. Сидите дома", - передал он совет медиков в эфире телеканала "112 Украина".
Головкин также рассказал, что к нему на место самоизоляции "никто не приезжает, кроме мобильных бригад, которые делают тесты".
Крайний - четвертый тест - был сделан 18 апреля. Максим отметил, что врачам приходится звонить и напоминать за несколько дней о необходимости провести новые тесты, иначе могут забыть.
Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики не решили делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.
"Им тесты не делали. И подход у медиков такой, что раз они не были за границей и чувствуют себя не очень плохо, то пока у них не будет температуры 38 градусов - тесты делать не будут", - рассказал он и добавил, что взялся все равно "пробить" этот вопрос.
У Головкина неделю назад снова появились характерные симптомы: маленький кашель, насморк, чихание, боль в горле, но температуры не было.
После того, как тесты показали у него коронавирусную болезнь, врачи госпитализацию и лечение не предлагали, но отправили на самоизоляцию.
"Прошла пневмония, остался фиброз... За границей такая же история. Я звоню своему врачу в Штатах, он сказал, что появляются такие случаи, когда у человека проходят его симптомы, и затем они возобновляются. Они говорят, что все больше и больше у них исследований людей, которые могут заразиться по 2-3 раза", - рассказал парень.
Видео: В Одессе пациент с коронавирусом болеет уже 7 недель
Напомним, что ранее история с одесситом Максимом Головкиным, больным коронавирусом, вызвала громкий скандал. Местные чиновники упрекали его в том, что парень самовольно покинул больницу. Сам же пациент объяснил, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался.
https://censor.net/news/3191185/kolichestvo_infitsirovannyh_koronavirusom_v_turtsii_prevysilo_100_tys_chelovek/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73568986
Кто по-аглицки спикает.
Основное исследование в США показало, что 88 процентов пациентов, помещенных в аппараты ИВЛ, умерли, и у большинства госпитализированных не было лихорадки.