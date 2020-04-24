Кількість інфікованих коронавірусом у Туреччині перевищила 100 тис. осіб

У Туреччині зареєстрували 101 790 випадків зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за останню добу в країні виявили понад 3 тис. нових випадків зараження COVID-19.

Крім того, 115 осіб померли за останні 24 години. Загалом у Туреччині померли понад 2,4 тис. осіб, які заразилися коронавірусом.

У четвер одужали понад 2 тис. осіб, а загалом за час епідемії - 18,4 тис. осіб.

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